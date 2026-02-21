Góly padali až v závere duelu. Tri body pre Michalovce zariadil legionár zo Švédska

Hugo Ahl v drese MFK Zemplín Michalovce.
Hugo Ahl v drese MFK Zemplín Michalovce. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. feb 2026 o 17:23
Všetko podstatné sa odohralo až v záverečnej 15-minútovke.

Niké liga - 21. kolo

Trenčín - Michalovce 1:2 (0:0)

Góly: 84. Soares (z 11 m) - 75. a 85. Ahl

Rozhodovali: Kišš - Jekkel, Vass, ŽK: Pavek, Doesburg - Bednár, Dzotsenidze, Begala, Ramos, Čurma

Diváci: 686

Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Bessile, Brandis (83. Adyrbekov) - Bazdarič - Musaba (69. Doesburg), Hájovský - Soares, David, Adamkovič (53. Bangs)

Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Šimamura - Cottrell, M. Begala (30. Danko), Ramos - Ahl, López (84. Walczak), Danek (72. Brosnan)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Michaloviec si v Niké lige zabezpečili účasť v nadstavbovej skupine o titul. V sobotu zdolali v stretnutí 21. kola AS Trenčín 2:1. Švédsky krídelník Hugo Ahl sa na tom podieľal dvoma gólmi.

S Ružomberkom, ktorý by východniarov dokázal ako jediný ešte matematicky dobehnúť, majú šieste Michalovce lepšie vzájomné zápasy.

Všetko podstatné sa v Trenčíne po bezgólovom priebehu zápasu odohralo až v záverečnej 15-minútovke.

Ahl najprv v jej úvode otvoril skóre po strele do dolného rohu brány domácich. Následne to chvíľu vyzeralo tak, že Trenčania pôjdu po faule Huga Paveka do desiatich.

Rozhodca Bálint Kišš sa však vrátil k situácii v pokutovom území Michaloviec a odpískal pokutový kop po ruke Kaia Brosnana.

Tú v 84. minúte premenil Eynel Soares a vyrovnal. Posledné slovo mal však už o minútu Ahl, ktorý druhým gólom v zápase rozhodol.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

