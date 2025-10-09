Ikona patrí k najväčším talentom v dejinách, ale Slovákov vyzve brankár z tretej ligy

BELFAST. Z diaľky počuť známe rytmy piesne “Belfast” od Boney M, ktorú miestni DJ-i púšťajú v podnikoch na Lisburn Road. Mesto, ktoré dalo svetu legendárneho Georgea Besta, jedného z najslávnejších futbalistov v dejinách.
Práve v lodeniciach Harland & Wolff vznikol legendárny Titanic – loď, ktorá mala byť nepotopiteľná, no skončila tragicky.
Taký je aj futbal v týchto končinách: drsný, poctivý, bez pozlátky.
A práve tu, v Belfaste, na štadióne Windsor Park, píšu svoju ďalšiu kapitolu aj slovenskí futbalisti. V piatok večer (o 20.45 vysiela STVR Šport) ich čaká kvalifikačný duel o postup na majstrovstvá sveta so Severným Írskom.
Belfast je mestom kontrastov – priemyselným aj kultúrnym, surovým aj hrdým. Je to aj mesto poznačené terorom a nekonečným bojom medzi protestantmi a katolíkmi.
V Severnom Írsku žijú necelé dve milióny ľudí. Malý kus krajiny, ktorý by sa na mapu zmestil medzi Košice a Prešov, no futbalom žije viac ako celé veľké štáty.
Samotný Belfast má dnes okolo 350-tisíc obyvateľov.
Green and White Army
A Windsor Park, otvorený už v roku 1905, je jeho srdcom. Po rozsiahlej rekonštrukcii medzi rokmi 2014 až 2016 dnes ponúka moderné tribúny, no stále si zachováva svoj ostrovný charakter.
Na prvý pohľad skromný štadión s kapacitou niečo vyše 18-tisíc ľudí, no s dušou, ktorú nové arény v Európe len ťažko napodobnia. Zrekonštruovaný Windsor Park dýcha minulosťou – práve tu Severní Íri kedysi zdolali Anglicko, Španielsko či Nemecko.
S kapacitou 18 600 divákov patrí medzi menšie, ale najautentickejšie arény v Európe. Keď je plný, znie to ako dvojnásobok.
Domáci fanúšikovia sú legendárni. Ich Green and White Army patrí k najvernejším v Európe. Keď sa začne hra, štadión sa mení na zeleno-biely kotol. Bubny, spev a nekonečné chorály. Najznámejší z nich, “We’re Not Brazil, We’re Northern Ireland”, znie ako hrdé vyznanie malého národa, ktorý sa nikdy nevzdáva.
VIDEO: Fanúšikovia Severného Írska
Aj zo štvrtej ligy
Atmosféra? Surová, hlučná, ale úprimná.
Tréner Severného Írska Michael O’Neill má k dispozícii pestrý tím. V nominácii sú hráči z Premier League, no aj z nižších anglických súťaží – až po League Two, čo je štvrtá liga. Je to mix skúseností a dravosti, profesionálov rôznej úrovne.
Z Premier League prichádza trebárs obranca Conor Bradley z Liverpoolu FC. Tréner Michael O’Neill ho označil za „rozdielového hráča“ a otvorene priznal, že na ňom chce stavať novú éru reprezentácie.
„Conor má odvahu, sebavedomie a techniku. Vie hrať tvrdo, ale aj futbalovo. Je to hráč, ktorý môže byť pre nás tým, čím je pre Slovensko Lobotka,“ povedal O’Neill pre BBC Sport.
Väčšina spoluhráčov však pôsobí v Championship, League One či League Two.
Severné Írsko - Slovensko
A-skupina - piatok 10. októbra 20.45
/Belfast, rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)/
Pravdepodobné zostavy:
Slovensko: Dúbravka - Gyombér, Škriniar, Šatka, Obert - Hrošovský, Bero (Rigo), Duda – Haraslín, Strelec, Leo Sauer (Schranz)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Toal - Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Price, Reid
Pochválil Slovensko
Kým obrana stojí na pevných pilieroch zo Sunderlandu, Liverpoolu či Oxfordu, brankársky post odhaľuje limity výberu – všetci traja brankári pôsobia len v tretej alebo štvrtej lige.
Tréner Michael O’Neill sa preto spolieha skôr na tímového ducha než na individuálne hviezdy.
Zatiaľ čo Conor Bradley z Liverpoolu patrí k najväčším talentom britských ostrovov, ďalší reprezentanti ako trebárs Peacock-Farrell z Blackpoolu či Southwood z Bristol Rovers ukazujú, že cesta do reprezentácie vedie aj z nižších poschodí.
Tréner O’Neill pred zápasom so Slovenskom poznamenal, že rešpektuje jeho kvalitu:
„Slovensko má výborný tím. Hráči ako Škriniar, Hancko či Duda patria do európskej špičky. Je to mužstvo, ktoré vie kontrolovať hru a rýchlo prechádzať do útoku. Bude to pre nás veľký test,“ povedal tréner pre Belfast Telegraph.
Nemajú veľké hviezdy
„Slováci majú kompaktný tím, ktorý vie, čo chce hrať. Majú veľmi organizovanú defenzívu a hráčov, ktorí sú silní v držaní lopty. Pre nás to bude veľká výzva,“ dodal O’Neill.
Severné Írsko v úvode vyhralo 3:1 na pôde Luxemburska. V druhom zápase podľahlo Nemecku 3:1 v Kolíne nad Rýnom.
„Nikdy to nebolo mužstvo, ktoré malo veľké hviezdy, ale vedia narobiť problémy každému. Z jedenástich uplynulých zápasov prehrali štyri, dostávajú málo gólov, možno to bude zápas o jednej - dvoch šanciach, ktoré sa budeme snažiť premeniť. Je to pre nás kľúčový zápas,“ opisoval kapitán Milan Škriniar.
Slováci výborne vstúpili do kvalifikácie o postup na budúcoročný svetový šampionát, keď doma zdolali Nemecko 2:0, následne získali tri body aj v Luxembursku.
Vo svetovom rebríčku FIFA je Severné Írsko na 72. mieste, Slováci si vyššie o tridsať miest.
Dva zápasy, šesť bodov, žiaden inkasovaný gól a skóre 3:0. Vedú skupinu A.