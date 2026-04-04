Tri strely, tri góly. Slovan vyučoval DAC z efektivity a ovládol šláger

Niké liga - 4. kolo skupiny o titul
DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava 0:3 (0:1)
Góly: 23. Marcelli, 73. Šporar, 86. Weiss ml.
Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Pozor
ŽK: Ramadan, Ouro - Marcelli, Šporar, Weiss, Bajrič
Diváci: 6230
DAC: Popovič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez (87. Modesto) – Bationo, Ouro, Tuboly (63. Gruber) – Kmeť (63. Gagua), Ramadan (80. Blaško), Sylla (80. Gueye)
Slovan: Takáč – Blackman (88. Mak), Markovič, Bajrič, Cruz – Pokorný, Ibrahim (75. Ignatenko) – Barseghjan, Gajdoš (75. Matsuoka), Marcelli (75. Weiss) – Šporar (89. Jankovič)
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na ihrisku Dunajskej Stredy 3:0.
Na čele tabuľky tak majú už deväťbodový náskok pred Žilinou i svojim sobotňajším súperom, DAC má však o jeden odohraný zápas menej.
Pre „belasých“ to bol 1000. ligový zápas v ére samostatného Slovenska. Prvé šance v zápase mali domáci, tú najväčšiu Ramadan, ale tesne minul.
Na opačnej strane však už Marcelli mieril presne, keď „obaľovačkou“ poslal loptu do siete k pravej žrdi.
V druhom polčase sa domáci tešili po zásahu Syllu, ale jeho gól napokon neplatil pre ofsajd.
Slovan potom udrel ešte dvakrát. Najskôr Šporar dvanástym gólom v sezóne a po ňom upravil konečné skóre striedajúci Weiss.
Hlasy po zápase
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Som sklamaný. Snažili sme sa hrať aktívne, ale neboli sme efektívni. Nechceli sme púšťať Slovan do kontier, vedeli sme, že v tom je silný. Ale nasadenie a chcenie nemôžem Slovanu vytknúť. Bez gólu sa ťažko vyhráva, Slovan premenil šance ktoré mal a v tom bol dnes lepší. Hrá sa na góly a tie sme nedali. Ale to je aj o kvalite a sú Slovan má.“
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Pre nás to bol dôležitý zápas aj pre vývoj v lige. Toto víťazstvo si cením, v Dunajskej Strede sa nevyhráva ľahko. Aj pre psychiku a náladu v klube je toto víťazstvo dôležité. Rozhodli mikro momenty v zápase. V neskoršom priebehu hry sa ukázala kvalita našich rozdielových hráčov, máme najlepšie kontry v lige. Vyhrali sme rozdielom triedy, ale ľahké to nebolo.“
