Z dvoch oblastných súťaží nešiel hore nikto. Dva kluby minimálne na rok zmiznú z mapy

Dve skupiny šiestej ligy ešte nie sú definitívne uzavreté, situáciu by mal rozlúsknuť cez víkend výkonný výbor hlasovaním per rollam.

"Uplatnili sme regionálny princíp. Kvalifikačný zápas medzi druhými tímami z oboch skupín by prichádzal do úvahy len v prípade, ak by to bolo oznámené už pred začiatkom ročníka. Ak by sa narýchlo organizovalo takéto stretnutie, utrpela by tým športová stránka," vysvetľoval pre Sportnet predseda športovo-technickej komisie SsFZ Ivan Šimko.

V amatérskom futbale by bolo problematické až nereálne po skončení súťaže usporiadať takéto dodatočné kvalifikačné stretnutie, lebo mnohí sú na dovolenkách, alebo majú pracovné povinnosti.

V. liga

Na strednom Slovensku sa do piatej ligy prihlásili všetci štyria víťazi zo šiestych líg.

Skupina Sever

Nováčikmi súťaží sú na severe Višňové, víťaz skupiny A a FC Sedem Námestovo, víťaz skupiny B.

Keďže zo skupiny Sever postupovali dva tímy, Radôstka a Rosina a zostúpil posledný ŠK Olympia Bobrov, zo šiestej ligy postupuje aj druhý tím skupiny A FK Predmier. Aj v tomto prípade bol uplatnený regionálny princíp.