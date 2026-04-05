Trnava nedopustila ďalší mizerný výsledok. S Podbrezovou otočila zápas štyrmi gólmi

Hráči Spartaka Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. apr 2026 o 19:51
V tabuľke sa dotiahla na DAC na rozdiel troch bodov.

Niké liga - 4. kolo skupiny o titul

Spartak Trnava - Podbrezová 4:1 (1:1)

Góly: 45+1. Metsoko, 70. Lampreht (vl.), 79., 81. Gong - 20. Galčík

Rozhodovali: Ruc – Štofik, Zemko

ŽK: Twardzik, Paur, Mikovič, Procházka – Lampreht, Mrvaljevič

Diváci: 3550

Spartak: Vantruba – Holík, Sabo, Twardzik, Mikovič – Paur (76. Procházka), Laušič – Azango (76. Gong), Moiscrapišvili (56. Chorcheli), Škrbo (56. Kudlička) – Metsoko (87. Ďuriš)

Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke (84. Lajčíak) – Kováčik, Chyla (63. Silagadze), Palumets (76. Paraj), Sanusi (63. Mrvaljevič) – Štefánik (84. Hakobyan) – Galčík, Šiler

Futbalisti FC Spartak Trnava vyhrali v dueli 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad FK Železiarne Podbrezová presvedčivo 4:1 a upevnili si štvrtú priečku v tabuľke.

Hostia prehrali štvrtý ligový zápas v sérii a patrí im šiesta pozícia. Dva góly Trnavy zaznamenal Hilary Gong.

Diváci videli dva úplne odlišné polčasy. V prvom dominovali hostia a v 20. minúte prevahu korunoval Galčík.

Trnava vyrovnala v závere prvého dejstva zásluhou Metsoka a v druhom polčase skóre otočila.

Hlasy po zápase

Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Podľa môjho názoru sme začali zápas dobre, ale potom sme dostali gól v podstate z ničoho. Nezaslúžili sme si takto inkasovať. Následne sme mali ťažšiu dvadsaťminútovku, chlapci asi mali v hlavách predošlé nevydarené stretnutia. Hráčom sme cez polčas hovorili, aby v seba verili. V predošlých zápasoch sme nepremieňali šance, teraz sa to konečne podarilo. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Teším sa za hráčov, fanúšikov, ľudí v klube a verím, že budeme pokračovať týmto smerom.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Možno som aj rád, ako zápas dopadol. Potrebujeme niečo zmeniť. Veril som, že reprezentačná pauza nám môže pomôcť. Z chalanov som cítil dobrú energiu, aj dnes sme vstup do zápasu mali fajn, otvorili sme skóre, ale po góle sme začali byť pasívni. Mohli sme odskočiť druhým gólom po štandardkách, ale možno pasívnym prístupom nám druhý gól nebol dopriaty. Domáci gólom do šatne ožili. Potom dali gól na 2:1 a cez našu ľavú stranu zápas uzavreli. Verím, že facka nám môže a hlavne musí pomôcť, máme pred sebou ďalšie zápasy v lige a pohári. Nemôže to byť tak, že 4-5 hráči budú tvrdo drieť a 4-5 budú stále na niečo odkazovať gestami. Toto určite nie je tvár Podbrezovej a potrebujeme to rýchlo zmeniť.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu.
