Infantino verí v historický rozmer MS: Nie sme králi sveta, ktorí môžu niečo určovať vládam

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajoval ceny vstupeniek na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Na tlačovej konferencii deň pred štartom šampionátu uviedol, že priemerná cena lístkov je porovnateľná so zápasmi play off v severoamerických profesionálnych športových ligách.
Všetci v Severnej Amerike to robia zle
„Ak robíme niečo zle, tak potom všetci v Severnej Amerike to robia zle,“ vyhlásil Infantino.
FIFA stanovila cenu vstupeniek na turnaj s 48 krajinami a 104 zápasmi od 140 dolárov a ceny bežných vstupeniek na finále 19. júla v New Jersey až na 8680 dolárov.
Následne zvýšila ceny lístkov na finále na 10.990 dolárov a potom až na 32.970 dolárov. Po kritike FIFA ponúkla národným federáciám menší počet lístkov za 60 dolárov pre ich stabilných fanúšikov.
Infantino uviedol, že priemerná cena vstupeniek na šampionát sa pohybovala pod hranicou 500 dolárov a bola porovnateľná s inými severoamerickými športmi počas duelov vyraďovacích fáz.
Šéf FIFA dodal, že sekundárny trh so vstupenkami je mimo kontroly jeho organizácie, pokiaľ ide o vysoké ceny, ktoré fanúšikovia vidia na zápasoch MS.
Poukázal, že aj veľké severoamerické športové podujatia zažívajú podobný nárast cien, ako príklad uviedol finále NBA medzi tímami New York Knicks a San Antonio Spurs.
„Sme v tomto smere veľmi pokojní, pretože predtým, než začneme predávať 6,5 milióna alebo 7 miliónov vstupeniek, si overíme to, čo robíme, s najlepšími právnikmi,“ povedal Infantino.
Prezident FIFA priznal, že federácia je bezmocná, čo sa týka rozhodnutia neudeliť vstupné víza somálskemu rozhodcovi Omarovi Artanovi.
Podľa neho FIFA nebola schopná prinútiť USA, aby povolili arbitrovi vstup na svoje územie. Naznačil však, že organizácia v tomto smere „pracuje v zákulisí“.
Nedokážeme všetko kontrolovať
„Je nešťastné, čo sa stalo rozhodcovi zo Somálska. Opäť platí, že nedokážeme všetko kontrolovať. Snažíme sa, budeme diskutovať, budeme o tom hovoriť.
Niekedy je dobré sa uvoľniť, zrelaxovať. Niekedy, keď začnete okamžite kričať a vrieskať, má to presne opačný účinok ako nájdenie riešenia.
Vždy sa snažíme nájsť riešenia, ale musíme rešpektovať, že nie sme králi sveta, ktorí môžu niečo určovať vládam a policajným zložkám. Sme športová organizácia,“ vyjadril sa Infantino.
Švajčiarsky funkcionár si myslí, že FIFA si zaslúži uznanie za zabezpečenie účasti Iránu na MS 2026. Infantino pochválil federáciu za prepracovanie detailov, ktoré umožňujú Iránu zúčastniť sa na šampionáte v čase, keď je krajina vo vojne s USA.
Iránsky tím presunul svoj tréningový kemp zo Spojených štátov amerických do Mexika, pričom na zápasy sa zakaždým presunie do USA.
„Neviem, kto iný by za týchto okolností dokázal zabezpečiť, aby Irán mohol prísť a hrať,“ povedal Infantino a vyhlásil, že turnaj bude „pravdepodobne najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva“.