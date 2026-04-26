Slovan môže spečatiť titul na domácej pôde proti DAC, Skalica opustila dno tabuľky

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava urobili ďalší krok k obhajobe majstrovského titulu v Niké lige.
V nedeľu triumfovali v stretnutí 7. kola nadstavby v skupine o titul v derby na štadióne Spartaka Trnava 1:0.
Štyri kolá pred koncom majú na čele naďalej náskok sedem bodov pred Dunajskou Stredou, keďže DAC zvládol doma duel so Žilinou 3:1.
Práve tieto dva tímy sa stretnú v ďalšom kole na pôde Slovana, kde domácim futbalistom bude na potvrdenie zisku titulu stačiť aj remíza.
V skupine o záchranu zaznamenala dôležitý triumf Skalica na trávniku Komárna 2:0.
Posunula sa tak na 10. priečku, o tri body pred dvojicu Komárno, Prešov.
V tabuľke posledný Tatran doma podľahol 0:1 Trenčínu, ktorý je ôsmy a naďalej má odstup jediný bod od siedmich Košíc, ktoré držia pozíciu zaisťujúcu účasť v baráži o Konferenčnú ligu.
Niké liga - 7. kolo nadstavbovej časti:
Skupina o titul:
Spartak Trnava - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 45.+2 Barseghjan
Dunajská Streda – Žilina 3:1 (1:1)
Góly: 36. Gruber, 63. Sylla, 84. Kukovec - 45+1. Ďatko
Michalovce - Podbrezová 1:2 (0:1)
Gól: 47. Volanakis - 15. Galčík, 54. Šiler
Skupina o udržanie sa:
Prešov - Trenčín 0:1 (0:1)
Gól: 41. David
Komárno - Skalica 0:2 (0:1)
Góly: 30. Pudhorocký (z 11 m), 90.+4. Onyedika
Košice - Ružomberok 3:1 (3:0)
Góly: 10. Sovič, 13. Kovács, 28. Lichý - 69. Selecký (11 m)
