Maďarský stredopoliar úraduje proti Skalici. Dosiahol najrýchlejší hetrik legionára v lige

Zľava Ammar Ramadan (DAC) a Martin Nagy (Skalica) bojujú o loptu.
Zľava Ammar Ramadan (DAC) a Martin Nagy (Skalica) bojujú o loptu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. feb 2026 o 16:00
Všetky tri góly strelil v priebehu 7 minút.

Niké liga - 21. kolo

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Skalica 3:0 v prvom polčase

Góly: 6., 9. a 13. Ramadan

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Dunajskej Stredy vedú v prvom polčase sobotňajšieho zápasu 21. kola Niké ligy nad Skalicou 3:0.

Všetky tri góly strelil v priebehu 7 minút Ammar Ramadan. Maďarský stredopoliar dosiahol najrýchlejší hetrik legionára v historii Niké ligy. Ide zároveň aj o 2. najrýchlejší hetrik od začiatku zápasu.

Doteraz ho držal Dare Vršič zo Žiliny. Slovinec strelil tri góly za osem minút, keď pomohol v sezóne 2006/2007 Žiline k triumfu nad Artmediou Bratislava 6:1.

Absolútnym rekordérom z čias spoločnej československej ligy je Dušan Ujhely. Ten v ročníku 1975/76 predviedol v drese košickej Lokomotívy nevídaný kúsok, keď do siete Jablonca nasúkal hetrik v priebehu rekordných 210 sekúnd. Jeho gólová smršť prispela k drvivej porážke súpera v pomere 10:1.

Ak sa pozrieme na éru samostatnej slovenskej ligy (dnešná Niké liga), prvenstvo drží Štefan Kysela. V sezóne 1994/1995 sa postaral o dokonalý obrat v zápase medzi Lokomotívou Košice a DAC Dunajská Streda (3:2).

Kysela dokázal skórovať trikrát v rozmedzí 6 minút (konkrétne v 75., 78. a 81. minúte), čím sa nezmazateľne zapísal do dejín ako autor najrýchlejšieho hetriku v novodobej histórii súťaže.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

