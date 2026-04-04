VIDEO: Michalovce sa stávajú katom favoritov. O výhre proti Žiline rozhodol dvomi gólmi mladík Arsenalu

Marko Roginič (Žilina) a Matej Čurma (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Marko Roginič (Žilina) a Matej Čurma (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|4. apr 2026 o 17:24
Michalovce zvíťazili tretíkrát v sérii.

Niké liga - 4. kolo skupiny o titul

Michalovce - Žilina 2:1 (0:0)

Góly: 69., 87. Cottrell - 53. Ďatko

Rozhodovali: Dohál - Bednár, Košecký

ŽK: Dzocenidze, Lemiško - Bari

Diváci: 2583 divákov.

Michalovce: Jakubech - Čurma, Dzocenidze (84. Makryjannis), Volanakis - Ahl, Bednár, Mihhailov (59. Zubairu), Lemiško - Taylor-Hart (59. Ramos) - Theofanopulos (59. Walczak), Omoko Brosnan (59. Cottrell).

Žilina: Badžgoň – Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (78. Szánthó), Káčer, (68. Bzdyl), Adang, Bari - Faško (83. Juliš), Roginič, Ďatko (68. Homet)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina si skomplikovali boj o titul v Niké lige. V sobotňajšom stretnutí 4. kola nadstavbovej časti v skupine o titul prehrali na pôde Zemplína Michalovce 1:2

Dvoma gólmi v drese domácich sa zaskvel striedajúci Angličan Ben Cottrell, bývalý mládežnícky hráč londýnskeho Arsenalu.

Po bezgólovom polčase sa Žilinčania ujali vedenia v 53. minúte, keď po prihrávke Michala Faška rozvlnil sieť Samuel Ďatko.

VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Žilina v Niké lige

Zemplínčania však duel otočili, o čo sa postaral Cottrell, ktorý prišiel na trávnik v 59. minúte.

Fotogaléria zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina (Niké liga, 4. kolo skupiny o titul)
Samuel Ďatko (Žilina) a Matej Čurma (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Timotej Hranica (Žilina) a Polydefkis Volanakis (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
O desať minút na to trafil z hranice šestnástky po prihrávke Huga Ahla a v 87. minúte rozhodol, keď loptu pre neho vybojoval Luka Lemiško.

Žilinčania prehrali druhý duel v nadstavbe po domácom zaváhaní s Trnavou. Michalovce zvíťazili tretíkrát v sérii.

Hlasy po zápase

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Prvý polčas bol taktickejší, hralo sa skôr medzi šestnástkami s dôrazom na defenzívu. Nikto nechcel urobiť chybu, preto bolo ťažké dostať sa do šancí. V druhom polčase súper hru otvoril. Nám veľmi pomohli striedania a hráči, ktorí naskočili, ovplyvnili zápas pozitívne. Vyzdvihol by som Cottrella, ktorý prišiel ako striedajúci a dal dva krásne góly. Aj keď mal súper za stavu 1:1 svoje možnosti, myslím si, že my sme boli nebezpečnejší a mali sme viac šancí. Víťazstvo považujem za zaslúžené. Chlapcom ďakujem za dobrý obrat. Chceli sme zdolať kvalitnú Žilinu a po dlhšej dobe sa nám to podarilo. Bolo vidieť, že hostia sú pod väčším tlakom, my sme hrali s väčšou ľahkosťou, čo sa prejavilo najmä v závere.“

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Prišli sme s cieľom zabojovať o tri body. Prvý polčas sa hral vo vlažnom tempe a veľa sa toho neudialo. Do druhého polčasu sme chceli vstúpiť aktívnejšie. Dali sme gól a dostali sa do dobrej polohy. Mali sme situácie, ktoré sme mali využiť a zápas by sme možno zvládli. Súper však prestriedal, poslal na ihrisko zaujímavých hráčov, ktorí zmenili obraz hry. Za stavu 1:1 sa hra otvorila na oboch stranách. Súper hral uvoľnene a bol nepríjemný v prechodovej fáze. Keďže oba tímy chceli vyhrať, v obranách vznikali medzery. Nakoniec sme gól dostali my, z čoho sme nešťastní a nespokojní. Gratulujem domácim k víťazstvu. Teraz sa musíme sústrediť na ďalšie dôležité zápasy a ligu v tejto fáze určite nezabaliť.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Jubilejný tisíci zápas Slovana ho posunul k titulu. Podbrezovej sa vypli motory
    VIDEO: Michalovce sa stávajú katom favoritov. O výhre proti Žiline rozhodol dvomi gólmi mladík Arsenalu