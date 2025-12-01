V príprave hrali zle, nevyhrali ani raz. Tradičný klub však zimuje na čele a kráča za postupom

V deväťdesiatych rokoch hrali v najvyššej súťaži – na konci minulej sezóny zostúpili do štvrtej ligy.
Takéto zostupy sú pre kluby niekedy likvidačné, no Partizán Bardejov je po polroku na najlepšej ceste, aby sa rýchlo vrátil do tretej najvyššej súžaže.
Po jesennej časti Majstrovstiev regiónu – IV. ligy Východ sú Bardejovčania na čele tabuľky so ziskom 32 bodov, Pred druhou Čaňou majú štvorbodový náskok a tretie Kendice na nich strácajú päť bodov.
Situácia sa ustálila
„Po vypadnutí z tretej ligy situácia nebola ideálna, ale ustálila sa. Chlapci to na ihrisku zvládli, sme prví v tabuľke. Hlavy sme nastavili na pozitívnejšiu vlnu,“ uviedol pre Sportnet tréner Partizána Vladislav Palša.
Jeho mužstvo z 13 jesenných zápasov vyhralo desať. Remizovalo v Ľuboticiach a v Rudňanoch a prehralo iba raz, hneď v druhom kole na pôde nováčika z Kendíc.
„Trochu nás mrzí posledný ligový zápas, bezgólová remíza v Rudňanoch. Ak by sme vyhrali, náskok by mohol byť trochu väčší. Všetci si totiž uvedomujeme, že jarná časť bude oveľa náročnejšia,“ zdôraznil Palša.
Cieľ je jednoznačný: postup. „Štvrtá liga je pre Bardejov veľmi nízka súťaž,“ vyhlásil tréner.
Z jedného tréningu na druhý
Palša je počas celej kariéry spätý s Bardejovom. Uplynulý rok a pol trénoval súbežne bardejovskú „devätnástku“ a štvrtoligové áčko v Gerlachove.
„Keď začiatkom roka 2024 odišiel z Gerlachova tréner Roman Berta do Michaloviec, aby robil asistenta Františkovi Strakovi, nastala situácia, že ma oslovil pán Dorin z Gerlachova, či by som neprišiel pomôcť. Poznám tam prostredie, už som tam trénoval, tak som povedal áno,“ vysvetľoval.
Najprv si myslel, že to bude len spolupráca na jarnú časť lebo trénovať dve mužstvá naraz je veľmi náročné. S vedením Gerlachova sa dohodol, že priorita je devätnástka v Bardejove.
„Nakoniec situácia sa vyvinula tak, že po tej polsezóne som ešte potiahol jeden rok,“ usmieval sa.
Tréningy boli časovo tak prispôsobené, aby stíhal. Často utekal z jedného tréningu na druhý. V Gerlachove nerobil rozcvičky, hráči sa rozcvičili sami.
„V rámci možností to fungovalo celkom dobre,“ poznamenal.
Pred štartom aktuálnej sezóny dostal v Partizáne ponuku, aby viedol A-mužstvo. Ihneď prikývol.
„Áčko v Bardejove je áčko v Bardejove. To je jedno, akú súťaž hrá,“ podčiarkol.
Každý zápas musia vyhrať
Po skončení minulej sezóny postúpili zo IV. ligy Východ až štyri mužstvá: Medzev, Sabinov, Kežmarok a Raslavice. Stalo sa tak pre reorganizáciu, v rámci ktorej sa tretia liga rozšírila z dvoch skupín na tri.
Piatemu Gerlachovu postup do vyššej súťaže ušiel. „Mrzelo ma, že sme na jar nemali lepšie výsledky, lebo nikto nevedel, koľkí budú postupovať a chceli sme do konca bojovať o postup. Stále som chlapcov nabádal: hrajme, lebo taká šanca nie je každý rok,“ vravel Palša.
Po odchode štyroch silných mužstiev kvalita súťaže trochu klesla. „Ak odídu štyri najlepšie tímy, oslabí to súťaž. Ale aj teraz je každý zápas náročný. Máme v kádri mladých chlapcov, ktorí ešte nemajú také skúsenosti a je na nich vyvíjaný tlak, že do každého zápasu idú tým, že ho musia vyhrať,“ vysvetľoval tréner Partizána.
Prišli skúsení stopéri
Po neúspešnej minulej sezóne nastala v Bardejove veľká obmena kádra. Odišlo až desať hráčov, prišlo šestnásť nových.
