Rev omráčil Angličanov, ale na Slovákov nezabral. Pôsobili ako veľký tím, žiaril tínedžer

BELFAST. Dva zápasy, dve éry, rovnaké miesto. Belfast. Futbalisti Slovenska tam dosiahli dva veľké triumfy. V piatok (o 20.45) sa národný tím predstaví na rovnakom mieste. V kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta (2026) čelí Severnému Írsku.
Vráťme sa do minulosti.
Prvý zápas sa odohral 9. septembra 2009. Niektoré tribúny starého štadióna Windsor Parku boli vtedy ešte bez strechy a fanúšikovia stáli veľmi blízko ihriska. Domáci boli ako zvyčajne hluční, v zelených dresoch, s bubnami a spevmi počas celého zápasu.
Štadiónom znelo známe „Green and White Army“. V prvých minútach vytvárali neuveriteľný tlak, pískali pri každom dotyku slovenského hráča s loptou.
Vekový priemer základnej jedenástky Slovenska bol 25 rokov. Nechýbali v nej dvaja tínedžeri – krídelníci Miroslav Stoch a Vladimír Weiss. Obranca Peter Pekarík mal 22 rokov. Chýbal Marek Hamšík, ktorý mal trest.
Na Slovákov nezabral
Slovensko aj tak predviedlo v kľúčovom zápase o postup na majstrovstvá sveta kompaktný výkon a vyhralo 2:0.
„Ohlušujúca atmosféra na Windsor Parku potvrdila, že ide o veľa, ale nepriateľský postoj fanúšikov, ktorí v minulosti vyviedol z miery Angličanov i Španielov, na Slovákov nezabral,“ opisoval denník Irish Independent.
Severné Írsko - Slovensko 0:2 (0:1)
Góly: 15. Šesták, 67. Hološko, ŽK: 17. Clingan, 83. Healy - 18. Šesták, rozhodoval: Bjorn Kuipers (Hol.), 14 500 divákov (vypredané).
Severné Írsko: M. Taylor - McAuley, Craigan, A. Hughes, J. Evans - D. Johnson, Clingan (71. Baird), McCann (71. McGinn), S. Davis - Healy, Paterson (76. Brunt).
Slovensko: J. Mucha ml. - Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Zabavník - Kopúnek, Štrba - Weiss ml. (90.+ Sapara), Vittek, Stoch (80. Jendrišek) - Šesták (65. Hološko).
Tréner Vladimír Weiss: „Hráčom som pred zápasom hovoril, že írski diváci sú vďační a budú hnať hráčov do nebies alebo do pekla. Boli úžasní, povzbudzovali za každej situácie, v každej minúte. Vedel som, že po zápase našich vytlieskajú, ako to zvykne byť na ostrovoch.“
V Belfaste však bolo aj veľa divákov zo Slovenska, ktorí v Severnom Írsku pracovali.
Na ihrisku žiaril jeho syn – devätnásťročný Vladimír Weiss. V 15. minúte sa rozbehol od polovice ihriska a prihral na gól Stanislavovi Šestákovi, ktorému stačilo nastaviť nohu.
Nervózny? Vôbec
Weiss vyškolil Jonnyho Evansa, obrancu Manchestru United, keď mu loptu prestrčil pomedzi nohy. Ľavačkou.
VIDEO: Zostrih zápasu Severné Írsko - Slovensko (2010)
„Pred Českom som bol trochu nervózny, no proti Severným Írom vôbec,“ hovoril po víťazstve v Belfaste.
Tréner Weiss starší dodal:
„Vladko Weiss ukázal veľa dobrého, ale ešte sa musí veľa učiť. Miluje loptu, ale musí sa naučiť, kedy ju odovzdať. Nechám na novinárov, aby sami zhodnotili jeho výkon. Ale ja som spokojný.“
Weiss junior mal v tom čase minimálne skúsenosti so seniorským futbalom. Na konte mal iba 18 minút v Premier League v drese Manchester City a dva štarty v anglickom ligovom pohári.
Náhradník Hološko
„Poznám ho od ôsmich rokov a už vtedy bolo jasné, že má mimoriadny talent. Má danosti, ktoré sa nedajú natrénovať. Sú vrodené. Je rýchly, technický, má periférne videnie,“ opisoval jeho prednosti bývalý tréner reprezentácie Dušan Galis.
„Weiss bol vtedy ako z iného sveta. Hral s ľahkosťou, ktorú sme v našej reprezentácii nevideli roky,“ spomínal neskôr Marek Hamšík.
