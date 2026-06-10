    VIDEO: Generálku Anglicka pred MS odložila búrka. Začiatok zápasu sa posunul

    Televízne štáby pripravujú technické vybavenie po silnom daždi pred prípravným futbalovým zápasom medzi Kostarikou a Anglickom.
    Televízne štáby pripravujú technické vybavenie po silnom daždi pred prípravným futbalovým zápasom medzi Kostarikou a Anglickom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 22:33
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    Podobné prerušenia sprevádzali už minuloročné MS klubov v USA.

    Výkop záverečného prípravného zápasu futbalovej reprezentácie Anglicka pred štartom MS proti Kostarike museli v stredu posunúť pre silnú búrku.

    Nad americkým Orlandom sa prehnala intenzívna búrka sprevádzaná prívalovým dažďom a bleskami, ktoré výrazne zasiahli trávnik štadióna a znemožnili výkop v plánovanom čase o 22.00 SELČ.

    Anglická Futbalová asociácia (FA) oznámila, že začiatok stretnutia sa posunul na 17.00 h miestneho času (23.00 SELČ), pokiaľ sa v okolí štadióna nevyskytnú ďalšie blesky.

    Dnešný zápas proti Kostarike bol odložený pre zlé poveternostné podmienky v Orlande. Po kontrole hracej plochy sa začne o 17.00 h miestneho času,“ uviedla FA vo vyhlásení.

    Program Anglicka na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York

    Organizátori predtým upozornili, že v prípade ďalšieho úderu blesku v okruhu približne 13 kilometrov od štadióna môže dôjsť k ďalšiemu posunu.

    Podobné prerušenia pre nepriaznivé počasie sprevádzali už minuloročné MS klubov v USA.

    Angličania predtým absolvovali dva prípravné zápasy na Floride, aby sa adaptovali na vysoké teploty, ktoré ich čakajú počas svetového šampionátu.

    Zverenci Thomasa Tuchela odštartujú účinkovanie na MS 17. júna proti Chorvátsku, v L-skupine ich čakajú aj zápasy s Ghanou a Panamou. Informovala agentúra AFP.


    Tabuľka: Skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Televízne štáby pripravujú technické vybavenie po silnom daždi pred prípravným futbalovým zápasom medzi Kostarikou a Anglickom.
    Televízne štáby pripravujú technické vybavenie po silnom daždi pred prípravným futbalovým zápasom medzi Kostarikou a Anglickom.
    VIDEO: Generálku Anglicka pred MS odložila búrka. Začiatok zápasu sa posunul
    dnes 22:33
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    Domov»MS vo futbale 2026»VIDEO: Generálku Anglicka pred MS odložila búrka. Začiatok zápasu sa posunul