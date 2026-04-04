Košice spasil slovenský mladík. V prvom polčase dal poslednému tímu dva góly

Niké liga - 4. kolo skupiny o udržanie sa
FC Košice - Skalica 2:0 (2:0)
Góly: 25., 40. Rehuš
Rozhodovali: Gemzický - Štrbo, Juhos
ŽK: Krivák - Smejkal, Gaži
Diváci: 2869
Košice: Dabrowski - Kóša (72. Kakay), Krivák, Kružliak - Kovács, Lichý, Gallovič (46. Zsigmund), Madleňák (90. Lukačevič) - Sovič (85. Julardžija) - Čerepkai, Rehuš (72. Perišič)
Skalica: Junas - Suľa, Uljaky, Černek (46. Šuver), Gaži - Daniel, Bariš (66. Hollý), Pudhorocký (81. Nagy), Abdullahi (46. Leginus) - Smejkal, Potočný (66. Morong)
Futbalisti FC Košice zdolali v zápase 4. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa Skalicu 2:0.
Víťazstvo domácich zariadil v prvom polčase dvoma gólmi Milan Šimon Rehuš. Pre Košičanov išlo už o jedenáste ligové stretnutie bez prehry a v tabuľke si upevnili 7. miesto. Hostia spadli v priebežnej tabuľke na poslednú 12. priečku.
Košice začali duel lepšie, no chýbala im presnosť vo finálnej tretine ihriska. Tá však prišla v 26. minúte, keď Madleňákovu dobrú strelu dorazil za Junasov chrbát Rehuš.
Dvadsaťročný útočník pridal aj druhý gól domácich, keď si v 40. minúte zbehol za obranu Skalice a presným zakončením k bližšej žrdi zvýšil vedenie.
Definitívu mohli pridať Lichý a Kružliak, no ich zakončenia zblízka v úvode druhého dejstva neskončili v sieti.
„Žlto-modrí“ nepoľavili ani v závere, ale Perišič najprv trafil brvno a následne tesne minul bránu.
Hlasy po zápase
Peter Černák, tréner FC Košice: „Dnešný zápas sme zvládli veľmi dobre, vyhrali sme zaslúžene. Mali sme príležitosti uzavrieť stretnutie vyšším rozdielom, ale nevyšlo to. Berieme dvojgólové víťazstvo, pred Skalicou sme mali po jej uplynulých zápasoch rešpekt, no dobre sme sa pripravili a vyhrali sme úplne zaslúžene.“
Roman Hudec, tréner MFK Skalica: „Vedeli sme, že Košice majú dobrú formu a chceli sme ich sériu bez ligovej prehry prerušiť, no hlavne sme sa chceli pozerať na seba, aby sme získali dôležité body. Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, neboli sme v súbojoch. Percentuálny pomer držania lopty možno hovorí v náš prospech, no Košice boli hladnejšie po víťazstve a vyhrali zaslúžene, výborne bránili svoju obrannú zónu. Nepúštali nás do šancí, mrzí ma, že sme dostali lacné góly. Prvý bola lopta stredom, kde sme to mali mať zavreté a druhý sme dostali z odkopnutej lopty, čo zabolí. Takto sa prezentovať nemôžeme, máme šesť zápasov do konca a musíme ukázať viac.“
Milan Rehuš, útočník FC Košice a autor oboch gólov: „Vedeli sme, že Skalica nebude ľahký súper. Hrajú v podstate o všetko a sme radi, že sme dneska zvíťazili a že sme im odskočili na dvanásť bodov bodov. Mali sme viac šancí, mohlo byť aj viac ako 2:0, ale som rád, že som dnes dal dva góly.“
