Tri strely, tri góly. Slovan vyučoval DAC z efektivity a ovládol šláger

Hráči ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|4. apr 2026 o 19:52
Premiérový gól v sezóne strelil aj Vladimír Weiss ml.

Niké liga - 4. kolo skupiny o titul

DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Góly: 23. Marcelli, 73. Šporar, 86. Weiss ml.

Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Pozor

ŽK: Ramadan, Ouro - Marcelli, Šporar, Weiss, Bajrič

Diváci: 6230

DAC: Popovič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez (87. Modesto) – Bationo, Ouro, Tuboly (63. Gruber) – Kmeť (63. Gagua), Ramadan (80. Blaško), Sylla (80. Gueye)

Slovan: Takáč – Blackman (88. Mak), Markovič, Bajrič, Cruz – Pokorný, Ibrahim (75. Ignatenko) – Barseghjan, Gajdoš (75. Matsuoka), Marcelli (75. Weiss) – Šporar (89. Jankovič)

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na ihrisku Dunajskej Stredy 3:0.

Na čele tabuľky tak majú už deväťbodový náskok pred Žilinou i svojim sobotňajším súperom, DAC má však o jeden odohraný zápas menej.

Pre „belasých“ to bol 1000. ligový zápas v ére samostatného Slovenska. Prvé šance v zápase mali domáci, tú najväčšiu Ramadan, ale tesne minul.

Na opačnej strane však už Marcelli mieril presne, keď „obaľovačkou“ poslal loptu do siete k pravej žrdi.

V druhom polčase sa domáci tešili po zásahu Syllu, ale jeho gól napokon neplatil pre ofsajd.

Slovan potom udrel ešte dvakrát. Najskôr Šporar dvanástym gólom v sezóne a po ňom upravil konečné skóre striedajúci Weiss.

Hlasy po zápase

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Som sklamaný. Snažili sme sa hrať aktívne, ale neboli sme efektívni. Nechceli sme púšťať Slovan do kontier, vedeli sme, že v tom je silný. Ale nasadenie a chcenie nemôžem Slovanu vytknúť. Bez gólu sa ťažko vyhráva, Slovan premenil šance ktoré mal a v tom bol dnes lepší. Hrá sa na góly a tie sme nedali. Ale to je aj o kvalite a sú Slovan má.“

Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Pre nás to bol dôležitý zápas aj pre vývoj v lige. Toto víťazstvo si cením, v Dunajskej Strede sa nevyhráva ľahko. Aj pre psychiku a náladu v klube je toto víťazstvo dôležité. Rozhodli mikro momenty v zápase. V neskoršom priebehu hry sa ukázala kvalita našich rozdielových hráčov, máme najlepšie kontry v lige. Vyhrali sme rozdielom triedy, ale ľahké to nebolo.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Slovensko

    Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu.
    Tri strely, tri góly. Slovan vyučoval DAC z efektivity a ovládol šláger