Šesť bodov z dvoch zápasov nie je rarita, ale topfavorita zdolali Slováci predtým len raz

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia začala kvalifikáciu na MS 2026 vynikajúco, dvoma víťazstvami.
Stalo sa to už aj v minulosti, ale podobný prípad, že by Slováci zdolali topfavorita, sa udial len raz.
V kvalifikácii na EURO 2016 zverenci Jána Kozáka v druhom kole senzačne vyhrali nad Španielskom.
Ako sa začali a napokon ako dopadli jednotlivé kvalifikácie?
EURO 1996
V historicky prvej kvalifikácii sa Slováci dostali do skupiny s Rumunskom, Francúzskom, Poľskom, Izraelom a Azerbajdžanom.
Zverenci Jozefa Vengloša začali bezgólovou remízou s Francúzmi na Tehelnom poli, následne remizovali v Izraeli 2:2.
V konečnej tabuľke obsadili tretiu priečku za Rumunskom (21 bodov) a Francúzskom (20 bodov), na európsky šampionát postúpili prvé dva tímy. Slováci mali 14 bodov za štyri výhry, dve remízy a štyri prehry.
MS 1998
V kvalifikácii sa Slovensko dostalo do skupiny spolu so Španielskom, Juhosláviou, Českou republikou, Faerskými ostrovmi a Maltou.
Po dvoch kolách mali zverenci Jozefa Jankecha na konte plný počet bodov, ale hrali práve s dvoma outsidermi: na Faerských ostrovoch vyhrali 1:2 a doma zdolali Maltu 6:0.
Napokon v skupine obsadili až štvrté miesto s 16 bodmi za päť výhier a jednu remízu. Mali rovnaký počet bodov ako tretí Česi. Na šampionát postúpili z prvého miesta Španieli, druhá Juhoslávia hrala baráž.
EURO 2000
Slovákom vyšiel aj úvod tejto kvalifikácie, v ktorej sa stretli s Rumunskom, Portugalskom, Maďarskom, Azerbajdžanom a Lichtenštajnskom.
Po dvoch zápasoch mali na konte zverenci Jozefa Jankecha šesť bodov a skóre 7:0. Lenže v prvom zápase privítali Azerbajdžan, ktorý zdolali 3:0 a v druhom vyhrali v Lichtenštajnsku 4:0.
Prišla séria štyroch zápasoch bez streleného gólu, v ktorých Slováci zaknihovali len dva body a sny o postupe sa rozplynuli.
Bolo z toho konečné tretie miesto v skupine za Rumunmi, ktorí mali 24 bodov a Portugalcami, ktorí získali o bod menej. Slovensko malo 17 bodov.
MS 2002
V boji o MS v Japonsku a Južnej Kórei malo Slovensko v skupine za súperov Švédsko, Turecko, Macedónsko, Moldavsko a Azerbajdžan.
Štart bol zase sľubný, šesť bodov po dvoch kolách po domácej výhre 2:0 nad Macedónskom a najtesnejšom víťazstvu 1:0 v Moldavsku.
Mužstvo Jozefa Adamca dokázalo doma remizovať so silnými Švédmi a získalo bod aj v Turecku, ale v druhých zápasoch obaja títo súperi Slovákov zdolali a prehrali aj v Azerbajdžane.
Bolo z toho konečné tretie miesto so ziskom 17 bodov. Prví Švédi mali 26, druhí Turci 21 a na turnaj postúpili cez baráž.
EURO 2004
V skupine s Anglickom, Tureckom, Macedónskom a Lichtenštajnskom Slováci nezažili veľa radosti.
Po dvoch zápasoch nemali na konte ani bod, v Turecku prehrali 0:3, doma s Anglickom 1:2.
Zase obsadili nepopulárne tretie miesto, no s veľkým bodovým odstupom za postupujúcimi. Slovensko malo iba 10 bodov, prvé Anglicko dvakrát toľko, 20 a druhé Turecko 19.
