Juniorku Slovana chválil aj tréner lídra súťaže. Majú jej hráči šancu na A-tím?

LIČARTOVCE. Pred sezónou by zrejme málokto povedal, že tento zápas bude šlágrom kola druhej ligy. A to navyše v čase, kedy súťaž speje do finále. Ale stalo sa.

Situácia v Tatrane Prešov, nováčika so zvučnou minulosťou, má z hľadiska infraštruktúry ešte pomerne ďaleko od toho, aby šlo o nadštandardný klub. Po športovej stránke však zažíva vydarený ročník a atakuje postup do Fortuna ligy.

Juniorka Slovana Bratislava skončila v predchádzajúcich rokoch pod čiarou zostupu, dianie v medzisezónnom období ju v súťaži zakaždým ponechalo.