Góly padali až v závere duelu. Tri body pre Michalovce zariadil legionár zo Švédska

Niké liga - 21. kolo
Trenčín - Michalovce 1:2 (0:0)
Góly: 84. Soares (z 11 m) - 75. a 85. Ahl
Rozhodovali: Kišš - Jekkel, Vass, ŽK: Pavek, Doesburg - Bednár, Dzotsenidze, Begala, Ramos, Čurma
Diváci: 686
Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Bessile, Brandis (83. Adyrbekov) - Bazdarič - Musaba (69. Doesburg), Hájovský - Soares, David, Adamkovič (53. Bangs)
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Šimamura - Cottrell, M. Begala (30. Danko), Ramos - Ahl, López (84. Walczak), Danek (72. Brosnan)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Michaloviec si v Niké lige zabezpečili účasť v nadstavbovej skupine o titul. V sobotu zdolali v stretnutí 21. kola AS Trenčín 2:1. Švédsky krídelník Hugo Ahl sa na tom podieľal dvoma gólmi.
S Ružomberkom, ktorý by východniarov dokázal ako jediný ešte matematicky dobehnúť, majú šieste Michalovce lepšie vzájomné zápasy.
Všetko podstatné sa v Trenčíne po bezgólovom priebehu zápasu odohralo až v záverečnej 15-minútovke.
Ahl najprv v jej úvode otvoril skóre po strele do dolného rohu brány domácich. Následne to chvíľu vyzeralo tak, že Trenčania pôjdu po faule Huga Paveka do desiatich.
Rozhodca Bálint Kišš sa však vrátil k situácii v pokutovom území Michaloviec a odpískal pokutový kop po ruke Kaia Brosnana.
Tú v 84. minúte premenil Eynel Soares a vyrovnal. Posledné slovo mal však už o minútu Ahl, ktorý druhým gólom v zápase rozhodol.