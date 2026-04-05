Trenčín pokračuje na víťaznej vlne. Proti Komárnu rozhodol len 20-ročný mladík

Futbalisti AS Trenčín (Autor: Facebook/AS Trenčín)
Sportnet, TASR|5. apr 2026 o 17:29
Trenčín stráca na lídra skupiny len bod.

Niké liga - 4. kolo skupiny o udržanie sa

Komárno - Trenčín 0:1 (0:0)

Gól: 46. Mikulaj

Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Pacák

ŽK: Špiriak - Eynel Soares, Križan, Diouf

Komárno: Száraz (50. Jung) - Krčík, Špiriak, Šimko, Šmehyl - Kiss (76. Ožvolda), Žák - Bayemi (62. Jones), Mustavič, Druga (46. Tamás) - Mashike (76. Boďa)

Trenčín: Katič - Pávek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Mathurin (46. Adamkovič), Hájovský, Mikulaj (76. Doesburg), Eynel Soares (90.+4 Kam) - Adedoyin (88. Musaba)

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad KFC Komárno 1:0 v nedeľňajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie sa v Niké lige.

Dosiahli tak tretie víťazstvo po sebe a upevnili si priebežné 8. miesto o bod za Košicami. Komárno prehralo druhý zápas po sebe a naďalej má trojbodový náskok na predposledný Prešov.

Po opatrnejšom úvode zápasu bolo rušno v 30. minúte, v ktorej si Trenčania vypracovali niekoľko šancí, no loptu do brány nedostali.

Jediný gól zápasu padol krátko po zmene strán. Ofenzívnu akciu hostí dokončil Mikulaj, ktorý zakončil do odkrytej brány - 0:1.

Hráči Komárna sa snažili vyrovnať, ale zmenu skóre neprinieslo ani viacero striedaní na oboch stranách.

Hlasy po zápase

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Druhá prehra po sebe, teraz doma a som preto veľmi sklamaný. Úvodných 10 minút si myslím, že sme boli aktívni, dobre sme vstúpili do zápasu. Všeobecne si myslím, že sme boli aktívni smerom dopredu. Chýbala nám finálna prihrávka, dlhšie s tým máme problém. Pri inkasovanom góle si myslím, že mohli odpískať faul na nášho hráča. Potom sme sa tlačili dopredu, mali sme veľa štandardných situácií, ale zahrávali sme to katastrofálne.“

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Vieme, že Komárno má veľmi dobrý tím a doma sme s ním prehrali. Bol to tuhý boj. V prvom polčase sme mali šancu streliť gól, ale trikrát sme trafili žrď. Gól napokon strelil Mikula, ktorý osem mesiacov absentoval od futbalu, ale opäť nás zachránil. Komárno potom dalo do toho všetko, museli sme si pomáhať faulmi, ale ustáli sme to a z tohto tesného zápasu si berieme víťazstvo.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu.
