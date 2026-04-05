Jubilejný tisíci zápas Slovana ho posunul k titulu. Podbrezovej sa vypli motory

Futbalisti Slovana Bratislava sú po víkendovom 4. kole nadstavbovej časti Niké ligy o krok bližšie k titulu.
Na čele tabuľky majú už deväťbodový náskok pred Žilinou i svojim sobotňajším súperom Dunajskou Stredou, ktorá má na konte o jeden odohraný zápas menej.
„Belasí“ vo svojom 1000. ligovom zápase v ére samostatného Slovenska zdolali DAC presvedčivo 3:0.
Žilina prehrala na pôde Zemplína Michalovce 1:2, hoci vsietila úvodný gól stretnutia.
Dvoma gólmi v drese domácich sa zaskvel striedajúci Angličan Ben Cottrell. Podbrezová prehrala štvrtýkrát v rade, keď neuspela v Trnave 1:4.
V skupine o záchranu klesla na poslednú 12. priečku Skalica, ktorá prehrala v Košiciach 0:2.
Prešov vydoloval bod za remízu 0:0 doma s Ružomberkom a posunul sa na 11. priečku o bod pred Záhorákov.
Niké liga - 4. kolo nadstavbovej časti:
Skupina o titul:
Spartak Trnava - Podbrezová 4:1 (1:1)
Góly: 45+1. Metsoko, 70. Lampreht (vl.), 79., 81. Gong - 20. Galčík
DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava 0:3 (0:1)
Góly: 23. Marcelli, 73. Šporar, 86. Weiss ml.
Michalovce - Žilina 2:1 (0:0)
Góly: 69., 87. Cottrell - 53. Ďatko
Skupina o udržanie sa:
FC Košice - Skalica 2:0 (2:0)
Góly: 25., 40. Rehuš
Prešov - Ružomberok 0:0
Komárno - Trenčín 0:1 (0:0)
Gól: 46. Mikulaj