MS 2006
Slováci sa dostali do sedemčlennej skupiny. Ich súpermi boli Portugalsko, Rusko, Estónsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko a Luxembursko.
Po dvoch kolách malo mužstvo Dušana Galisa na konte štyri body po domácej výhre 3:1 nad Luxemburskom a remíze 1:1 v Rusku.
Slováci neskôr remizovali s Rusmi aj doma, výsledok bol 0:0 a v konečnej tabuľke obsadili druhé miesto s 23 bodmi. Rovnaký počet bodov získalo aj Rusko a keďže aj vzájomné zápasy boli vyrovnané, v prospech Slovenska rozhodlo lepšie skóre.
Prvé miesto podľa očakávaní obsadili Portugalci s 30 bodmi.
Slováci sa v baráži stretli so silným Španielskom. Vonku prehrali 1:5, doma uhrali s favoritom remízu 1:1.
EURO 2008
Na tento šampionát mala viesť cesta zo sedemčlennej skupiny, v ktorej okrem Slovákov figurovalo Česko, Nemecko, Írsko, Wales, Cyprus a San Maríno.
Po dvoch zápasoch mali Slováci tri body: doma zdolali Cyprus 6:1, no potom znovu doma podľahli Čechom 0:3.
V tejto skupine sa zrodilo niekoľko divokých výsledkov, Slováci vyhrali v Cardiffe nad Walesom 5:1, no potom s tým istým súperom prehrali v Trnave 2:5.
Získali 16 bodov a obsadili štvrtú priečku v skupine. Prvé miesto obsadili Česi s 29 bodmi, na druhom skončili Nemci s 27 bodmi.
MS 2010
Prvú a zatiaľ jedinú účasť na majstrovstvách sveta vybojovali Slováci víťazstvom v skupine, kde ich súpermi boli Slovinsko, Česko, Severné Írsko, Poľsko a San Maríno.
Tím Vladimíra Weissa zdolal v prvom kole Severné Írsko 2:1, no následne prehral v Slovinsku 1:2.
Nasledovalo však šesť zápasov, v ktorých Slováci päťkrát vyhrali a raz remizovali. Na Tehelnom poli síce podľahli Slovincom, ale prišiel pamätný zápas v poľskom Chorzówe a Gancarczykov zlatý vlastný gól a fanúšikovia si mohli kupovať vuvuzely.
Slovensko vyhralo skupinu s 22 bodmi, druhí Slovinci mali na konte 20 bodov.
EURO 2012
Výborný začiatok, trpký koniec. Slováci sa v boji o turnaj v Poľsku a Ukrajine stretli s Ruskom, Írskom, Arménskom, Macedónskom a Andorrou.
Po dvoch kolách mali plný počet bodov, doma zdolali Macedónsko 1:0, a najtesnejším rozdielom vyhrali aj v Moskve.
Lenže v ďalšom priebehu kvalifikácie zdolali zverenci Vladimíra Weissa už iba dvakrát Andorru.
Obzvlášť šokujúca bola domáca prehra 0:4 s Arménskom.
Zisk 15 bodov napokon stačil na štvrté miesto v skupine. Prví Rusi mali 23 bodov, druhí Íri 21, tí na šampionát postúpili cez baráž.
MS 2014
V tejto kvalifikácii sa Slováci stretli s Bosnou a Hercegovinou, Gréckom, Litvou, Lotyšskom a Lichtenštajnskom.
Prvé body stratili už v prvom kole, keď remizovali v Litve 1:1. Neskôr utrpeli aj ešte väčšiu blamáž, keď v Lichtenštajnsku tiež iba remizovali 1:1.
Zverenci Stanislava Grigu a Michala Hippa napokon získali v desiatich zápasoch iba 13 bodov za tri výhry, štyri remízy a tri prehry.
