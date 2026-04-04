Prešov strieľal, no brankára neprekonal. Vďaka remíze sa však odpichol z dna

Niké liga - 4. kolo skupiny o udržanie sa
Prešov - Ružomberok 0:0
Rozhodcovia: Kišš - Poláček, Vorel
ŽK: Barbosa, Bondarenko, Taraduda, Menich - Jevoš, Mojžiš, Kelemen
Diváci: 3487
Prešov: Bajza – Bondarenko, Taraduda, Menich - Kotula (46. Revenco), Olejník (45. Souček), Medveděv, Bernát (73. Begala), Tatolna - Barbosa (60. Sagna), Regáli (73. Masaryk).
Ružomberok: Húska - Král, Endl, Mojžiš - Slávik (76. Gomola), Grygar, Múdry, Mašek - Chrien (70. Kelemen), Hladík (76. Murgaš), Chobot (70. Jevoš)
Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v sobotňajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa doma s Ružomberkom 0:0.
Domáci mali v štatistikách zapísaných sedemnásť striel, no len tri smerovali do priestoru troch žrdí.
Získali tak dôležitý bod v súboji o záchranu. V tabuľke im patrí 11. priečka o bod pred Skalicou a o tri za Komárnom, ktoré má zápas k dobru.
Hlasy po zápase
Erik Havrila, tréner Prešova: „Úvod bol viac taktický. Vyčkávalo sa na chybu. Bol to medzišestnástkový futbal. Nikto to nechcel otvoriť. V druhom polčasu sme boli z môjho pohľadu jasne dominantnejším mužstvom. Vypracovali sme si jednu tutovku. Vedeli sme, že to bude zápas o jednom góle, my sme ho chceli dať. Veľmi ma to mrzí za chalanov. Musím ich pochváliť za tréningový proces a prístup. Sme sklamaní, že sme nezvíťazili, máme však pred sebou šesť zápasov, budeme bojovať do konca.“
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Remízový zápas. Veľká vojna. Obidva tímy vedia, že hrajú o veľa. Nikto nechce spraviť chybu. Bolo tam veľa nervóznych situácií. Chceli sme zvíťaziť, mali sme pološance, no vyložené šance sme nemali. Ani súper ich ale nemal až na jednu situáciu. Bod berieme. Čaká nás zvyšok jarnej časti. Chcem tím pochváliť za emóciu, za srdce. To bol rozdiel oproti predošlému zápasu.“
