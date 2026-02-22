Slovan zabodoval aj v desiatich. Zostal na čele tabuľky, no už s minimálnym náskokom

Na snímke uprostred Lukáš Fila (MFK Ružoberok) a hráči Slovana Sandro Plinio Cruz (57) a Kenan Bajrič (12).
Na snímke uprostred Lukáš Fila (MFK Ružoberok) a hráči Slovana Sandro Plinio Cruz (57) a Kenan Bajrič (12). (Autor: TASR)
22. feb 2026 o 17:28
Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho neodčinili prehru 0:2 s Trenčínom.

Niké liga - 21. kolo

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:0)

Góly: 9. Fila, 82. Hladík - 48. Markovič, 68. Barseghjan.

Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Juhos, ŽK: Selecký - Marcelli, ČK: 55. Pokorný (Slovan)

Diváci: 1512

Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Fila (90. Slávik), Grygar (72. Murgaš), Múdry, Tučný (72. Chobot) - Bačík (72. Šašinka), Hladík (84. Chrien)

Slovan: Trnovský - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Gajdoš (72. Kašia), Jankovič (72. Ibrahim) - Mak (46. Marcelli), Šporar (88. Kucharevič), Weiss (46. Barseghjan)

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v nedeľňajšom zápase 21. kola Niké ligy na ihrisku Ružomberka 2:2.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho neodčinili minulotýždňovú domácu prehru 0:2 s Trenčínom a na čele tabuľky majú už iba jednobodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou.

Hráči oboch tímov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín ružomberského rodáka Jozefa Vengloša nastúpili v špeciálnych dresoch na počesť tejto futbalovej legendy. Liptáci hneď z prvej návštevy pred bránou Slovana išli do vedenia, keď po centri Alexandra Seleckého z ľavej strany pohotovo skóroval Lukáš Fila.

Na snímke tréner MFK Ružoberok Jaroslav Köstl v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke zľava Marián Chobota, Ján Murgaš a Alexander Mojžiš (MFK Ružoberok) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke brankár Martin Trnovský (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke rozhodca prezerá VAR v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.
Na snímke rozhodca ukazuje červenú kartu Petrovi Pokornému (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke vpravo Alexander Luterán (MFK Ružoberok) a Kenan Bajrič (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke vľavo Oliver Luterán (MFK Ružoberok) a Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke sprava Jan Hladík (MFK Ružoberok) a brankár Martin Trnovský (ŠK Slovan) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.Na snímke uprostred Lukáš Fila (MFK Ružoberok) a hráči Slovana Sandro Plinio Cruz (57) a Kenan Bajrič (12) v zápase 21. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava v Ružomberku 22. februára 2026.

Po zmene strán hostia expresne vyrovnali, v 48. minúte umiestnil loptu k žrdi Svetozar Markovič. Od 55. minúty Slovan pokračoval len s desiatimi mužmi, keď Peter Pokorný uvidel červenú kartu za úder protihráča do tváre.

Hostí napriek tomu poslal do vedenia Tigran Barseghjan strelou k ľavej žrdi z 20 metrov. Napokon sa však zrodila deľba bodov. Strelu Jána Murgaša tečoval Jan Hladík a prekvapil Martina Trnovského v bráne „belasých“.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

