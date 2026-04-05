Jubilejný tisíci zápas Slovana ho posunul k titulu. Podbrezovej sa vypli motory

Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. apr 2026 o 20:43
Pozrite si súhrn 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava sú po víkendovom 4. kole nadstavbovej časti Niké ligy o krok bližšie k titulu.

Na čele tabuľky majú už deväťbodový náskok pred Žilinou i svojim sobotňajším súperom Dunajskou Stredou, ktorá má na konte o jeden odohraný zápas menej.

„Belasí“ vo svojom 1000. ligovom zápase v ére samostatného Slovenska zdolali DAC presvedčivo 3:0.

Žilina prehrala na pôde Zemplína Michalovce 1:2, hoci vsietila úvodný gól stretnutia.

Marko Roginič (Žilina) a Matej Čurma (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Samuel Ďatko (Žilina) a Matej Čurma (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Marko Roginič (Žilina) a Nikita Mihhailov (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Timotej Hranica (Žilina) a Polydefkis Volanakis (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Dvoma gólmi v drese domácich sa zaskvel striedajúci Angličan Ben Cottrell. Podbrezová prehrala štvrtýkrát v rade, keď neuspela v Trnave 1:4.

V skupine o záchranu klesla na poslednú 12. priečku Skalica, ktorá prehrala v Košiciach 0:2.

Martin Regáli (Prešov) a Lukáš Endl (Ružomberok) v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa.
Gabriel Barbosa Avelino (Prešov) a vpravo Tomáš Král (Ružomberok) v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa.
Severin Tatolna (Prešov) a vľavo Adrián Slávik (Ružomberok) v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa.
Tréner FC Tatran Prešov Erik Havrila počas 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok.
Tréner FC Tatran Prešov Erik Havrila gestikuluje počas 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok.

Prešov vydoloval bod za remízu 0:0 doma s Ružomberkom a posunul sa na 11. priečku o bod pred Záhorákov.

Niké liga - 4. kolo nadstavbovej časti:

Skupina o titul:

Spartak Trnava - Podbrezová 4:1 (1:1)

Góly: 45+1. Metsoko, 70. Lampreht (vl.), 79., 81. Gong - 20. Galčík

DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Góly: 23. Marcelli, 73. Šporar, 86. Weiss ml.

Michalovce - Žilina 2:1 (0:0)

Góly: 69., 87. Cottrell - 53. Ďatko

Skupina o udržanie sa:

FC Košice - Skalica 2:0 (2:0)

Góly: 25., 40. Rehuš

Prešov - Ružomberok 0:0

Komárno - Trenčín 0:1 (0:0)

Gól: 46. Mikulaj

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body


