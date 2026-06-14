Myjavské futbalistky v sezóne dominovali. Titul spečatili vysokým víťazstvom

Futbalistky Spartaka Myjava korunovali v sobotu v domácom prostredí titul majsteriek Slovenska v ročníku 2025/2026.
Prvoligovú sezónu zakončili drvivým víťazstvom nad Tatranom Prešov 11:1 a po záverečnom 10. kole skupiny o titul nadstavbovej časti súťaže si naplno vychutnali majstrovské oslavy.
O zisku piateho titulu v rade rozhodli už pred dvoma týždňami po triumfe na pôde ŠK Slovan Bratislava 4:0.
Päť majstrovských trofejí v sérii dosiahli v histórii súťaže okrem Myjavy už len futbalistky Slovana Bratislava, ktoré triumfovali v prvých piatich ročníkoch a sú so 14 titulmi najúspešnejšie v histórii ligy.
Kopaničiarky počas celej sezóny prehrali iba jeden zápas, raz remizovali a zvyšných 24 duelov vyhrali pri celkovom skóre 135:14.
„Sezóna nebola jednoduchá. Mali sme aj horšie obdobia, ale nakoniec sme ukázali, že sme silný a kvalitný tím. Baby si to zaslúžili,“ uviedla pre web SFZ trénerka Iveta Neveďalová.
Kapitánka Katarína Vredíková dodala, že šlo o najťažšiu sezónu doteraz, no tím ju zvládol ako kolektív.
Myjavčanky budú reprezentovať Slovensko v Lige majstrov, žreb je na programe 18. júna.