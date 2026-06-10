USA ako hostiteľ MS je podľa Blattera veľký omyl. O vyradení rozhodcu: Neuveriteľné a absurdné

Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Joseph Blatter považuje nevpustenie somálskeho rozhodcu Omara Artana do USA za nehoráznosť.
Ide pre neho o potvrdenie, že výber USA ako hostiteľa svetového šampionátu bol veľký omyl.
Artan mal byť prvým rozhodcom zo Somálska, ktorý by pískal na majstrovstvách sveta. Africká futbalová federácia (CAF) ho v roku 2025 vyhlásila za afrického rozhodcu roka.
Vstup do jednej z hostiteľských krajín MS mu podľa Colnej a hraničnej kontroly USA nepovolili z dôvodu obáv z podrobnej prehliadky.
O niečo neskôr ho FIFA vyradila zo zoznamu rozhodcov. „Je to neuveriteľné a absurdné. Ak krajina neumožní vstup rozhodcovi, to je vážny problém.
MS sa v takých krajinách konať nemôžu. USA nerešpektovala naše princípy. Turnaj sa už zastaviť nedá, ale toto je nehoráznosť,“ uviedol Blatter v rozhovore pre L'Equipe.
Švajčiarsky funkcionár bol na čele FIFA v rokoch 1998-2015, z funkcie odstúpil po korupčnej afére. Svojho nástupcu Gianniho Infantina dlhodobo kritizuje.
„Prezident FIFA by mal ukázať, že je silnejší ako jeho priateľ v Bielom dome, alebo nie? Je zlé, ak ho riadia politici. Členské federácie by proti tomu mali vystúpiť,“ zdôraznil Blatter.