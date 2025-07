VIDEO: Hráči padli od vyčerpania. Slovenský druholigista šokoval futbalovú Európu

Stretnutie sa hralo v 50-tisícovom meste Wiener Neustadt.

„Zahrať si so svetovými hráčmi je pre chalanov veľká vec. Keby som ešte hrával, sám by som to chcel zažiť,“ dodal.

V Besiktasi pôsobia mená ako Ciro Immobile či Alex Oxlade-Chamberlain. Hodnota jediného hráča je vyššia, ako má celá Petržalka.

Hoci najväčšie esá Besiktasu do tohto prípravného zápasu nezasiahli, na hodnote veľkého prekvapenia to nič nemení.

Slovenský druholigista zdolal slávny turecký klub 2:1.

VIDEO: Zápas Besiktas - Petržalka