Slovan môže spečatiť titul na domácej pôde proti DAC, Skalica opustila dno tabuľky

Fotka zo zápasu Trnava - Slovan. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. apr 2026 o 22:03
Pozrite si súhrn 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava urobili ďalší krok k obhajobe majstrovského titulu v Niké lige.

V nedeľu triumfovali v stretnutí 7. kola nadstavby v skupine o titul v derby na štadióne Spartaka Trnava 1:0.

Štyri kolá pred koncom majú na čele naďalej náskok sedem bodov pred Dunajskou Stredou, keďže DAC zvládol doma duel so Žilinou 3:1.

Práve tieto dva tímy sa stretnú v ďalšom kole na pôde Slovana, kde domácim futbalistom bude na potvrdenie zisku titulu stačiť aj remíza.

V skupine o záchranu zaznamenala dôležitý triumf Skalica na trávniku Komárna 2:0.

Posunula sa tak na 10. priečku, o tri body pred dvojicu Komárno, Prešov.

V tabuľke posledný Tatran doma podľahol 0:1 Trenčínu, ktorý je ôsmy a naďalej má odstup jediný bod od siedmich Košíc, ktoré držia pozíciu zaisťujúcu účasť v baráži o Konferenčnú ligu.

Niké liga - 7. kolo nadstavbovej časti:

Skupina o titul:

Spartak Trnava - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 45.+2 Barseghjan

Dunajská Streda – Žilina 3:1 (1:1)

Góly: 36. Gruber, 63. Sylla, 84. Kukovec - 45+1. Ďatko

Michalovce - Podbrezová 1:2 (0:1)

Gól: 47. Volanakis - 15. Galčík, 54. Šiler

Skupina o udržanie sa:

Prešov - Trenčín 0:1 (0:1)

Gól: 41. David

Komárno - Skalica 0:2 (0:1)

Góly: 30. Pudhorocký (z 11 m), 90.+4. Onyedika

Košice - Ružomberok 3:1 (3:0)

Góly: 10. Sovič, 13. Kovács, 28. Lichý - 69. Selecký (11 m)

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body


