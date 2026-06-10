Vrátiť sa do pelotónu bolo zvláštne, hovorí Sagan. Cyklisti sú chudší, ako keď som jazdil ja

Posledné preteky odjazdil takmer presne pred dvoma rokmi. Odvtedy na bicykli jazdí už iba sporadicky.
PETER SAGAN sa po kariére stal televíznou hviezdou v tanečnej šou Let's Dance, tvárou kampane na bagety Pierre Baguette a najnovšie má svoj vlastný nápoj.
V spolupráci s firmou Zlatý Bažant vytvoril nový Radler Šport, na ktorého receptúre sa osobne podieľal a jeho podpis nájdete aj na každej plechovke.
„Chcel som pre Slovákov priniesť niečo, čo si po dobrom tréningu dajú s chuťou. Na výsledok som naozaj hrdý," vraví.
Sagan priznáva, že cyklistiku sleduje, keď mu to dovolí čas a povinnosti. Najnovšie by ale chcel vyskúšať kitesurfing, vodný šport kombinujúci surfovanie a silu vetra.
Sledujete ešte cyklistiku ako fanúšik?
Jarné klasiky som pozeral z väčšej časti. Počas Gira som bol veľmi zaneprázdnený rôznymi podujatiami.
Bol som aj na jednej etape pri štarte Gira, ale samotné preteky som veľmi nesledoval. Teraz som pozvaný na dve podujatia počas Tour de France, takže Tour budem sledovať viac.
Na Giro d'Italia ste boli súčasťou jednej z etáp ako špeciálny hosť. Aké bolo vrátiť sa späť do kolotoča a prostredia pretekov?
Bolo to zvláštne. Už to nebolo úplne chaotické, ako keď som pretekal, pretože som nezažíval celý ten režim okolo toho, ale mal som z toho zvláštny pocit.
Postaviť sa na pódium medzi pretekárov, stretnúť starých známych... Bolo to ale fajn.
Akurát sa mi zdá, že cyklisti sú ešte chudší, ako keď som jazdil ja.
Chudší?
Zdá sa mi, že áno (smiech).
Spomenuli ste, že niečo podobné vás čaká aj na Tour de France. V akej úlohe vás uvidia fanúšikovia?
Mám hlavných sponzorov 100% a Sportful, ktorí tam organizujú akcie, takže tam pôjdem kvôli nim.
Na Tour de France ste jazdili 12 rokov, získali ste 12 etapových víťazstiev a tiež rekordných sedem zelených dresov. Aké spomienky máte na najslávnejšie cyklistické preteky sveta?
Mám na ňu dobré aj zlé spomienky. Hlavne čo sa týka pádov a toho, že som musel Tour veľakrát dokončiť celý doškriabaný a zranený.
Aj preto mi môj syn Marlon povedal, že nechce byť cyklista (smiech).
Zlá spomienka je napríklad aj to, keď ma podľa mňa neprávom vylúčili.
Samozrejme, sú aj pekné spomienky. Sedem zelených dresov, vyhraté etapy. Každá z nich je veľmi špeciálna. A takisto to, že som si dvakrát obliekol žltý dres.
Od momentu, kedy ste si prvýkrát obliekli žltý dres uplynie 10 rokov. Bolo to v druhej etape Tour de France 2016, ktorej záver bol z vášho pohľadu trochu zvláštny. Ako si na to spomínate?
Áno, keď som vyhral tú etapu, myslel som si, že bojujeme o druhé miesto. Vôbec som si nebol istý, či som vyhral.
Myslel som si, že vpredu je ešte jeden jazdec, tuším Stuyven alebo niekto iný, takže som bol presvedčený, že budeme šprintovať iba o druhé miesto.
VIDEO: Sagan hovorí o žltom drese na Tour
Dobre som sa však pripravil a aj vďaka skvelej práci Romana Kreuzigera, ktorý ťahal posledné stúpanie, som to zvládol.
Až v cieli som sa dozvedel, že mám žltý dres (smiech). Potom som si ho obliekol ešte v roku 2018, keď som jazdil za Boru.
Počas tlačovej konferencie ste spomenuli, že dnes sa jazdí iným štýlom a nie všetko je už len o pocite. Ako ste to mysleli?
Nemyslel som to tak, že sa nejazdí podľa pocitu. Na pocity sa jazdec musí spoliehať vždy, lebo inak sa prepáli a ďaleko nezájde. Myslel som skôr tréningové metódy, ktoré sa zmenili.
Keď som začínal, všetci sme jazdili hlavne podľa srdcového tepu. Potom prišli watty a postupne sa všetko viac orientovalo práve na ne.
Keď ste sledovali jarné klasiky, ktorý jazdec z mladšej generácie vás najviac zaujal?
Myslím si, že posledné tri roky jednoznačne exceluje Tadej Pogačar. Veľa som počul aj o Paulovi Seixasovi. Na to, aký je mladý, je to veľmi veľký talent.
Premiéru na Giro d'Italia a celkovo Grand Tour si pripísal slovenský cyklista Lukáš Kubiš. Ako vnímate jeho progres?
Myslím si, že odvtedy, čo odišiel do zahraničného tímu, sa veľmi zlepšil. Určite mu to veľmi pomohlo.
Občas som s ním v kontakte. Keď odchádzal a začal mať prvé výsledky, hľadal agenta, takže som sa mu v tom snažil trochu pomôcť.