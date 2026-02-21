Futbalistov Prešova nepotešil verdikt systému VAR. Víťazný gól zo záveru duelu neplatil pre faul

Futbalisti FC Tatran Prešov s fanúšikmi.
Futbalisti FC Tatran Prešov s fanúšikmi. (Autor: Facebook FC Tatran Prešov)
Prešovčania ukončili sériu troch prehier.

Niké liga - 21. kolo

FC Tatran Prešov - KFC Komárno 1:1 (0:1)

Góly: 74. Regáli - 11. Ganbayar. ČK: 87. Špiriak (Kom.) po 2. ŽK

Rozhodcovia: Kráľovič – Štrbo, Hrebeňár, ŽK: Ganbayar (Kom.)

Diváci: 3669

Prešov: Bajza - Bondarenko, Taraduda, P. Šimko (56. Simon) - Kotula, Morim (66. Sagna), Begala (83. Bernát) , Sipľak - Olejník (66. Juritka), Gabriel Barbosa, Regáli

Komárno: Dlubáč - Krčík, Špiriak, Pillár, Rudzan - M. Šimko - Tamás (65. Ožvolda), Gamboš (85. Jones), Bayemi (76. Šmehyl), Ganbayar (85. Pastorek) - Boďa (65. Mashike)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Tatran Prešov a KFC Komárno remizovali 1:1 v sobotňajšom zápase 21. kola Niké ligy.

Prešovčania ukončili sériu troch prehier a na prvé jarné víťazstvo naďalej čaká aj Komárno. Oba tímy majú po 21 bodov a s určitosťou budú účinkovať v skupine o udržanie sa.

Po opatrnom úvode išli do vedenia hostia. Taraduda neubránil Bayemiho, ktorý odcentroval na Ganbayara a ten prekonal brankára Bajzu - 0:1.

Prvý polčas priniesol viacero gólových príležitostí na oboch stranách, ale skóre sa nezmenilo. Hostia držali tesný náskok do 74. minúty.

V nej Regáli prekonal Dlubáča a rozjasal domáce tribúny - 1:1. Od 87. minúty hrali hostia bez vylúčeného Špiriaka a Tatran takmer využil krátku presilovku.

V nadstavenom čase sa Prešovčania radovali z víťazného gólu Barbosu, no VAR odhalil faul, ktorý mu predchádzal.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

