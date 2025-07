Zápasy regionálnej ligy naživo so štúdiom? Bude to bomba, sľubuje šéf zväzu

Predseda SsFZ STANISLAV NEUSCHL pripravuje pred novým ročníkom viacero noviniek, so SFZ jedná o reorganizácii, ktorá by znížila náklady klubov na cestovanie.

Máme za sebou úžasnú sezónu, veď v poslednom kole sa o postup bojovalo v štyroch zo siedmich súťaží. A to je to, čo fanúšikovia a priaznivci potrebujú.

Ako vnímate, že RSC Hamšík Academy a Pribiš sa neprihlásili do súťaží SsFZ? Hamšíkovci sa prihlásili do siedmej ligy ObFZ Banská Bystrica a Pribiš nebude hrať vôbec.

Do konca júla vyplatíme tiež klubom, ktoré majú v našich súťažiach žiacke družstvá, za každý tím päťsto eur. Všetko sú to družstvá dvojičiek, takže tisícka pre každého, čo je spolu 74-tisíc eur.

Áno. Galavečer vo Zvolene sa vydaril, naša Trenérsko-metodická komisia pripravila anketu Jedenástka SsFZ za uplynulú sezónu a my to zas aj s mládežou zopakujeme v zime.

Je to neskutočné. U mňa je funkcionár v týchto kluboch človek s veľkým Č. Je to smutné, ale takto ťažko sa robí futbal na juhu.

Aj preto môžem povedať, že poznám všetky štadióny a som hrdý na to, ako sa kluby spolu so samosprávami o ne starajú.

Je pravda, že po sezóne plánujete reorganizáciu? Mali by vzniknúť dve štvrté ligy, štyri piate a žiadna šiesta liga.

Je to zatiaľ len návrh ŠTK, ktorý prešiel prvým predstavením na aktíve. Nechceme kopírovať novú III. ligu Stred. Našim cieľom je pomôcť klubom znížiť náklady na cestovanie, čo by sa vytvorením dvoch štvrtých líg podarilo.

Ostatné tímy by sme naukladali do štyroch piatych líg, po čom by nám zostalo zhruba dvanásť mužstiev. Tie najslabšie, ktoré sa trápia a nemajú kvalitu, by sme vrátili naspäť do ObFZ, čím by sme oblastiam vrátili späť, čo sme im vybrakovali.

Aktuálne som zahájil jednania so SFZ, pretože takto by do tretej ligy postupovali dve mužstvá, jedno zo severu a druhé z juhu. Baráž dvoch víťazov o jedno miesto nepripadá do úvahy, čo by nám však SFZ musel schváliť.