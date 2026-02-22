Žilinčania stratili dvojgólové vedenie na ihrisku súpera. Košice poskočili na ôsme miesto

Na snímke chrbtom Ján Krivák (Košice) a dole Marko Roginič (Žilina).
Na snímke chrbtom Ján Krivák (Košice) a dole Marko Roginič (Žilina). (Autor: TASR)
22. feb 2026 o 20:02
Zostali na treťom mieste so stratou štyroch bodov na vedúci Slovan Bratislava.

Niké liga - 21. kolo

FC Košice - MŠK Žilina 2:2 (0:2)

Góly: 52. Perišič, 76. Madleňák - 3. Krivák (vlastný), 25. Hranica.

Rozhodovali: Dzivjak – Pacák, Čajka, ŽK: Krivák - Pališčák

Košice: Dąbrowski - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovacs (81. Kakay), Galovič, Lichý, Lukačevič (59. Madleňák) - Julardžija (60. Sovič) - Rehuš (81. Miljanič), Perišič (89. Jakúbek) 

Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Okál - Hranica (75. Szánthó), Káčer (85. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (75. Prokop), Roginič (85. Juliš), Iľko (75. Ďatko)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Košíc remizovali v nedeľnom zápase 21. kola najvyššej slovenskej súťaže Niké ligy so Žilinou 2:2.

Z predposledného miesta tak poskočili na ôsme, Žilina zostala tretia so stratou štyroch bodov na vedúci Slovan Bratislava. 

Favorizovaní hostia vyhrávali v polčase 2:0 po vlastnom góle Jána Kriváka a presnom zásahu Timoteja Hranicu. K vyrovnaniu zavelil v 52. minúte čiernohorský útočník Vladimir Perišič, na ktorého nadviazal striedajúci Matej Madleňák.

Na snímke vpravo Leonardo Lukačevič (Košice) a Krisztián Bari (Žilina) počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke tréner FC Košice Peter Černák počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke tréner Žiliny Pavol Staňo počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke gólová radosť hráčov Žiliny počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.
Na snímke vľavo Leonardo Lukačevič (Košice) a Tobiáš Pališčák (Žilina) počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.Na snímke chrbtom Ján Krivák (Košice) a dole Marko Roginič (Žilina) počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.Na snímke brankár Košíc Maciej Dabrowski inkasuje gól počas zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – MŠK Žilina.

Košice bodovali v šiestom dueli za sebou, bodovo naprázdno vyšli naposledy v novembri proti Trnave (1:2).

Žilina nedokázala naplno využiť ďalšie zaváhanie vedúceho Slovana – úradujúci majster remizoval 2:2 na trávniku Ružomberka. 

Hlasy po zápase

Peter Černák, tréner FC Košice: „Mali sme hororový úvod, Krivák nechtiac fauloval, videl žltú kartu, ktorá bola už jeho piata, a navyše si následne strelil vlastný gól. Hoci sme mali percentuálne vyššie držanie lopty v prvom polčase, hostia pridali aj druhý gól a boli na koni. Cez prestávku by sme bod brali, pretože sme mali dvojgólové manko. Po tom, čo sa nám podarilo vyrovnať, mali sme aj ďalšie veľké šance, ale v konečnom dôsledku si myslím, že remíza je spravodlivým vyústením diania na ihrisku.“

Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Tiež si myslím, že vo finále je deľba bodov spravodlivá, pretože v oboch polčasoch dominovalo iné mužstvo. Nám patrilo prvé dejstvo, domácim druhé. Mrzia ma akurát dve sporné situácie, ktoré sa mohli riešiť inak, ale opakujem, že vzhľadom na priebeh si mužstvá podelili body po zásluhe.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
11
6
4
45:27
39
R
R
V
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
21
6
3
12
33:42
21
R
V
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