Víťazní Bosniaci a druhí Gréci mali zhodne po 25 bodov.
EURO 2016
Bola to prvá úspešná kvalifikácia na európsky šampionát. Pre zmenu formátu postupovali prví dvaja a tretí tím sa dostal do play-off.
Slováci boli v skupine spolu so Španielskom, Ukrajinou, Bieloruskom, Luxemburskom a Macedónskom.
Zverenci trénera Jána Kozáka začali parádne: vyhrali na Ukrajine 1:0 a v Žiline senzačne zdolali Španielsko 2:1.
Aj po šiestich kolách mali na konte plný počet bodov. Hoci neskôr prišli aj zaváhania, s prehľadom si zabezpečili druhé miesto za Španielmi. Tí získali 27 bodov, Slováci ich mali na konte 22.
MS 2018
Súpermi Slovenska boli Anglicko, Škótsko, Slovinsko, Litva a Malta.
Zverencom Jána Kozáka úvod kvalifikácie vôbec nevyšiel, po dvoch kolách mali v kolónke bodov nulu. Doma smoliarsky prehrali s Anglickom 0:1 gólom v nadstavenom čase a najtesnejším rozdielom podľahli aj Slovinsku.
Napriek neúspešnému štartu však skončili Slováci na druhom mieste tabuľky s 18 bodmi, no do play-off nepostúpili, v rankingu druhých tímov totiž boli na poslednom mieste. Z deviatich skupín hralo baráž osem najlepších mužstiev z druhého miesta.
Skupinu suverénne ovládlo Anglicko, ktoré získalo 26 bodov.
EURO 2020
Formát kvalifikácie sa opäť zmenil, na turnaj priamo postúpili prvé dva celky, ale do playoff sa dostali tímy na základe výsledkov v Lige národov.
Tak sa napokon stalo, že zo skupiny, ktorú tvorilo Chorvátsko, Wales, Slovensko, Maďarsko a Azerbajdžan, sa na turnaj dostali až štyri tímy.
Slováci v prvom kole zdolali Maďarov 2:0, no prehrali vo Walese 0:1 a napokon získali 13 bodov za štyri výhry, jednu remízu a tri prehry.
Chorvátsko malo na čele tabuľky 17 bodov, Wales postúpil z druhého miesta s 14 bodmi.
Slováci aj Maďari úspešne zvládli baráž a na šampionáte nechýbali. Slovensko v semifinále playoff doma vyradilo Írov po penaltách a následne po predĺžení zvíťazilo v Severnom Írsku 2:1.
MS 2022
Keď sa Slovensko dostalo do skupiny spolu s Chorvátskom, Ruskom, Slovinskom , Cyprom a Maltou, mnohí si mysleli, že je to hrateľná skupina.
Avšak po remízach 0:0 na Cypre a 2:2 doma s Maltou prišlo rýchle vytriezvenie.
Zverenci Štefana Tarkoviča napokon skončili na treťom mieste s 14 bodmi.
Prvé miesto obsadilo Chorvátsko s 23 bodmi, Rusko malo o bod menej, no po zaútočení na Ukrajinu ho vylúčili z baráže.
EURO 2024
Ďalšia úspešná kvalifikácia, hoci na jej začiatku to tak nevyzeralo.
Mužstvo Francesca Calzonu figurovalo v skupine spolu s Portugalskom, Luxemburskom, Islandom, Bosnou a Hercegovinou a Lichtenštajnskom.
V prvom kole Slováci iba remizovali s Luxemburskom 0:0 a talianskeho trénera všetci zatracovali. Slováci však po tomto zaváhaní stratili body iba v dvoch zápasoch s portugalským favoritom.
V druhom kole zdolali Bosnu 2:0 a kráčali za postupom. Ten si zabezpečili v predstihu už v predposlednom kole.
V skupine so ziskom 22 bodov obsadili druhé miesto. Portugalci vyhrali skupinu bez straty bodu.