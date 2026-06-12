DAC začal prípravu s novým trénerom Klaussom. Hľadá posily na viacero postov

Futbalový klub DAC Dunajská Streda začal letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu pod vedením nového trénera Roberta Klaussa. DAC sa bude pripravovať v domácich podmienkach aj na sústredení v Rakúsku.
Dunajská Streda týždeň po skončení sezóny ukončila spoluprácu s trénerom Branislavom Fodrekom, ktorý viedol mužstvo v 56 zápasoch. Novým hlavným trénerom sa stal Nemec Klauss, ktorý naposledy pôsobil v Rapide Viedeň, predtým trénoval v Lipsku a Norimbergu.
„Som veľmi nadšený, že spoznám hráčov, klub a mesto. Podmienky sú výborné na to, aby sme dosiahli svoje ciele. Čaká nás dlhá príprava a potrebujeme čas na detaily,“ povedal na úvod nemecký tréner, ktorý zatiaľ o veľkých cieľoch hovoriť nechce:
„Je ešte príliš skoro na to, aby som mal konkrétne očakávania od sezóny. Určite však mám očakávania od prípravy. Najdôležitejšie je, aby všetci hráči zostali zdraví. Všetci sme plní energie a chceme na tréningy prichádzať s úsmevom.“
DAC začína prípravu dvojdňovým testovaním. Hráči absolvujú fyzické a zdravotné testy a spoločnú prípravu odštartujú v nedeľu 14. júna.
„Ešte sme nezačali pracovať ako skupina. Tento víkend je venovaný testovaniu výkonnosti a zdravotného stavu hráčov. Preto sa dnes a zajtra stretnem s hráčmi individuálne. V nedeľu sa už stretneme ako kompletné mužstvo a vtedy ich oficiálne privítam,“ priblížil Klauss.
Úvod prípravy bude prebiehať v domácich podmienkach, začiatkom júla mužstvo absolvuje sústredenie v Rakúsku. „Plán prípravy je veľmi dobrý, máme kvalitných súperov. Je výhodou, že nemusíme veľa cestovať. Viacero zápasov odohráme doma alebo počas sústredenia.
Odohráme kvalitné stretnutia, všetci hráči dostanú dostatok herných minút a budeme mať možnosť ich lepšie spoznať. Musíme byť pripravení na kvalifikáciu Konferenčnej ligy. Pravdepodobne nás čaká veľmi kvalitný súper,“ zhodnotil 41-ročný kormidelník.
Po skončení sezóny opustilo káder Dunajskej Stredy až sedem hráčov. Obrancovi Alexovi Mendezovi sa skončila zmluva a brankár Aleksandar Popovič po vypršaní kontraktu prestúpil do Slovana. Z hosťovaní sa do svojich materských klubov vrátili Matúš Kmeť (Minnesota) a Viktor Djukanovič (Hammarby). DAC ďalej nepočítal ani s Janom-Christophom Bartelsom, Aljažom Ivančičom a Christiánom Hercom.
„Neočakávam ďalšie odchody, ale vieme, ako to vo futbale chodí. Vždy sa môže niečo stať a na hráčov prichádzajú ponuky. Je normálne, že hráči klub opúšťajú. V tomto momente však nikto z hráčov, ktorých si chceme udržať, neodchádza. Jadro mužstva je veľmi dobré, čo bolo vidieť aj v minulej sezóne.
Uvidíme, kto ešte príde. Hľadáme brankára, ľavého obrancu a krídelníka. Pri niektorých hráčoch sme už blízko dohody, najmä na pozícii ľavého obrancu, no zostáva ešte vyriešiť niekoľko detailov,“ priblížil možné zmeny kouč.
Dunajská Streda vstúpi do Konferenčnej ligy v druhom predkole, na meno súpera si však ešte musí počkať do stredajšieho žrebu.
„Všetko závisí od žrebu. Nie sme nasadení, takže už v úvode môžeme dostať veľmi silného súpera. Je to výborná príležitosť pre nás aj pre klub. S Konferenčnou ligou mám skúsenosti ešte z pôsobenia v Rapide Viedeň, s ktorým sme boli úspešní,“ povedal Klauss. Kapitán Taras Kačaraba sa už tešil na návrat do tréningového procesu, no extrémne náročnú prípravu neočakáva.
„Už mám skúsenosti, preto prípravu nevnímam tak ako kedysi. V Česku som zažil aj náročnejšie sústredenia, hoci aj minulý rok sme absolvovali veľmi ťažké tréningy. Teším sa na prípravu, na spoluhráčov aj na nového trénera. Chýbala mi aj lopta,“ povedal na úvod ukrajinský kapitán, ktorého zmena na trénerskom poste prekvapila: „Bola to trochu nečakaná zmena, ale nie je to v mojej kompetencii. Je to rozhodnutie klubu.
Čo sa týka nového trénera, budeme sa mu snažiť pomôcť, aby sa čo najrýchlejšie adaptoval. Veľa bude závisieť aj od dobrej atmosféry v kabíne. Je to zatiaľ len prvý deň, len sme sa pozdravili. Najprv absolvujeme testy a postupne zistíme, čo od nás nový tréner očakáva a aký futbal chce hrať.“
Na účinkovanie v Konferenčnej lige sa tešia aj hráči, keďže v minulej sezóne im účasť v európskych pohároch ušla pre nesplnenie podmienok v prípade vlastníctva viacerých klubov v súťaži.
„Teším sa na zápasy v Konferenčnej lige, pretože minulý rok nám to, žiaľ, nevyšlo. Čakáme na vyžrebovanie súpera. Určite sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť na prvé zápasy a potešiť našich fanúšikov. Aj oni čakali na predkolá Konferenčnej ligy celý rok,“ dodal 31-ročný obranca Kačaraba.
Plán letnej prípravy DAC Dunajská Streda
12.6.: začiatok prípravy
20.6. o 11.00 h: DAC 1904 - ŠTK 1914 Šamorín (Topoľníky)
27.6. o 19.30: DAC 1904 - TSC Bačka Topola (Dunajský pohár, MOL Aréna)
28.6. o 16.00 alebo 18.30: zápas
o bronz alebo finále Dunajského pohára (MOL Aréna)
1.7.-8.7.: sústredenie, Bad Radkersburg, Rakúsko
4.7. júla o 17.30: Widzew Lodž - DAC 1904 (Unterschützen)
8.7. júla o 18.00: FK Austria Viedeň - DAC 1904 (Frauenkirchen)
11.7. o 18.00: DAC 1904 - FC Hapoel Tel Aviv (MOL Akadémia)
17.7. o 19.00: DAC 1904 - Bolton Wanderers (MOL Aréna)