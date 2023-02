Prešov chce ísť do ligy. Zvonku to vyzerá ideálne, ale nie je, priznáva Micheľ

Návrat do druhej ligy im vyšiel, vleteli do nej ako víchor. Prešov vstúpi do jarnej časti v pozícii lídra tabuľky a z nováčika je razom ašpirant na postup.

Rezonuje možnosť postupu aj vo vašich debatách v rámci klubu?

Áno a je na to viacero dôvodov. Po prvé, Tatran historicky patrí do ligy. Avšak po športovej stránke vám nikto na to nedá garanciu. Musíte si to vybojovať na ihrisku.