VIDEO: Generálku Anglicka pred MS odložila búrka. Začiatok zápasu sa posunul

Výkop záverečného prípravného zápasu futbalovej reprezentácie Anglicka pred štartom MS proti Kostarike museli v stredu posunúť pre silnú búrku.
Nad americkým Orlandom sa prehnala intenzívna búrka sprevádzaná prívalovým dažďom a bleskami, ktoré výrazne zasiahli trávnik štadióna a znemožnili výkop v plánovanom čase o 22.00 SELČ.
Anglická Futbalová asociácia (FA) oznámila, že začiatok stretnutia sa posunul na 17.00 h miestneho času (23.00 SELČ), pokiaľ sa v okolí štadióna nevyskytnú ďalšie blesky.
Dnešný zápas proti Kostarike bol odložený pre zlé poveternostné podmienky v Orlande. Po kontrole hracej plochy sa začne o 17.00 h miestneho času,“ uviedla FA vo vyhlásení.
Program Anglicka na MS vo futbale 2026
Organizátori predtým upozornili, že v prípade ďalšieho úderu blesku v okruhu približne 13 kilometrov od štadióna môže dôjsť k ďalšiemu posunu.
Podobné prerušenia pre nepriaznivé počasie sprevádzali už minuloročné MS klubov v USA.
Angličania predtým absolvovali dva prípravné zápasy na Floride, aby sa adaptovali na vysoké teploty, ktoré ich čakajú počas svetového šampionátu.
Zverenci Thomasa Tuchela odštartujú účinkovanie na MS 17. júna proti Chorvátsku, v L-skupine ich čakajú aj zápasy s Ghanou a Panamou. Informovala agentúra AFP.