Tréner ho ocenil na sto miliónov. Nenahraditeľný Slovák je mimo, ale má poistku

BRATISLAVA. Slovenským futbalom otriasa zbytočná, malicherná kauza tréner Calzona vs. brankár Greif, no pod povrchom sa skrýva omnoho vážnejší problém.
Reprezentácia prišla o svoj mozog, o dirigenta, o motor. Stanislav Lobotka je zranený.
Národný tím čakajú v priebehu týždňa dva kľúčové zápasy v boji o majstrovstvá sveta. Už v piatok nastúpi na pôde Severného Írska (10.10) a o tri dni neskôr (13.10) privíta v Trnave Luxembursko.
"Lobotka je hráč za 100 miliónov eur. Keby nebol stratil rok alebo dva, tak by sa dostal na takúto úroveň a hodnotu už oveľa skôr. Stano hrá akoby iný šport, má úžasnú futbalovú inteligenciu,“ vyhlásil tréner Slovákov Francesco Calzona v úvode roka pre Gazzetta dello Sport.
Systém v jednom tele
Bez Lobotku sa mení rytmus, štruktúra aj psychológia tímu.
Slovensko bez neho má problémy s výstavbou útoku, chýba mu pokoj pri rozohrávke a prepojenie medzi obranou a kreatívnymi hráčmi ako trebárs Ondrej Duda. Nie je to len „hráč“, je to celý systém v jednom tele.
Tréner Calzona si to uvedomuje a cez neho stavia herný model reprezentácie na princípoch, napríklad držanie lopty, rotácia, presnosť, odvaha pri rozohrávke.
"Nie je to len o technike alebo fyzickej kondícii, ale o tom, ako dokáže predvídať hru a diktovať tempo. Takých hráčov je málo,“ doplnil tréner.
Lobotka je strategický dirigent SSC Neapol aj slovenského tímu. Hrá na pozícii defenzívneho stredopoliara tzv. „šestky“. Je spojkou medzi obranou a útokom.
Vopred rozbíja útok súpera
„Ak mám povedať jedného hráča, bez ktorého si neviem predstaviť hru, tak to je Lobotka. To prepájanie hry v strede, prechod do defenzívy a spôsob ako napáda súpera,“ opisoval bývalý reprezentant a dnes televízny expert Marián Zeman.
Vie čítať hru ako málokto iný. Vďaka svojmu prehľadu v priestore a schopnosti odhadnúť pohyb súpera dokáže rozbíjať útoky ešte predtým, než sa stanú nebezpečnými. Je veľmi efektívny aj v zachytávaní prienikových prihrávok súpera.
Lobotka si vie zakryť loptu ako nikto iný. Keď ju drží, tak máte pocit, ako keby bola v trezore. Aj v ťažkej situácii sa vie vynájsť a vzápätí nájde kreatívne riešenie. Jeho úspešnosť prihrávok prekračuje 90 percent, kazí minimálne.
Nie je to len o štatistike – jeho prihrávky majú zmysel. Vie otvoriť hru dopredu, prepnúť z defenzívy do ofenzívy jedným dotykom.
Lídrom výkonom
Nepanikári pod tlakom. Aj v situácii, keď má pri sebe dvoch hráčov, si vie udržať chladnú hlavu a presne rozohrať. Má nízke ťažisko, silné nohy a rovnováhu, vďaka čomu ho len ťažko pripraviť o loptu. Na prvý pohľad nie je typom šéfa, ktorý burcuje hlasom. Ale je lídrom výkonom.
Jeho prítomnosť dáva spoluhráčom istotu. Obrancovia vedia, že majú pred sebou istotu, ktorá zoberie prvú vlnu tlaku. Ofenzívny hráč tiež vie, že ak sa dostane do úzkych, môže sa k nemu otočiť chrbtom a Lobotka to vyrieši.
Je to hráč, ktorý určuje tempo hry. Keď potrebuje Slovensko zrýchliť, dokáže to. Keď treba upokojiť, zadrží loptu a rozohrá s istotou.
Lobotka debutoval v reprezentácii na jeseň 2017 pod vedením trénera Jána Kozáka a ihneď sa stal kľúčovým hráčom. Slovensku sa razom otvorili možnosti, ktoré predtým nikdy v dejinách nemalo.
