Prešov strieľal, no brankára neprekonal. Vďaka remíze sa však odpichol z dna

Martin Regáli (Prešov) a Lukáš Endl (Ružomberok) v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|4. apr 2026 o 17:24
Niké liga - 4. kolo skupiny o udržanie sa

Prešov - Ružomberok 0:0

Rozhodcovia: Kišš - Poláček, Vorel

ŽK: Barbosa, Bondarenko, Taraduda, Menich - Jevoš, Mojžiš, Kelemen

Diváci: 3487

Prešov: Bajza – Bondarenko, Taraduda, Menich - Kotula (46. Revenco), Olejník (45. Souček), Medveděv, Bernát (73. Begala), Tatolna - Barbosa (60. Sagna), Regáli (73. Masaryk).

Ružomberok: Húska - Král, Endl, Mojžiš - Slávik (76. Gomola), Grygar, Múdry, Mašek - Chrien (70. Kelemen), Hladík (76. Murgaš), Chobot (70. Jevoš)

Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v sobotňajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa doma s Ružomberkom 0:0.

Domáci mali v štatistikách zapísaných sedemnásť striel, no len tri smerovali do priestoru troch žrdí.

Gabriel Barbosa Avelino (Prešov) a vpravo Tomáš Král (Ružomberok) v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa.
Severin Tatolna (Prešov) a vľavo Adrián Slávik (Ružomberok) v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa.
Tréner FC Tatran Prešov Erik Havrila počas 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok.
Tréner FC Tatran Prešov Erik Havrila gestikuluje počas 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok.

Získali tak dôležitý bod v súboji o záchranu. V tabuľke im patrí 11. priečka o bod pred Skalicou a o tri za Komárnom, ktoré má zápas k dobru.

Hlasy po zápase

Erik Havrila, tréner Prešova: „Úvod bol viac taktický. Vyčkávalo sa na chybu. Bol to medzišestnástkový futbal. Nikto to nechcel otvoriť. V druhom polčasu sme boli z môjho pohľadu jasne dominantnejším mužstvom. Vypracovali sme si jednu tutovku. Vedeli sme, že to bude zápas o jednom góle, my sme ho chceli dať. Veľmi ma to mrzí za chalanov. Musím ich pochváliť za tréningový proces a prístup. Sme sklamaní, že sme nezvíťazili, máme však pred sebou šesť zápasov, budeme bojovať do konca.“

Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Remízový zápas. Veľká vojna. Obidva tímy vedia, že hrajú o veľa. Nikto nechce spraviť chybu. Bolo tam veľa nervóznych situácií. Chceli sme zvíťaziť, mali sme pološance, no vyložené šance sme nemali. Ani súper ich ale nemal až na jednu situáciu. Bod berieme. Čaká nás zvyšok jarnej časti. Chcem tím pochváliť za emóciu, za srdce. To bol rozdiel oproti predošlému zápasu.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

