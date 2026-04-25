Futbalisti Košíc rozhodli už v úvodnej polhodine. Ružomberok zostrelili troma gólmi

Gólová radosť hráčov FC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. apr 2026 o 19:51
Góly domácich strelili Sovič, Kovacs a Lichý.

Niké liga - 7. kolo skupiny o titul

Košice - Ružomberok 3:1 (3:0)

Góly: 10. Sovič, 13. Kovács, 28. Lichý - 69. Selecký (11 m)

Rozhodcovia: Ziemba – Bobko, Kuba

Diváci: 2518

Košice: Kira - Kóša, Krivák (60. Ďurko), Kružliak (46. Magda) - Kovács (60. Kakay), Lichý, Dimun (85. Polča), Madleňák (70. Lukačevič) - Sovič - Rehuš, Čerepkai

Ružomberok: Húska - Endl (46. Král), Köstl, Mojžiš (65. Mašek) - Luterán, Grygar, Múdry, Selecký - Fila (64. Jevoš), Chrien (64. Jackuliak), Tučný (46. Bačík)

Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Ružomberok 3:1 v sobotňajšom zápase 7. kola v skupine o udržanie sa v Niké lige.

Upevnili si tým priebežné 7. miesto, na ktorom majú štvorbodový náskok pred Trenčínom. Ten v nedeľu čaká dohrávka kola v Prešove.

Košičania si týmto víťazstvom definitívne zabezpečili zotrvanie v najvyššej súťaži. Ružomberok figuruje na priebežnom 9. mieste.

Košičania v prvom polčase dominovali a do vedenia išli v 10. minúte. Brankár hostí Húska vyrazil strelu Čerepkaia priamo pred Soviča, ktorý otvoril skóre - 1:0.

Už o tri minúty bolo 2:0, keď nepokrytý Kovács zužitkoval prihrávku Čerepkaia.

Efektívni domáci viedli od 28. minúty už 3:0, keď sa Lichý presadil strelou z hranice šestnástky.

V 54. minúte mohli hostia znížiť, no strela Seleckého skončila na hornej žrdi. Ten istý hráč si to však vynahradil v 69. minúte, keď po faule brankára Kiru na Jackuliaka skóroval z pokutového kopu - 3:1.

V závere zápasu ešte mohli skóre zmeniť Čerepkai aj Jackuliak, no brankári zmarili ich šance.

Hlasy po zápase

Peter Černák, tréner FC Košice: „Mali sme dobrý vstup do zápasu. Dali sme góly, hra sa nám darilo a hráčom to chutilo. Som rád za reakciu hráčov na prehru v predošlom zápase (s Prešovom, pozn.). Do prestávky sme boli jasne lepší a udržali sme si trojgólové vedenia. V druhom polčase mal súper nejaké nepríjemné situácie.“

Jaroslav Köstl, tréner MFK Ružomberok: „Zápas sme si prehrali v prvej štvrťhodine. Nemali sme dobrý vstup do zápasu. Začali sme hrať až za stavu 0:2 a to je pre mňa sklamanie. Na druhej strane musím oceniť reakciu tímu, najmä za výkon v druhom polčase. V ňom sme boli výrazne lepší. Už pred penaltou sme si vytvorili niekoľko šancí. Ak by sme boli efektívnejší, zdramatizovali by sme zápas. Teraz sa potrebujeme dobre pripraviť na dva domáce zápasy.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
28
15
7
6
48:30
52
P
V
V
P
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

