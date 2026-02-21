Futbalistov Prešova nepotešil verdikt systému VAR. Víťazný gól zo záveru duelu neplatil pre faul

Niké liga - 21. kolo
FC Tatran Prešov - KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 74. Regáli - 11. Ganbayar. ČK: 87. Špiriak (Kom.) po 2. ŽK
Rozhodcovia: Kráľovič – Štrbo, Hrebeňár, ŽK: Ganbayar (Kom.)
Diváci: 3669
Prešov: Bajza - Bondarenko, Taraduda, P. Šimko (56. Simon) - Kotula, Morim (66. Sagna), Begala (83. Bernát) , Sipľak - Olejník (66. Juritka), Gabriel Barbosa, Regáli
Komárno: Dlubáč - Krčík, Špiriak, Pillár, Rudzan - M. Šimko - Tamás (65. Ožvolda), Gamboš (85. Jones), Bayemi (76. Šmehyl), Ganbayar (85. Pastorek) - Boďa (65. Mashike)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC Tatran Prešov a KFC Komárno remizovali 1:1 v sobotňajšom zápase 21. kola Niké ligy.
Prešovčania ukončili sériu troch prehier a na prvé jarné víťazstvo naďalej čaká aj Komárno. Oba tímy majú po 21 bodov a s určitosťou budú účinkovať v skupine o udržanie sa.
Po opatrnom úvode išli do vedenia hostia. Taraduda neubránil Bayemiho, ktorý odcentroval na Ganbayara a ten prekonal brankára Bajzu - 0:1.
Prvý polčas priniesol viacero gólových príležitostí na oboch stranách, ale skóre sa nezmenilo. Hostia držali tesný náskok do 74. minúty.
V nej Regáli prekonal Dlubáča a rozjasal domáce tribúny - 1:1. Od 87. minúty hrali hostia bez vylúčeného Špiriaka a Tatran takmer využil krátku presilovku.
V nadstavenom čase sa Prešovčania radovali z víťazného gólu Barbosu, no VAR odhalil faul, ktorý mu predchádzal.