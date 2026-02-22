Žilinčania stratili dvojgólové vedenie na ihrisku súpera. Košice poskočili na ôsme miesto

Niké liga - 21. kolo
FC Košice - MŠK Žilina 2:2 (0:2)
Góly: 52. Perišič, 76. Madleňák - 3. Krivák (vlastný), 25. Hranica.
Rozhodovali: Dzivjak – Pacák, Čajka, ŽK: Krivák - Pališčák
Košice: Dąbrowski - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovacs (81. Kakay), Galovič, Lichý, Lukačevič (59. Madleňák) - Julardžija (60. Sovič) - Rehuš (81. Miljanič), Perišič (89. Jakúbek)
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Okál - Hranica (75. Szánthó), Káčer (85. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (75. Prokop), Roginič (85. Juliš), Iľko (75. Ďatko)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Košíc remizovali v nedeľnom zápase 21. kola najvyššej slovenskej súťaže Niké ligy so Žilinou 2:2.
Z predposledného miesta tak poskočili na ôsme, Žilina zostala tretia so stratou štyroch bodov na vedúci Slovan Bratislava.
Favorizovaní hostia vyhrávali v polčase 2:0 po vlastnom góle Jána Kriváka a presnom zásahu Timoteja Hranicu. K vyrovnaniu zavelil v 52. minúte čiernohorský útočník Vladimir Perišič, na ktorého nadviazal striedajúci Matej Madleňák.
Košice bodovali v šiestom dueli za sebou, bodovo naprázdno vyšli naposledy v novembri proti Trnave (1:2).
Žilina nedokázala naplno využiť ďalšie zaváhanie vedúceho Slovana – úradujúci majster remizoval 2:2 na trávniku Ružomberka.
Hlasy po zápase
Peter Černák, tréner FC Košice: „Mali sme hororový úvod, Krivák nechtiac fauloval, videl žltú kartu, ktorá bola už jeho piata, a navyše si následne strelil vlastný gól. Hoci sme mali percentuálne vyššie držanie lopty v prvom polčase, hostia pridali aj druhý gól a boli na koni. Cez prestávku by sme bod brali, pretože sme mali dvojgólové manko. Po tom, čo sa nám podarilo vyrovnať, mali sme aj ďalšie veľké šance, ale v konečnom dôsledku si myslím, že remíza je spravodlivým vyústením diania na ihrisku.“
Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Tiež si myslím, že vo finále je deľba bodov spravodlivá, pretože v oboch polčasoch dominovalo iné mužstvo. Nám patrilo prvé dejstvo, domácim druhé. Mrzia ma akurát dve sporné situácie, ktoré sa mohli riešiť inak, ale opakujem, že vzhľadom na priebeh si mužstvá podelili body po zásluhe.“