Trnava vyriešila brankársku otázku. Prichádza Čech, ktorý naposledy pôsobil v Albánsku

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Po odchode Žigu Freliha získal Spartak novú brankársku tvár. Do klubu prichádza 25-ročný český brankár Martin Janáček, ktorý naposledy pôsobil v albánskom AF Elbasani.
V Malom Ríme podpísal zmluvu na 2 roky. Janáček pôsobil najmä v českých súťažiach, v drese Českých Budejovíc, či Sparty Praha.
V uplynulej sezóne si vyskúšal aj legionárske pôsobenie v albánskom AF Elbasani, kde si v 31 súťažných zápasoch pripísal 13 čistých štítov a pomohol tímu ku končenému druhému miestu v lige, pričom titul im unikol iba o jediný bod.
VIDEO: Martin Janáček po podpise zmluvy so Spartakom