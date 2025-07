VIDEO: Prvý šok v Slovnaft Cupe. Oslavy však prerušil totálne kuriózny moment

„V penaltách to bolo skutočne zaujímavé,“ uviedol Šimončič, ktorý sa tešil, no zároveň krútil hlavou.

Tešili sa dvakrát

Penalta sa preto opakovala, no aj tú náš gólman chytil, a tak sme sa tešili v krátkom slede po druhý raz. A o to viac, spontánnejšie,“ opísal kuriózny moment.

„Máme dobrých hráčov, preto by sme radi postúpili do piatej ligy. Verím, že víťazstvo nad Pezinkom bude pre nás veľký impulz,“ dúfa.

„Od toho ročníka to išlo dole a dnes sme v šiestej lige. Veríme však, že sa odrazíme do piatej, štvrtej ligy. A to pre našu dedinu bude strop.

Slovenský Grob staval prevažne na mladých hráčoch, ktorí mali za sebou ligový dorast v Interi, Slovane či Trnave.

Medzi skúsenejších hráčov patril Jozef Gašparovič, ktorý v najvyššej súťaži za Inter Bratislava hral už ako šestnásťročný. Viedol ho tréner Jozef Adamec a neskôr Karel Brückner.

„Mohlo to byť lepšie, ale súťaž bola nad naše finančné sily. Klub ťahali Gašparovičovci a ich stavebná firma. To však nestačilo, veď sezóna stála vyše milión korún. Hráči mali platy od 20 do 30-tisíc, čo bolo na tú dobu pomerne dosť. Ďalšiu sezónu by sme už neutiahli, preto by sme tak či tak išli do tretej ligy.

Spomienky sú však krásne, hrali sme viacero dobrých zápasov s bývalými ligistami. Na stretnutia chodili dve až tri tisícky divákov, podľa toho, aký bol súper,“ dodal.