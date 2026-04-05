Trenčín pokračuje na víťaznej vlne. Proti Komárnu rozhodol len 20-ročný mladík

Niké liga - 4. kolo skupiny o udržanie sa
Komárno - Trenčín 0:1 (0:0)
Gól: 46. Mikulaj
Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Pacák
ŽK: Špiriak - Eynel Soares, Križan, Diouf
Komárno: Száraz (50. Jung) - Krčík, Špiriak, Šimko, Šmehyl - Kiss (76. Ožvolda), Žák - Bayemi (62. Jones), Mustavič, Druga (46. Tamás) - Mashike (76. Boďa)
Trenčín: Katič - Pávek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Mathurin (46. Adamkovič), Hájovský, Mikulaj (76. Doesburg), Eynel Soares (90.+4 Kam) - Adedoyin (88. Musaba)
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad KFC Komárno 1:0 v nedeľňajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie sa v Niké lige.
Dosiahli tak tretie víťazstvo po sebe a upevnili si priebežné 8. miesto o bod za Košicami. Komárno prehralo druhý zápas po sebe a naďalej má trojbodový náskok na predposledný Prešov.
Po opatrnejšom úvode zápasu bolo rušno v 30. minúte, v ktorej si Trenčania vypracovali niekoľko šancí, no loptu do brány nedostali.
Jediný gól zápasu padol krátko po zmene strán. Ofenzívnu akciu hostí dokončil Mikulaj, ktorý zakončil do odkrytej brány - 0:1.
Hráči Komárna sa snažili vyrovnať, ale zmenu skóre neprinieslo ani viacero striedaní na oboch stranách.
Hlasy po zápase
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Druhá prehra po sebe, teraz doma a som preto veľmi sklamaný. Úvodných 10 minút si myslím, že sme boli aktívni, dobre sme vstúpili do zápasu. Všeobecne si myslím, že sme boli aktívni smerom dopredu. Chýbala nám finálna prihrávka, dlhšie s tým máme problém. Pri inkasovanom góle si myslím, že mohli odpískať faul na nášho hráča. Potom sme sa tlačili dopredu, mali sme veľa štandardných situácií, ale zahrávali sme to katastrofálne.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Vieme, že Komárno má veľmi dobrý tím a doma sme s ním prehrali. Bol to tuhý boj. V prvom polčase sme mali šancu streliť gól, ale trikrát sme trafili žrď. Gól napokon strelil Mikula, ktorý osem mesiacov absentoval od futbalu, ale opäť nás zachránil. Komárno potom dalo do toho všetko, museli sme si pomáhať faulmi, ale ustáli sme to a z tohto tesného zápasu si berieme víťazstvo.“
