Slovan opäť zaváhal. Dunajská Streda sa doťahuje, Žilina stratila náskok a Trnava s debaklom

Futbalisti Slovana Bratislava sú na čele Niké ligy už len o bod pred konkurenciou. V nedeľu remizovali v Ružomberku 2:2 a v troch dueloch jarnej časti nazbieral úradujúci majster len štyri body.
V 21. kole to využila druhá Dunajská Streda, ktorá zdolala Skalicu 3:2. Poslednú miestenku v skupine o titul si zaistili Michalovce, keď vyhrali v Trenčíne 2:1.
Slovan hral v Ružomberku od 54. minúty v početnej nevýhode, keď videl za stavu 1:1 červenú kartu stredopoliar Peter Pokorný. Dunajská Streda naopak zaznamenala prvú výhru v jarnej časti nad poslednou Skalicou, no krok s prvými dvoma tímami neudržala Žilina.
„Šošoni“ vyhrávali na pôde predposledných Košíc 2:0, tie však predĺžili šnúru zápasov bez prehry na šesť a z predposlednej preičky poskočili na ôsmu.
Veľké zaváhanie medzi tímami v boji o titul prišlo na strane Trnavy, ktorú deklasovala piata Podbrezová 5:0. Michalovce si zaistili skupinu o titul s jednokolovým predstihom.
Najbližšie k zemplínskemu tímu je Ružomberok, ktorý si napravil chuť po prehre v Podbrezovej, taktiež 0:5. Nasledujúce štyri tímy v poradí Košice, Komárno, Prešov a Trenčín majú všetky po 21 bodov.
S najlepším skóre sú najvyššie „vraňare“, pre lepšiu vzájomnú bilanciu nasleduje Komárno pred Prešovom, no a so skóre 17:37 je predposledný Trenčín. Posledná Skalica nenadviazala na triumf proti Michalovciam a za súpermi zaostáva o päť bodov.
Niké liga - 21. kolo:
Prešov - Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 74. Regáli - 11. Ganbayar.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Michalovce 1:2 (0:0)
Góly: 84. Soares (z 11 m) - 75. a 85. Ahl.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Dunajská Streda – Skalica 3:2 (3:0)
Góly: 6., 9., 13. Ramadan – 74. Smejkal, 88. Ravas
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trnava - Podbrezová 0:5 (0:2)
Góly: 37. Galčík, 38. Šiler, 57. Luka, 89. Kováčik, 90.+3 Paraj
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Ružomberok – Slovan Bratislava 2:2 (1:0)
Góly: 9. Fila, 82. Hladík - 48. Markovič, 68. Barseghjan
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
FC Košice - MŠK Žilina 2:2 (0:2)
Góly: 52. Perišič, 76. Madleňák - 3. Krivák (vlastný), 25. Hranica.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>