Druhý gól pridal v 67. minúte Filip Hološko. Šiel dravo na bránu a vyhral osobný súboj s obrancom. Do hry pritom naskočil iba dve minúty predtým.
Severné Írsko - Slovensko 1:2 pp (1:1, 0:1)
Góly: 88. Škriniar (vl.) - 17. Kucka, 110. Ďuriš
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Dallas, Cathcart (99. Flanagan), Evans, Lewis - McGinn (77. Lafferty), McNair (104. Ferguson), Davis, Saville (65. Thompson) - Magennis (77. Boyce), Washington (66. Whyte)
Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Lobotka (65. Hrošovský) - Rusnák (118. Gyömbér), Kucka, Hamšík (106. Greguš), Mak (65. Ďuriš) - Duda (85. Mráz)
Týmto triumfom sa Slovensko priblížilo k historicky prvému postupu na majstrovstvá sveta. O mesiac neskôr ho aj potvrdilo.
„Slovensko si proti Severným Írom počínalo ako veľký tím,“ chválil ich tréner Jozef Vengloš.
Druhý zápas - bez divákov
Druhý zápas sa odohral 12. novembra 2020. Futbalisti Slovenska vo finále baráže o postup na majstrovstvá Európy vyhrali na pôde Severného Írska 2:1.
Hralo sa skôr v pochmúrnej pandemickej atmosfére, povolený počet bol 1060 divákov.
"Bolelo to, ale už to nebolí. Už je dobre. Všetka bolesť prešla, už si iba užívame pocity," vyhlásil krátko po zápase stredopoliar Juraj Kucka. V šatni si vyzul kopačku, búšil do veľkej plechovej debny a reval od radosti. "Palmolive," kričal víťazný rituál Kucka.
Zápas sa skončil v riadnom hracom čase remízou 1:1. Rozhodujúci gól strelil v predĺžení Michal Ďuriš.
Mužom stretnutia bol však Juraj Kucka. Má veľkú zásluhu na tom, že si Slovensko druhýkrát za sebou zahrá na európskom šampionáte.
"Neďakujte mne, ale celému tímu. Nikto z nás si neberie na seba žiadnu slávu. Zvládli sme to spolu, som na tím pyšný," vravel Kucka.
VIDEO: Zostrih zápasu Severné Írsko - Slovensko (2020)
Dohrával ako kapitán
V 17. minúte otvoril skóre, keď perfektne prečítal myšlienku súpera a vyťažil z jeho chyby. Aj na druhom góle mal zásadný podiel práve on.
Po jeho zrazenej prihrávke spasil Slovákov spomínaný Ďuriš.
"Bolo vidieť, ako sme ten zápas prežívali, celá lavička. Neviem opísať radosť, ktorú cítime," pokračoval Kucka. Zápas dohrával ako kapitán, pretože Marek Hamšík striedal.
Severní Íri vyrovnali tri minúty pred koncom, keď si dal vlastný gól Milan Škriniar.
„Som rád, že sme dokázali udrieť vtedy, keď sme mali. Nie je príjemné inkasovať gól päť minút pred koncom, keď máte na dosah postup, ale na druhej strane chcem vyzdvihnúť mentálnu silu mužstva, že sa dokázalo koncentrovať na 120 minút zápasu," opisoval Štefan Tarkovič.
Bol to jeho prvý zápas v úlohe hlavného trénera. Iba pár dní predtým bol odvolaný Pavel Hapal, ktorý viedol tím v semifinále baráže.
Kucka musel ísť na záchod
„Chcel by som toto víťazstvo venovať všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí nám držali palce, ale vzhľadom na pandémiu koronavírusu nemohli byť s nami na štadióne,“ vravel hrdina Michal Ďuriš.
Do hry naskočil až v 65. minúte ako náhradník. Bol to jeho životný gól? „Čo sa týka reprezentácie, bol to jeden z tých dôležitých gólov, na ktoré budem celý život spomínať,“ dodal.
Na Slovákov dodnes nerád spomína hlavne legendárny Ír Evans, ktorý mal podiel viny pri oboch góloch aj v druhom zápase.
Zápas však ponúkol aj kurióznu epizódu, ktorú spomínal sám Kucka.
„Už som fakt nevládal. Behal som hore-dole, a ešte to predĺženie... A mne sa strašne chcelo ísť na záchod. Ale hovoril som si, že ešte vydržím. A potom prišiel gól. Asi aj vďaka tomu,“ smial sa Kucka v podcaste Boris a Brambor.