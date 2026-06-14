Myjavské futbalistky v sezóne dominovali. Titul spečatili vysokým víťazstvom

Futbalistky tímu Spartak Myjava.
Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka/Pyxel)
TASR|14. jún 2026 o 15:43
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Futbalistky Spartaka Myjava získali piaty ligový titul v rade po dominantnej sezóne.

Futbalistky Spartaka Myjava korunovali v sobotu v domácom prostredí titul majsteriek Slovenska v ročníku 2025/2026.

Prvoligovú sezónu zakončili drvivým víťazstvom nad Tatranom Prešov 11:1 a po záverečnom 10. kole skupiny o titul nadstavbovej časti súťaže si naplno vychutnali majstrovské oslavy.

O zisku piateho titulu v rade rozhodli už pred dvoma týždňami po triumfe na pôde ŠK Slovan Bratislava 4:0.

Päť majstrovských trofejí v sérii dosiahli v histórii súťaže okrem Myjavy už len futbalistky Slovana Bratislava, ktoré triumfovali v prvých piatich ročníkoch a sú so 14 titulmi najúspešnejšie v histórii ligy.

Kopaničiarky počas celej sezóny prehrali iba jeden zápas, raz remizovali a zvyšných 24 duelov vyhrali pri celkovom skóre 135:14.

„Sezóna nebola jednoduchá. Mali sme aj horšie obdobia, ale nakoniec sme ukázali, že sme silný a kvalitný tím. Baby si to zaslúžili,“ uviedla pre web SFZ trénerka Iveta Neveďalová.

Kapitánka Katarína Vredíková dodala, že šlo o najťažšiu sezónu doteraz, no tím ju zvládol ako kolektív.

Myjavčanky budú reprezentovať Slovensko v Lige majstrov, žreb je na programe 18. júna.

I. liga žien - skupina o titul

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
26
24
1
1
135:14
73
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
22
2
2
111:28
68
V
P
V
V
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
14
2
10
59:50
44
P
P
V
P
P
4
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
26
12
3
11
40:57
39
V
P
P
V
P
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
26
6
3
17
34:108
21
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Myjavské futbalistky v sezóne dominovali. Titul spečatili vysokým víťazstvom
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