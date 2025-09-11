Slovanisti nešli na večeru, porazení oslavovali do rána. Dokonalý výsledok, tešil sa strelec

BRATISLAVA. Bol to zápas, o ktorom sa bude v dedine na južnom Slovensku hovoriť aj po desaťročiach.
Klub FC Nádszeg Trstice označoval pohárové stretnutie so Slovanom Bratislava za zápas storočia už v predstihu a naozaj sa to naplnilo.
Hoci slovenský majster nakoniec zvíťazil 4:2, domáci piatoligista ešte tesne pred koncom prvého polčasu senzačne vyhrával o dva góly.
Po skončení zápasu oslavoval len porazený, belasí rýchlo opustili obec. S domácimi si nespravili ani sľúbenú spoločnú fotku a nešli ani na vopred prichystanú večeru.
Poštípte ma, či sa mi nesníva
V Trsticiach to bola po zápase dlhá noc. „Ja som odišiel už okolo desiatej, ale pokiaľ viem, zábava trvala asi do štvrtej,“ prezradil pre Sportnet predseda klubu František Szabó.
Vo štvrtok ráno bol problém sa mu dovolať, mal stále obsadený telefón. „Ozývajú sa mi ľudia, ktorí futbal ani nejako obzvlášť nemajú radi, že sme im pripravili nezabudnuteľný zážitok,“ vravel funkcionár.
Zápasom žili celé Trstice. Motivačné video poslali futbalistom dokonca aj obyvatelia miestneho domova seniorov, ktorí nemohli byť priamo na štadióne.
Starostka Éva Kacz sa pred zápasom fotila s Vladimírom Weissom starším i Petrom Kašparom.
Pred úvodným výkopom jej generálny riaditeľ belasých Ivan Kmotrík mladší daroval zarámovaný slovanistický dres, ona mu na oplátku venovala dres Trstíc.
Hralo sa za neustáleho dažďa, ale organizátori prichystali pre divákov okolo ihriska stany, aby nezmokli.
Platilo to aj pre sektor hostí. „Funkcionár Slovana Vojtech Miklós po zápase vyzdvihol toto gesto a veľmi ocenil celú našu organizáciu zápasu,“ hrdo poznamenal predseda klubu František Szabó.
„Keď prešla štvrťhodina, žartovali sme, že je to dobré, nedostali sme gól. Čo nasledovalo potom, bolo až neuveriteľné. Boli sme v extáze, stále mám z toho husiu kožu,“ opisovala svoje pocity starostka.
Slovan v základnej zostave s Weissom, Yirajangom, Kucharevičom či Oforim dlho nedokázal prekonať domácu obranu.
V 16. minúte naopak využil zlú rozohrávku hostí Lohan Sevastian Romana Torres, kolumbijský legionár v drese Trstíc a o ďalšiu štvrťhodinu skóroval aj Ladislav Botló.
„Nevedel som, či sa mi nesníva. Poštípte ma, prosil som ľudí okolo seba,“ rozplýval sa predseda klubu.
V deň zápasu nebol v robote
Nadšený bol aj autor druhého gólu Ladislav Botló. 21-ročný krídelník začínal s futbalom vo Veľkej Pake, v žiackom veku sa dostal do Šamorína.
Už ako dvanásťročný nastupoval za U15-ku, kde bol tri roky. Už vtedy ukázal svoj gólový potenciál: najprv bol v tabuľke strelcov tretí, potom druhý a v treťom roku bol najlepším strelcom.
Všimli si ho v Dunajskej Strede, kde strávil dorastenecké roky. Dostal šancu medzi mužmi v Šamoríne, ale nemal dostatočnú minutáž.
Navyše aj on sa stretol s futbalovou realitou na Slovensku – popri pôsobení v druhej lige človek nestíha pracovať, ale nedostáva taký plat, z čoho by dokázal vyžiť.
Dostal rôzne ponuky z nižších súťaží, no ešte nemal vodičák, čo ho značne obmedzovalo. „Trstičania mi však sľúbili, že ma budú voziť na tréningy a tento sľub aj dodržali,“ zdôraznil Botló.
Neskôr ho zamestnal predseda klubu, ktorý sa zaoberá prevádzkou a prenájmom nafukovacích hradov pre deti či ľadových plôch.
