Trnava ešte počas jari nevyhrala. Na vlastnom ihrisku dostala nečakaný debakel

Momentka zo zápasu Trnava - Podbrezová.
Momentka zo zápasu Trnava - Podbrezová. (Autor: FC Spartak Trnava)
Sportnet, TASR|21. feb 2026 o 19:53
Proti Žiline a v Michalovciach remizovala.

Niké liga - 21. kolo

FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 0:5 (0:2)

Góly: 37. Galčík, 38. Šiler, 57. Luka, 89. Kováčik, 90.+3 Paraj.

Rozhodcovia: Malárik – Košecký, Roszbeck, ŽK: Jureškin, Paur - Šiler

Trnava: Frelih – Jureškin, Khorkheli (55. Škrbo), Sabo, Stojsavljevič – Kratochvíl (69. Laušič), Paur (55. Kudlička), Koštrna, Azango (46. Procházka) – Ďuriš (46. Gong), Metsoko

Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Chyla, Štefánik (86. Mrvaljevič), Sanusi (86. Khiminets) – Galčík (79. Kujabi), Šiler (79. Deml), Silagadze (66. Paraj)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová pokračujú v mimoriadne presvedčivých výsledkoch na začiatku jarnej časti Niké ligy.

„Železiari“ zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 21. kola na pôde Spartaka Trnava vysoko 5:0 a upevnili si pozíciu na 5. mieste tabuľky. Trnavčania sú o štyri body pred Podbrezovou na 4. priečke.

Podbrezová bola v Trnave v prvom polčase nebezpečnejším tímom. Galčík ešte svoju prvú tutovku po prihrávke Štefánika nepremenil, no v 37. minúte strelou po zemi k tyči z hranice šestnástky otvoril skóre.

O minútu viedli hostia už dvojgólovým rozdielom, prihrávku Kováčika do päťky usmernil do siete Šiler.

V 57. minúte Trnavčania nechali po rohovom kope nepokrytého Luku a ten pridal tretí gól Podbrezovej. V závere pridali hostia aj štvrtý gól, keď po kombinačnej zblízka prekonal Freliha Kováčik. To ešte nebolo všetko.

Deštrukciu Spartaka podčiarkol Paraj v nadstavenom čase krížnou strelou na konečných 0:5. „Železiari“ vyhrali aj svoj tretí jarný zápas, neinkasovali gól a majú jarné skóre 14:0, naopak, „spartakovci“ sú v tomto kalendárnom roku v lige ešte bez plného bodového zápisu. 

Hlasy po zápase

Antonio Muňoz, tréner Trnavy: „Od začiatku stretnutia sme neboli v zápase, chýbala nám agresivita, neboli sme organizovaní. Nemám viac k tomu čo povedať.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Na mužstvo som veľmi hrdý, v prvom polčase nám absolútne vychádzal herný plán. Vedeli sme, že domáci budú chcieť byť aktívni v prvom dejstve, keďže mali náročnú sériu zápasov. Vedome sme ich chceli dostať do vyššieho postavenia a využiť silné stránky nášho tímu. Absolútne zaslúžene sme išli do vedenia. Chalani hrali výborne na lopte, v obrannej zóne, dobre sme riešili prechodovú fázu. Po zmene strán sme sa dostali do hlbšieho postavenia, ale musím pochváliť mužstvo, ako bolo mentálne pripravené, ako chcelo v Trnave vyhrať, bránili sme famózne a využili sme, čo nám súper ponúkol. Blahoželám chalanom do kabíny, to akým spôsobom dnes išli za výsledkom je aj pre mňa inšpiratívne.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

