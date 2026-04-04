VIDEO: Michalovce sa stávajú katom favoritov. O výhre proti Žiline rozhodol dvomi gólmi mladík Arsenalu

Niké liga - 4. kolo skupiny o titul
Michalovce - Žilina 2:1 (0:0)
Góly: 69., 87. Cottrell - 53. Ďatko
Rozhodovali: Dohál - Bednár, Košecký
ŽK: Dzocenidze, Lemiško - Bari
Diváci: 2583 divákov.
Michalovce: Jakubech - Čurma, Dzocenidze (84. Makryjannis), Volanakis - Ahl, Bednár, Mihhailov (59. Zubairu), Lemiško - Taylor-Hart (59. Ramos) - Theofanopulos (59. Walczak), Omoko Brosnan (59. Cottrell).
Žilina: Badžgoň – Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (78. Szánthó), Káčer, (68. Bzdyl), Adang, Bari - Faško (83. Juliš), Roginič, Ďatko (68. Homet)
Futbalisti MŠK Žilina si skomplikovali boj o titul v Niké lige. V sobotňajšom stretnutí 4. kola nadstavbovej časti v skupine o titul prehrali na pôde Zemplína Michalovce 1:2
Dvoma gólmi v drese domácich sa zaskvel striedajúci Angličan Ben Cottrell, bývalý mládežnícky hráč londýnskeho Arsenalu.
Po bezgólovom polčase sa Žilinčania ujali vedenia v 53. minúte, keď po prihrávke Michala Faška rozvlnil sieť Samuel Ďatko.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Žilina v Niké lige
Zemplínčania však duel otočili, o čo sa postaral Cottrell, ktorý prišiel na trávnik v 59. minúte.
O desať minút na to trafil z hranice šestnástky po prihrávke Huga Ahla a v 87. minúte rozhodol, keď loptu pre neho vybojoval Luka Lemiško.
Žilinčania prehrali druhý duel v nadstavbe po domácom zaváhaní s Trnavou. Michalovce zvíťazili tretíkrát v sérii.
Ten istý hráč rozhodol o výhre v závere zápasu svojím druhým gólom.
Hlasy po zápase
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Prvý polčas bol taktickejší, hralo sa skôr medzi šestnástkami s dôrazom na defenzívu. Nikto nechcel urobiť chybu, preto bolo ťažké dostať sa do šancí. V druhom polčase súper hru otvoril. Nám veľmi pomohli striedania a hráči, ktorí naskočili, ovplyvnili zápas pozitívne. Vyzdvihol by som Cottrella, ktorý prišiel ako striedajúci a dal dva krásne góly. Aj keď mal súper za stavu 1:1 svoje možnosti, myslím si, že my sme boli nebezpečnejší a mali sme viac šancí. Víťazstvo považujem za zaslúžené. Chlapcom ďakujem za dobrý obrat. Chceli sme zdolať kvalitnú Žilinu a po dlhšej dobe sa nám to podarilo. Bolo vidieť, že hostia sú pod väčším tlakom, my sme hrali s väčšou ľahkosťou, čo sa prejavilo najmä v závere.“
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Prišli sme s cieľom zabojovať o tri body. Prvý polčas sa hral vo vlažnom tempe a veľa sa toho neudialo. Do druhého polčasu sme chceli vstúpiť aktívnejšie. Dali sme gól a dostali sa do dobrej polohy. Mali sme situácie, ktoré sme mali využiť a zápas by sme možno zvládli. Súper však prestriedal, poslal na ihrisko zaujímavých hráčov, ktorí zmenili obraz hry. Za stavu 1:1 sa hra otvorila na oboch stranách. Súper hral uvoľnene a bol nepríjemný v prechodovej fáze. Keďže oba tímy chceli vyhrať, v obranách vznikali medzery. Nakoniec sme gól dostali my, z čoho sme nešťastní a nespokojní. Gratulujem domácim k víťazstvu. Teraz sa musíme sústrediť na ďalšie dôležité zápasy a ligu v tejto fáze určite nezabaliť.“