Na zápas storočia však išiel oddýchnutý, v ten deň nemusel ísť do roboty.
„Tréner mal pred zápasom len jedno želanie: aby sme dali gól a aby sme si nespravili hanbu. Tento výsledok je pre nás dokonalý,“ vravel pre Sportnet Botló.
Pred zápasom sa obzvlášť tešil na Zuberua Sharaniho, s ktorým sa osobne pozná z pôsobenia v Dunajskej Strede. Nakoniec práve s ním zvládol súboj jeden na jedného a z toho dal gól.
„Dobre mi to vyšlo a dobre som trafil loptu ľavou nohou,“ poznamenal.
Najdôležitejší gól v kariére
Keď uvidel loptu v bránke, nevedel, kadiaľ má bežať. „Začal som šprintovať smerom k striedačke, asi počas celého zápasu som nemal taký šprint,“ opisoval momenty slávy.
Gól proti Slovanu bol najdôležitejším presným zásahom jeho kariéry. „Ľudia boli vo vytržení, padali z tribúny, bol to taký výbuch radosti,“ doplnil.
Svojim očiam neveril ani tréner Slovana Vladimír Weiss, ktorý pre trest nemohol sedieť na lavičke. Ešte v prvom polčase stiahol z ihriska Sharaniho a Oforiho, na ich miesto nastúpili Róbert Mak a Sandro Cruz.
Hoci v 44. minúte bol ešte stav 2:0, Slovan dokázal vyrovnať ešte pred prestávkou. Domáci však pri druhom góle hostí cítili krivdu, vraj mu predchádzal faul zo strany Vladimíra Weissa mladšieho.
„Majster proti piatoligistovi by nemal potrebovať pomoc rozhodcu,“ myslí si starostka.
Belasí v druhom polčase pridali dva ďalšie góly. „Asi by sme prehrali aj tak, ak by bol stav v prestávke 2:0 pre nás. Ale mohol to byť ešte zaujímavejší zápas,“ vravel Botló.
Domáci tréner hráčom v prestávke nič nevyčítal. „Bol spokojný. Veď sme nemohli čakať, že proti Slovanu nedostaneme gól,“ uviedol Botló.
Nastupuje na pravom krídle, hoci lepšie sa cíti na ľavej strane. „Dohodli sme sa so Sevim, že môže byť na ľavej strane. Obetoval som sa,“ smial sa hráč Trstíc.
VIDEO: Zostrih zápasu FC Nádszeg - Slovan Bratislava
„Vždy som chcel byť futbalista, ale odkedy som odišiel zo Šamorína, tak tie sny sa dostali trochu do úzadia. V Trsticiach sa cítim dobre, darí sa nám,“ podčiarkol.
Na večeru neprišli
Mužstvo po šiestich kolách vedie tabuľku V. ligy Juhovýchod ZsFZ bez straty bodu a bez inkasovaného gólu.
Teraz potrápilo bratislavský Slovan, až tak, že rozladení hostia po zápase ani nezostali na sľúbenú spoločnú fotografiu.
Navyše nešli ani na nachystanú večeru, hoci predtým avizovali účasť päťdesiatich ľudí.
„Mali sme pripravené švédske stoly, rôzne dobroty, koláče, torty. Hráči však odišli, niekto vraj urazil Vlada Weissa mladšieho,“ vravel predseda klubu Szabó.
Kapitána belasých sa údajne nejaký tínedžer spýtal, koľko ľudí sa zmestí do Mercedesu „Géčka“…
Na večeru tak nakoniec prišlo len zopár funkcionárov a predstavitelia bezpečnostnej služby.
„Nebolo to od nich veľmi pekné, veď sme pripravovali večeru pre oveľa viac ľudí, ale našu radosť to nepokazilo,“ vravela starostka.
„Je to fantázia. Dá sa ísť ešte vyššie?“ položil si rečnícku otázku predseda klubu a zároveň ju aj zodpovedal.
„Verím, že raz sa nám podarí vyradiť ligistu. Minule sa to takmer podarilo proti Skalici. Už chýba len kúsok a raz nám to vyjde,“ uzavrel František Szabó.