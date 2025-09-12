Košičanov čakajú dva súťažné stretnutia za 24 hodín. Je to zápas za odmenu, teší sa súper

BRATISLAVA. Pohárové stretnutia sa väčšinou konajú cez týždeň, jeden zápas 3. kola Slovnaft Cupu je však netradične na programe v nedeľu o 16.00.
Treťoligový celok MŠK Spišské Podhradie privíta súpera z Niké ligy FC Košice.
Dvakrát na penalty
„Tieto zápasy sú za odmenu za dlhodobú prácu nielen hráčov, ale celého klubu a samozrejme aj pre fanúšikov za ich dôveru,“ zdôraznil pre Sportnet tréner Spišského Podhradia Tomáš Komara.
Domáci oba svoje doterajšie pohárové zápasy v aktuálnej sezóne vyhrali na penalty.
Po bezgólovej remíze takto vyradili šiestoligové Vikartovce. V ďalšom kole uhrali remízu 2:2 v Gerlachove, ktorý hrá štvrtú ligu, a zase postúpili na pokutové kopy.
„Sme radi, že sa nám po ťažkých vyrovnaných zápasoch podarilo dostať sa do tejto fázy, že privítame ligistu. Veľmi sa tešíme na súboj s Košicami. Verím, že si všetci prídu na svoje,“ vravel Komara.
Pre fanúšikov sú pripravené pamätné tričká aj hodnotné ceny do tomboly.
Nepôjdu s béčkom
Zaujímavosťou je, že Košice deň pred týmto stretnutím majú na programe ligový zápas proti Komárnu.
Odohrajú dva súťažné zápasy v priebehu 24 hodín. V sobotu je výkop o 18.00, v nedeľu o 16.00.
„O zmenu hracieho termínu nás požiadal súper zo Spišského Podhradia, ktorý využil to, že v tretej lige je počas tohto víkendu súťažná prestávka a keďže ide o amatérsky tím, tak sa im logicky lepšie skladá mužstvo cez víkend ako počas pracovného týždňa.
Netvrdím, že to nepadlo vhod aj nám, keďže aj naše béčko má v súťaži voľno a vďaka predohrávke sa potom budeme môcť nerušene pripravovať na derby s Prešovom,“ vravel pre oficiálnu stránku FC Košice tréner Roman Skuhravý.
„Budem sa snažiť o to, aby všetci hráči z kádra mali plnú minutáž. To neznamená, že na nedeľňajší pohárový súboj vycestujeme s nejakou béčkovou zostavou. Máme 22 hráčov, plus zoberiem zopár mladíkov a myslím si, že v tomto problém nebude,“ doplnil tréner Košíc.
„Košice majú veľmi široký káder a určite nás nepodcenia. Ideme do zápasu s pokorou, hoci by sme radi súpera potrápili. V prvom rade si chceme zápas užiť,“ skonštatoval Tomáš Komara.
Zatiaľ len jeden bod
Spišské Podhradie má v III. lige Východ aktuálne na konte iba jeden bod. Ten získal práve v zápase s béčkom Košíc.
Spišiaci sú jediní, ktorí rozbehnutých Košičanov v tejto sezóne dokázali obrať o body. V 5. kole súťaže s nimi remizovali 1:1.
„Bol to náš najlepší zápas a najviac konštantný výkon. Košice mali v zostave aj niektorých hráčov áčka a možno prišlo z ich strany nejaké podcenenie.
Mal som dobrý pocit zo zápasu. Skôr sme prišli o dva body ako sme získali jeden. Mali sme viac viac vyložených šancí ako súper, len nám chýbalo futbalové šťastie,“ zdôraznil Komara.
Jeho tím je momentálne na poslednom, 14. mieste tabuľky III. ligy Východ, ale trikrát prehral len o jeden gól.
Po reorganizácii sa v tejto súťaži zmenila takmer polovica mužstiev, prišli štyria nováčikovia zo IV. ligy, plus košické béčko a do tejto skupiny zostúpilo Humenné.
„Družstvá sa zatiaľ oťukávajú. Kvalitatívne to možno išlo trošku nižšie, my sme tiež museli obmeniť káder. Žiaľ, trochu sa hľadáme,“ povzdychol si tréner Spišského Podhradia.
„Mali sme však aj vyrovnané zápasy, s Lipanmi, s Lokomotívou Košice aj s Raslavicami, ale výsledkovo nám zatiaľ nejde,“ doplnil.
V tejto sezóne bude hlavnou prioritou záchrana. „Som presvedčený, že hráči majú kvalitu na tretiu ligu, len nám chýba trochu disciplinovanosť, ochota urobiť niečo viac pre družstvo,“ uviedol Komara.
Nasledujúce dve ligové stretnutia považuje za kľúčové. „Privítame Kežmarok a potom cestujeme do Sabinova. Budú to veľmi dôležité súboje,“ uzavrel tréner Spišiakov.