S Lobotkom v tíme sa dokázalo nie raz vyrovnať aj papierovo kvalitnejším tímom.
Škriniar: Najlepší hráč
Lobotka si prešiel krízou pred majstrovstvami Európy 2021, čo výrazne poznamenalo aj národný tím. Bez neho pôsobili Slováci ustráchane a neisto.
Istý čas ho nahradil Jakub Hromada, ktorý mal v tom čase dobré obdobie v pražskej Slavii. Hromada odohral v národnom tíme slušné zápasy, ale nadstavba, čo ponúka Lobotka mu chýbala.
„Každý je nahraditeľný, ale Stanko bude chýbať a mrzí nás to. Je pre mňa najlepší hráč aký tu bol, špička na svojom poste na svete,“ chválil ho spoluhráč a stopér Milan Škriniar.
Práve Lobotka mu extrémne pomáha pri výstavbe útoku. Táto dvojica si často vymieňa loptu.
Slovensko hralo naposledy bez Lobotku v júnových prípravných zápasoch proti Grécku (1:4) a Izraeli (0:1). Výkon tímu bol veľmi mdlý.
Najlepšie dáta
Okrem stredopoliara SSC Neapol však chýbalo viacero hráčov, takže to nie je celkom objektívne merateľné. Jedno je však fakt. S Lobotkom rastie výkon tímu.
Počet úspešných prihrávok, kľúčových prihrávok, vyhraných súbojoch, získaných lôpt, vyhraných súbojov v priemere na zápas ukazuje jasnú prevahu Lobotku v porovnaní s ostatnými adeptami na jeho post.
Kto nahradí Lobotku? Takmer isto to bude Patrik Hrošovský. Tridsaťtriročný stredopoliar z KCR Genk je dlhodobo čakateľ na post defenzívneho stredopoliara. Zahral si už na majstrovstvách Európy 2016, keď sa ponúkal ako nástupca Viktora Pečovského.
„Paťo Hrošovský má formu a dáva aj góly, takže vieme tímovosťou nahradiť aj takých hráčov ako Lobotka,“ verí kapitán Škriniar.
Poistka sa cíti dobre
Hrošovský v tejto sezóne odohral desať súťažných zápasov a dal dva góly.
„Vždy som čakal v pozícii za Stanom. Keď je k dispozícii, tak je jeden z najlepších hráčov na svojej pozícii na svete. Cítim sa dobre fyzicky aj mentálne v tejto fáze kariéry, takže verím, že budem pripravený,“ pokračoval Hrošovský.
Je ako poistka Lobotku – nie rovnako brilantný v držaní lopty, ale spoľahlivý v rovnováhe. Keď Lobotka chýba, práve Hrošovský je ten, kto preberá defenzívny a organizačný rytmus hry.
Kým Lobotka má dar meniť priebeh zápasu, Hrošovský má schopnosť udržať poriadok v zápase. Lobotka je umelec, Hrošovský je architekt.
Lobotka si loptu pýta, otáča sa s ňou pod tlakom, buduje akcie od obrany. Hrošovský loptu distribuuje jednoduchšie, viac horizontálne.
Nie je to „kópia“, je to alternatívna verzia.
Zažiaril proti Realu
Hrošovský má povesť neúnavného hráča. Často nabehá v zápase najviac kilometrov. Kým na klubovej úrovni hráva stabilne, v reprezentácii je dlhodobo náhradník. Patrí k najskúsenejším hráčom súčasného výberu, zahral si na troch európskych šampionátoch (2016, 2021, 2024), spolu nazbieral v národnom tíme až 59 štartov.
Zrejme životný zápas odohral v roku 2018. Ešte ako hráč Plzne strelil gól na pôde slávneho Realu Madrid. Šlo o zápas Ligy majstrov, ktorý český tím prehral 1:2.
Hrošovský si veril a ako jeden z mála hráčov Plzne zvládol aj zložité situácie. V spomínanom zápase sa vyrovnal svetovým hviezdam.
„Ak keď so mnou možno veľa ľudí súhlasiť nebude, trúfnem si povedať, že keby hral trebárs na pozícii Casemira v Reale Madrid, tak by nebol oveľa horší ako on,“ vyhlásil vtedy legendárny hráč Plzne Pavel Horváth.