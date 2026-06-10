Historická bitka na dresoch neprešla. Návrat na MS po 52 rokoch sprevádza spor

Haitská futbalová reprezentácia musela len niekoľko dní pred svojím prvým zápasom na MS zmeniť dizajn svojich dresov.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zakázala motív zobrazujúci historickú vojnovú scénu, ktorý bol súčasťou pôvodnej verzie výstroja.
Na dresoch sa nachádzala ilustrácia bitky pri Vertiéres z roku 1803, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri získaní nezávislosti Haiti.
Hráči v nich nastúpili aj na dva prípravné zápasy na Floride. Kolumbijský výrobca Saeta uviedol, že po konzultáciách s FIFA upravil dizajn tak, aby spĺňal pravidlá federácie a nemal politické posolstvo.
Program Haiti na MS vo futbale 2026
Podľa spoločnosti mal však pôvodný návrh vzdať hold mužom a ženám, ktorí prispeli k slobodnej budúcnosti Haiti, a nešlo o politické vyhlásenie.
Haiti sa predstaví na majstrovstvách sveta prvýkrát po 52 rokoch. Svoj úvodný zápas v C-skupine odohrá v sobotu v Bostone proti Škótsku, neskôr sa stretne aj s Brazíliou a Marokom.
Postup na šampionát je považovaný za jeden z najpozoruhodnejších príbehov kvalifikácie, keďže krajina dlhodobo čelí násiliu gangov a domáce zápasy nemohla hrať na vlastnom území. Informovala o tom agentúra AFP.