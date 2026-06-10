Trnava vyriešila brankársku otázku. Prichádza Čech, ktorý naposledy pôsobil v Albánsku

Martin Janáček
Martin Janáček (Autor: čefoza.cz)
Sportnet, TASR|10. jún 2026 o 20:53
ShareTweet0

V Malom Ríme podpísal zmluvu na 2 roky.

/Správu aktualizujeme/

Po odchode Žigu Freliha získal Spartak novú brankársku tvár. Do klubu prichádza 25-ročný český brankár Martin Janáček, ktorý naposledy pôsobil v albánskom AF Elbasani.

V Malom Ríme podpísal zmluvu na 2 roky. Janáček pôsobil najmä v českých súťažiach, v drese Českých Budejovíc, či Sparty Praha.

V uplynulej sezóne si vyskúšal aj legionárske pôsobenie v albánskom AF Elbasani, kde si v 31 súťažných zápasoch pripísal 13 čistých štítov a pomohol tímu ku končenému druhému miestu v lige, pričom titul im unikol iba o jediný bod.

VIDEO: Martin Janáček po podpise zmluvy so Spartakom

Slovensko

    Martin Janáček
    Martin Janáček
    Trnava vyriešila brankársku otázku. Prichádza Čech, ktorý naposledy pôsobil v Albánsku
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Trnava vyriešila brankársku otázku. Prichádza Čech, ktorý naposledy pôsobil v Albánsku