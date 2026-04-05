Trnava nedopustila ďalší mizerný výsledok. S Podbrezovou otočila zápas štyrmi gólmi

Niké liga - 4. kolo skupiny o titul
Spartak Trnava - Podbrezová 4:1 (1:1)
Góly: 45+1. Metsoko, 70. Lampreht (vl.), 79., 81. Gong - 20. Galčík
Rozhodovali: Ruc – Štofik, Zemko
ŽK: Twardzik, Paur, Mikovič, Procházka – Lampreht, Mrvaljevič
Diváci: 3550
Spartak: Vantruba – Holík, Sabo, Twardzik, Mikovič – Paur (76. Procházka), Laušič – Azango (76. Gong), Moiscrapišvili (56. Chorcheli), Škrbo (56. Kudlička) – Metsoko (87. Ďuriš)
Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke (84. Lajčíak) – Kováčik, Chyla (63. Silagadze), Palumets (76. Paraj), Sanusi (63. Mrvaljevič) – Štefánik (84. Hakobyan) – Galčík, Šiler
Futbalisti FC Spartak Trnava vyhrali v dueli 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad FK Železiarne Podbrezová presvedčivo 4:1 a upevnili si štvrtú priečku v tabuľke.
Hostia prehrali štvrtý ligový zápas v sérii a patrí im šiesta pozícia. Dva góly Trnavy zaznamenal Hilary Gong.
Diváci videli dva úplne odlišné polčasy. V prvom dominovali hostia a v 20. minúte prevahu korunoval Galčík.
Trnava vyrovnala v závere prvého dejstva zásluhou Metsoka a v druhom polčase skóre otočila.
Hlasy po zápase
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Podľa môjho názoru sme začali zápas dobre, ale potom sme dostali gól v podstate z ničoho. Nezaslúžili sme si takto inkasovať. Následne sme mali ťažšiu dvadsaťminútovku, chlapci asi mali v hlavách predošlé nevydarené stretnutia. Hráčom sme cez polčas hovorili, aby v seba verili. V predošlých zápasoch sme nepremieňali šance, teraz sa to konečne podarilo. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Teším sa za hráčov, fanúšikov, ľudí v klube a verím, že budeme pokračovať týmto smerom.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Možno som aj rád, ako zápas dopadol. Potrebujeme niečo zmeniť. Veril som, že reprezentačná pauza nám môže pomôcť. Z chalanov som cítil dobrú energiu, aj dnes sme vstup do zápasu mali fajn, otvorili sme skóre, ale po góle sme začali byť pasívni. Mohli sme odskočiť druhým gólom po štandardkách, ale možno pasívnym prístupom nám druhý gól nebol dopriaty. Domáci gólom do šatne ožili. Potom dali gól na 2:1 a cez našu ľavú stranu zápas uzavreli. Verím, že facka nám môže a hlavne musí pomôcť, máme pred sebou ďalšie zápasy v lige a pohári. Nemôže to byť tak, že 4-5 hráči budú tvrdo drieť a 4-5 budú stále na niečo odkazovať gestami. Toto určite nie je tvár Podbrezovej a potrebujeme to rýchlo zmeniť.“
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: