Trnava ešte počas jari nevyhrala. Na vlastnom ihrisku dostala nečakaný debakel

Niké liga - 21. kolo
FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 0:5 (0:2)
Góly: 37. Galčík, 38. Šiler, 57. Luka, 89. Kováčik, 90.+3 Paraj.
Rozhodcovia: Malárik – Košecký, Roszbeck, ŽK: Jureškin, Paur - Šiler
Trnava: Frelih – Jureškin, Khorkheli (55. Škrbo), Sabo, Stojsavljevič – Kratochvíl (69. Laušič), Paur (55. Kudlička), Koštrna, Azango (46. Procházka) – Ďuriš (46. Gong), Metsoko
Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Chyla, Štefánik (86. Mrvaljevič), Sanusi (86. Khiminets) – Galčík (79. Kujabi), Šiler (79. Deml), Silagadze (66. Paraj)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová pokračujú v mimoriadne presvedčivých výsledkoch na začiatku jarnej časti Niké ligy.
„Železiari“ zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 21. kola na pôde Spartaka Trnava vysoko 5:0 a upevnili si pozíciu na 5. mieste tabuľky. Trnavčania sú o štyri body pred Podbrezovou na 4. priečke.
Podbrezová bola v Trnave v prvom polčase nebezpečnejším tímom. Galčík ešte svoju prvú tutovku po prihrávke Štefánika nepremenil, no v 37. minúte strelou po zemi k tyči z hranice šestnástky otvoril skóre.
O minútu viedli hostia už dvojgólovým rozdielom, prihrávku Kováčika do päťky usmernil do siete Šiler.
V 57. minúte Trnavčania nechali po rohovom kope nepokrytého Luku a ten pridal tretí gól Podbrezovej. V závere pridali hostia aj štvrtý gól, keď po kombinačnej zblízka prekonal Freliha Kováčik. To ešte nebolo všetko.
Deštrukciu Spartaka podčiarkol Paraj v nadstavenom čase krížnou strelou na konečných 0:5. „Železiari“ vyhrali aj svoj tretí jarný zápas, neinkasovali gól a majú jarné skóre 14:0, naopak, „spartakovci“ sú v tomto kalendárnom roku v lige ešte bez plného bodového zápisu.
Hlasy po zápase
Antonio Muňoz, tréner Trnavy: „Od začiatku stretnutia sme neboli v zápase, chýbala nám agresivita, neboli sme organizovaní. Nemám viac k tomu čo povedať.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Na mužstvo som veľmi hrdý, v prvom polčase nám absolútne vychádzal herný plán. Vedeli sme, že domáci budú chcieť byť aktívni v prvom dejstve, keďže mali náročnú sériu zápasov. Vedome sme ich chceli dostať do vyššieho postavenia a využiť silné stránky nášho tímu. Absolútne zaslúžene sme išli do vedenia. Chalani hrali výborne na lopte, v obrannej zóne, dobre sme riešili prechodovú fázu. Po zmene strán sme sa dostali do hlbšieho postavenia, ale musím pochváliť mužstvo, ako bolo mentálne pripravené, ako chcelo v Trnave vyhrať, bránili sme famózne a využili sme, čo nám súper ponúkol. Blahoželám chalanom do kabíny, to akým spôsobom dnes išli za výsledkom je aj pre mňa inšpiratívne.“