Slovan opäť zaváhal. Dunajská Streda sa doťahuje, Žilina stratila náskok a Trnava s debaklom

Na snímke rozhodca ukazuje červenú kartu Petrovi Pokornému (ŠK Slovan). (Autor: TASR)
TASR|22. feb 2026 o 21:25
Pozrite si súhrn 21. kola Niké ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava sú na čele Niké ligy už len o bod pred konkurenciou. V nedeľu remizovali v Ružomberku 2:2 a v troch dueloch jarnej časti nazbieral úradujúci majster len štyri body.

V 21. kole to využila druhá Dunajská Streda, ktorá zdolala Skalicu 3:2. Poslednú miestenku v skupine o titul si zaistili Michalovce, keď vyhrali v Trenčíne 2:1. 

Slovan hral v Ružomberku od 54. minúty v početnej nevýhode, keď videl za stavu 1:1 červenú kartu stredopoliar Peter Pokorný. Dunajská Streda naopak zaznamenala prvú výhru v jarnej časti nad poslednou Skalicou, no krok s prvými dvoma tímami neudržala Žilina.

„Šošoni“ vyhrávali na pôde predposledných Košíc 2:0, tie však predĺžili šnúru zápasov bez prehry na šesť a z predposlednej preičky poskočili na ôsmu.

Veľké zaváhanie medzi tímami v boji o titul prišlo na strane Trnavy, ktorú deklasovala piata Podbrezová 5:0. Michalovce si zaistili skupinu o titul s jednokolovým predstihom. 

Najbližšie k zemplínskemu tímu je Ružomberok, ktorý si napravil chuť po prehre v Podbrezovej, taktiež 0:5. Nasledujúce štyri tímy v poradí Košice, Komárno, Prešov a Trenčín majú všetky po 21 bodov.

S najlepším skóre sú najvyššie „vraňare“, pre lepšiu vzájomnú bilanciu nasleduje Komárno pred Prešovom, no a so skóre 17:37 je predposledný Trenčín. Posledná Skalica nenadviazala na triumf proti Michalovciam a za súpermi zaostáva o päť bodov. 

Niké liga - 21. kolo:

Prešov - Komárno 1:1 (0:1)

Góly: 74. Regáli - 11. Ganbayar.

Trenčín - Michalovce 1:2 (0:0)

Góly: 84. Soares (z 11 m) - 75. a 85. Ahl. 

Dunajská Streda – Skalica 3:2 (3:0)

Góly: 6., 9., 13. Ramadan – 74. Smejkal, 88. Ravas

Trnava - Podbrezová 0:5 (0:2)

Góly: 37. Galčík, 38. Šiler, 57. Luka, 89. Kováčik, 90.+3 Paraj

Ružomberok – Slovan Bratislava 2:2 (1:0)

Góly: 9. Fila, 82. Hladík - 48. Markovič, 68. Barseghjan

Fotogaléria zo zápasu MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga - 21. kolo)
Na snímke tréner MFK Ružoberok Jaroslav Köstl v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke zľava Marián Chobota, Ján Murgaš a Alexander Mojžiš (MFK Ružoberok) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke brankár Martin Trnovský (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke rozhodca prezerá VAR v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke rozhodca ukazuje červenú kartu Petrovi Pokornému (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke vpravo Alexander Luterán (MFK Ružoberok) a Kenan Bajrič (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke vľavo Oliver Luterán (MFK Ružoberok) a Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke sprava Jan Hladík (MFK Ružoberok) a brankár Martin Trnovský (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke uprostred Lukáš Fila (MFK Ružoberok) a hráči Slovana Sandro Plinio Cruz (57) a Kenan Bajrič (12) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.

FC Košice - MŠK Žilina 2:2 (0:2)

Góly: 52. Perišič, 76. Madleňák - 3. Krivák (vlastný), 25. Hranica.

Fotogaléria zo zápasu FC Košice - MŠK Žilina (Niké liga - 21. kolo)
Na snímke vpravo Leonardo Lukačevič (Košice) a Krisztián Bari (Žilina) počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke tréner FC Košice Peter Černák počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke tréner Žiliny Pavol Staňo počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke gólová radosť hráčov Žiliny počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke vľavo Leonardo Lukačevič (Košice) a Tobiáš Pališčák (Žilina) počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.Na snímke chrbtom Ján Krivák (Košice) a dole Marko Roginič (Žilina) počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.Na snímke brankár Košíc Maciej Dabrowski inkasuje gól počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
11
6
4
45:27
39
R
R
V
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
21
6
3
12
33:42
21
R
V
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Na snímke rozhodca ukazuje červenú kartu Petrovi Pokornému (ŠK Slovan).
