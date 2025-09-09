Dakedy hrali v jednej súťaži. Oni sú inde, snáď vyhráme aspoň žreb, vraví prezident

BRATISLAVA. Vymenené služby, vypísané dovolenky. Zápasy Slovnaft Cupu sa hrajú cez týždeň a pre amatérskych futbalistov to znamená, že sa musia uvoľniť z práce.
Sú to však stretnutia, ktoré za túto obetu určite stoja. Jedno také zažijú v stredu aj v Sobranciach, kde miestny štvrtoligový celok privíta v 2. kole pohára Zemplín Michalovce.
Hrali spolu pred 11 rokmi
„Pre nás to bude sviatok. Chceli sme atraktívneho súpera, čo sa nám podarilo,“ vravel pre Sportnet prezident klubu FK Sobrance-Sobranecko Marian Škirda.
Dve mestá delí iba dvadsať kilometrov, ide teda o derby.
„Dakedy sme s nimi v tretej lige hrávali súťažné zápasy. Teraz sú už oni niekde inde. Snáď vyhráme aspoň žreb pred zápasom,“ poznamenal funkcionár klubu.
Michalovce postupovali z III. ligy Východ do druhej najvyššej súťaže v sezóne 2003/2004 z druhého miesta. Sobrance v tom ročníku obsadili 14. miesto v 16-člennom pelotóne.
V súčasnosti hrajú Sobrance v IV. lige Východ. Po šiestich kolách im patrí 10. miesto, získali šesť bodov.
Favorit je jasný
Klub od roku 2021 až 2023 sa do pohára neprihlasoval, vrátil sa doň až v minulej sezóne. Pred rokom mu v druhom kole vystavila stopku Nacina Ves.
„Predtým bolo druhé vedenie, oni to vyhodnotili tak, že to nechcú. Vlani sme sa však prihlásili a teraz sme mali šťastie na žreb,“ podčiarkol prezident klubu. V žiackom veku hral v Michalovciach.
Aj medzi hráčmi sú takí, ktorí v mládežníckom veku pôsobili v Zemplíne.
„Dúfam, že prídu diváci, povzbudia našich a budeme dôstojným súperom,“ vravel Škirda.
„Chlapci sa tešia na zápas. Niektorí proti takému súperovi možno už nikdy v kariére nezahrajú,“ poznamenal tréner Sobraniec Jozef Kročko.
„Favorit je jasný, je medzi nami rozdiel štyroch líg. My sa pokúsime o nemožné, ale bude to pre nás veľmi náročné,“ doplnil.
„Budeme hrať defenzívne, na takého súpera sa nedá vybehnúť. Skúsime dať nejaký gól z protiútoku. Kvalita je jednoznačne na strane súpera,“ vravel tréner Kročko.
V mužstve má policajtov, vojakov, poštárov, či pracovníkov mliekarní. „Z roboty na tréning, z roboty na zápas… Takto to v amatérskom futbale chodí. Chlapci si menili služby a brali voľno v práci,“ prezradil.
Ťažko sa hráči zháňajú
Pohár je príjemné spestrenie, ale tréner Kročko sa zameriava najmä na IV. ligu.
„My sa sústredíme na našu súťaž. Zo šiestich zápasoch sme vyhrali iba dva. Minulý týždeň sme vyhrali s Ľuboticami a potrebujeme bodovať v Pavlovciach nad Uhom, aby sme sa v tabuľke posunuli vyššie,“ zdôraznil.
Aj v Sobranciach sa stretávajú s asi najväčším problémom amatérskeho futbalu, čo je nedostatok hráčov.
„Nemáme široký káder, niektorí chlapci skončili a k nám sa ťažko ťahajú hráči. Sme na konci republiky. Časť mladých chlapcov nemá záujem už hrať futbal a ďalší odchádzajú študovať na vysoké školy a tam si hľadajú kluby,“ načrtol aktuálnu situáciu prezident klubu Škirda.