    USA ako hostiteľ MS je podľa Blattera veľký omyl. O vyradení rozhodcu: Neuveriteľné a absurdné

    Joseph Blatter.
    Joseph Blatter. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|10. jún 2026 o 19:04
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    Švajčiarsky funkcionár bol na čele FIFA v rokoch 1998-2015.

    Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Joseph Blatter považuje nevpustenie somálskeho rozhodcu Omara Artana do USA za nehoráznosť.

    Ide pre neho o potvrdenie, že výber USA ako hostiteľa svetového šampionátu bol veľký omyl.

    Artan mal byť prvým rozhodcom zo Somálska, ktorý by pískal na majstrovstvách sveta. Africká futbalová federácia (CAF) ho v roku 2025 vyhlásila za afrického rozhodcu roka.

    Vstup do jednej z hostiteľských krajín MS mu podľa Colnej a hraničnej kontroly USA nepovolili z dôvodu obáv z podrobnej prehliadky.

    O niečo neskôr ho FIFA vyradila zo zoznamu rozhodcov. „Je to neuveriteľné a absurdné. Ak krajina neumožní vstup rozhodcovi, to je vážny problém.

    MS sa v takých krajinách konať nemôžu. USA nerešpektovala naše princípy. Turnaj sa už zastaviť nedá, ale toto je nehoráznosť,“ uviedol Blatter v rozhovore pre L'Equipe.

    Švajčiarsky funkcionár bol na čele FIFA v rokoch 1998-2015, z funkcie odstúpil po korupčnej afére. Svojho nástupcu Gianniho Infantina dlhodobo kritizuje.

    „Prezident FIFA by mal ukázať, že je silnejší ako jeho priateľ v Bielom dome, alebo nie? Je zlé, ak ho riadia politici. Členské federácie by proti tomu mali vystúpiť,“ zdôraznil Blatter.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Joseph Blatter.
    Joseph Blatter.
    USA ako hostiteľ MS je podľa Blattera veľký omyl. O vyradení rozhodcu: Neuveriteľné a absurdné
    dnes 19:04
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