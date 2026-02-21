Maďarský stredopoliar úraduje proti Skalici. Dosiahol najrýchlejší hetrik legionára v lige

Niké liga - 21. kolo
FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Skalica 3:0 v prvom polčase
Góly: 6., 9. a 13. Ramadan
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Dunajskej Stredy vedú v prvom polčase sobotňajšieho zápasu 21. kola Niké ligy nad Skalicou 3:0.
Všetky tri góly strelil v priebehu 7 minút Ammar Ramadan. Maďarský stredopoliar dosiahol najrýchlejší hetrik legionára v historii Niké ligy. Ide zároveň aj o 2. najrýchlejší hetrik od začiatku zápasu.
Doteraz ho držal Dare Vršič zo Žiliny. Slovinec strelil tri góly za osem minút, keď pomohol v sezóne 2006/2007 Žiline k triumfu nad Artmediou Bratislava 6:1.
Absolútnym rekordérom z čias spoločnej československej ligy je Dušan Ujhely. Ten v ročníku 1975/76 predviedol v drese košickej Lokomotívy nevídaný kúsok, keď do siete Jablonca nasúkal hetrik v priebehu rekordných 210 sekúnd. Jeho gólová smršť prispela k drvivej porážke súpera v pomere 10:1.
Ak sa pozrieme na éru samostatnej slovenskej ligy (dnešná Niké liga), prvenstvo drží Štefan Kysela. V sezóne 1994/1995 sa postaral o dokonalý obrat v zápase medzi Lokomotívou Košice a DAC Dunajská Streda (3:2).
Kysela dokázal skórovať trikrát v rozmedzí 6 minút (konkrétne v 75., 78. a 81. minúte), čím sa nezmazateľne zapísal do dejín ako autor najrýchlejšieho hetriku v novodobej histórii súťaže.