Slovan zabodoval aj v desiatich. Zostal na čele tabuľky, no už s minimálnym náskokom

Niké liga - 21. kolo
MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:0)
Góly: 9. Fila, 82. Hladík - 48. Markovič, 68. Barseghjan.
Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Juhos, ŽK: Selecký - Marcelli, ČK: 55. Pokorný (Slovan)
Diváci: 1512
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Fila (90. Slávik), Grygar (72. Murgaš), Múdry, Tučný (72. Chobot) - Bačík (72. Šašinka), Hladík (84. Chrien)
Slovan: Trnovský - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Gajdoš (72. Kašia), Jankovič (72. Ibrahim) - Mak (46. Marcelli), Šporar (88. Kucharevič), Weiss (46. Barseghjan)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v nedeľňajšom zápase 21. kola Niké ligy na ihrisku Ružomberka 2:2.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho neodčinili minulotýždňovú domácu prehru 0:2 s Trenčínom a na čele tabuľky majú už iba jednobodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou.
Hráči oboch tímov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín ružomberského rodáka Jozefa Vengloša nastúpili v špeciálnych dresoch na počesť tejto futbalovej legendy. Liptáci hneď z prvej návštevy pred bránou Slovana išli do vedenia, keď po centri Alexandra Seleckého z ľavej strany pohotovo skóroval Lukáš Fila.
Po zmene strán hostia expresne vyrovnali, v 48. minúte umiestnil loptu k žrdi Svetozar Markovič. Od 55. minúty Slovan pokračoval len s desiatimi mužmi, keď Peter Pokorný uvidel červenú kartu za úder protihráča do tváre.
Hostí napriek tomu poslal do vedenia Tigran Barseghjan strelou k ľavej žrdi z 20 metrov. Napokon sa však zrodila deľba bodov. Strelu Jána Murgaša tečoval Jan Hladík a prekvapil Martina Trnovského v bráne „belasých“.