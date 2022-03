Ligisti ho volali do autobusu. Hrdinom outsidera stavbár, ktorý dobehol z práce

SÁSOVÁ. Sedem, osem, deväť? FK Senica mohla v osemfinále Slovnaft Cupu zdolať ŠK Sásová priepastným rozdielom. Proti piatoligistovi však vyhrala „len“ 3:0. Hrdinom outsidera sa stal brankár Jaroslav Čavoj. Ten podal životný výkon a zlikvidoval trinásť striel fortunaligistu. „Berieme ho so sebou do autobusu. Ten chlapec dnes chytil nemožné,“ vyhlásil kapitán FK Senica Milan Jurdík.

Škôlka, práca a futbal Čavoj nikdy nehral futbal profesionálne. Pracuje ako stavbár a ešte dve hodiny pred zápasom behal po lešení.

„Ráno som odviedol deti do školy, škôlky, utekal do práce a na zápas. Bežne chodím na futbal v montérkach. Dnes však prišiel veľký súper, takže som si to nemohol dovoliť,“ smial sa 33-ročný Jaroslav Čavoj.

Necelá päťstovka divákov mu po zápase aplaudovala. „Vážim si, že ma chceli Seničania zobrať so sebou. Je to pre mňa pocta. Moje miesto je však v Sásovej, kde žijem dvanásť rokov. Mám tu rodinu, zázemie a som tu doma,“ dodal.

Neprekonal ho ani „indonézsky Messi“ Čavoj zlikvidoval tri samostatné úniky. Neprekonal ho ani „indonézsky Messi“ Egy Maulana Vikri, ktorého priamy kop bravúrne vytlačil na roh. „Schuti som si zachytal, najmä v druhom polčase, kedy nám odchádzali sily. Na všetkých spoluhráčov som hrdý, boli mi oporou. S výkonom som spokojný, no i tak ma góly mrzia. V kútiku duše sme verili, že sa nám podarí zázrak. Ukázalo sa však, kde sú profesionáli,“ uviedol Čavoj, ktorý sa v stavebníctve špecializuje na omietky a sadrokartóny.

„S kolegom sme len dvaja, preto musím ísť ráno do práce. Dáme si však pár pív a oslávime to. Nemáme sa za čo hanbiť. I keď sme prehrali, je to pre nás krásny deň,“ pousmial sa gólman a priznal, že proti Senici mal aj šťastie.

Jaroslav Čavoj. (Autor: Ivan Mriška)

Historický úspech malého klubu Pre ŠK Sásová je postup do osemfinále historický úspech. Hrať proti tímu z Fortuna ligy bola pre hráčov, ktorí pracujú ako predavači, učitelia či stavbári, česť. Rovnako ako domáci, stretnutie si užili aj hostia.

„Dnes to bolo iné, ako v lige. Súperi sa s nami rozprávali už pred zápasom, čo sa nevidí. Domáci boli priateľskí, preto sa nám tu páčilo. Sme radi, že sa nám podarilo naplniť postup, ktorý bol povinnosťou,“ spokojne vravel kapitán Seničanov Milan Jurdík. Bývalého hráča Sparty Praha tešilo, že jeho tím nepustil domácich do žiadnej vážnejšej šance. „Prvá a piata liga, to musí byť rozdiel. Keby nie, tréner by nám dal,“ pousmial sa. Hrajúci tréner vstával o tretej ráno Zaujímavou persónou v zápase bol hrajúci tréner Sásovej. Hoci má 43 rokov, v útoku podal solídny výkon. „Všetci, okrem dvoch študentov, sme dnes boli v robote. Ja som vstával o tretej ráno, aby som upravil bežecké trate. Hrať proti kvalitnému súperovi bolo preto nesmierne náročné,“ vravel Andrej Dubovický.

Na svojich zverencov je hrdý a s výsledkom 0:3 bol spokojný. Mrzelo ho len to, že Sásová nestrelila čestný gól. „Zvládli sme to so cťou. Zápas proti Senici bol pre nás odmenou za poctivú prácu. Proti fortunaligistovi si už možno nikdy nezahráme,“ dodal Dubovický, ktorý je zamestnaný ako vedúci dopravy. Na ťažký terén sa nevyhováralo Zápas sa hral na nesmierne ťažkom teréne, na aký Seničania nie sú zvyknutí. Na nič sa však nevyhovárali. „Podmienky sú pre každého rovnaké. Rozhoduje výkon a kvalita, ktorá bola na našej strane. Ďakujeme však súperom, bol to pekný zápas. Hoci sme vďaka rýchlym gólom hladko vyhrávali, nič sme nepodceňovali. Takéto zápasy bývajú ťažké, pretože súperi sa vedia namotivovať,“ vravel záložník Senice Filip Oršula. Všetky góly Senice dávali legionári. Presadili sa Witan Sulaeman, Milan Jurdík a Raphael Ulrich Anaba Mbida Nga.