„Príprava bola trochu rozpačitá. Nehrali sme dobre a nemali sme ani výsledky. Nevyhrali sme ani jeden zápas. Potom prišlo pohárové stretnutie s Gaboltovom, a hrali sme zle so súperom, ktorý hrá o dve súťaže nižšie,“ nesnažil sa nič prikrášliť Palša.
„Všetko zlé je na niečo dobré. S chlapcami sme si povedali, že takto to nejde,“ doplnil.
Do defenzívy prišli skúsení hráči Miroslav Keresteš, Miroslav Hanuščák a Richard Nemergut a začalo to naberať novú tvár. „Mladí sa mali od koho učiť a mali nejakú istotu za sebou,“ zdôraznil kouč.
V prvom ligovom kole zdolal Bardejov Sobrance 2:1. V druhom síce prehral v Kendiciach 2:3, ale tréner bol na svoje mužstvo hrdý.
„Tri góly sme dostali zo štandardiek, dva z toho z penált. Celý druhý polčas sme hrali o jedného menej. Napriek tomu sme veľmi trápili Kendice, ktoré majú veľmi slušné mužstvo. Asi nikto nečakal, že sa tam budeme takto prezentovať,“ skonštatoval.
Výkon u nováčika dodal Bardejovčanom sebavedomie. „Bol to pre chlapcov taký odrazový mostík. Presvedčili sa o tom, že aj o desiatich sme odohrali veľmi dobrý zápas. Začali si oveľa viac veriť,“ podčiarkol Palša.
Inkasovali len šesť gólov
Až tri mužstvá v súťaži nastrieľali viac gólov ako Bardejov, Partizán však má úplne najlepšiu defenzívu. V 13 zápasoch inkasoval iba šesť gólov, v deviatich stretnutiach udržal čisté konto.
„Obrana vyhráva tituly,“ vyslovil starú futbalovú pravdu Palša, ktorý počas hráčskej kariéry hral na poste stopéra.
„Možno si niekto myslí, že keď som bol obranca, tak kladiem dôraz na defenzívu. Ale ja hovorím, že najlepšia defenzíva je útok a u mňa defenzíva sa začína u vrchných hráčov. Svojim chlapcom prízvukujem, všetci útočíme, všetci bránime. Aj naši útočníci musia brániť,“ vravel tréner.
Bardejov nakoniec aj v pohári bol blízko veľkého úspechu: dostal sa až do štvrtého kola, v ktorom – najmä v prvom polčase – bol viac než zdatným súperom Michalovciam.
Ligový tím síce napokon vyhral 3:1, ale tretí gól dal až v poslednej minúte. V prvom polčase na ihrisku vôbec nebolo vidieť rozdiel troch súťaží, dokonca Partizán mal oveľa viac vyložených šancí, ale dal iba jeden gól.
„Dobrý pohárový zápas sme odohrali aj s treťoligovým Vranovom, keď sme vyhrali 4:1,“ doplnil.
„Mrzí ma, že sme Michalovciam nedali ešte jeden gól v prvom polčase, lebo by sa to mohlo vyvíjať ináč. Súper by bol pod väčším tlakom,“ poznamenal tréner.
„Bolo to príznačné aj pre iné zápasy: vypracovali sme si šance, viedli sme trebárs o jeden gól, ale nezatvorili sme zápas. Trochu sa v koncovke trápime, gólov mohlo byť viac,“ prízvukoval.
Partizán dal vo štvrtej lige v 13 zápasoch 28 gólov. Najlepšiu ofenzívu má Čaňa, ktorá skórovala až štyridsaťkrát.
Prestávka je dlhá
Úspechy Bardejova sú založené na tímovom duchu, ale tréner nemal problém označiť lídrov na ihrisku.
„Poviem bez zaváhania, že sú nimi dvaja naši stopéri, Miro Hanuščák a Miro Keresteš. Majú svoje skúsenosti a boli predĺženou rukou nás trénerov,“ vyzdvihol Palša.
Začiatok zimnej prípravy je v Bardejove naplánovaný na 16. januára. Prvý ligový zápas má mužstvo odohrať 21. marca.
„Konkurentmi v boji o postup budú podľa mňa Čaňa, Kendice a Gerlachov. Ale na Bardejov sa každý chce vytiahnuť,“ myslí si Palša.
„Hráči sú mladí, kvalitu majú. Ak budú jazdiť, dúfam, že tie zápasy zvládnu,“ uzavrel tréner Partizána.