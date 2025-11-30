Víkendové kolo mení tabuľku. Žilina zaváhala a kontrolu nad ligou prebral Slovan

Futbalová Niké liga má po víkendových zápasoch 16. kola nového lídra. Je ním obhajca titulu ŠK Slovan Bratislava, ktorý zdolal Michalovce 3:2 a na čele tabuľky predbehol hráčov MŠK Žilina. Tí prehrali v Podbrezovej 0:2.
Víťazstvo „belasých“ sa nerodilo ľahko, na Tehelnom poli rozhodol o zisku troch bodov v nadstavenom čase druhého polčasu dvojgólový Marko Tolič.
Slovanu zahralo do karát aj nedeľné zaváhanie Žiliny, ktorá utrpela len druhú prehru v sezóne. Na lídra, ktorý má navyše zápas k dobru, stráca dva body.
Na tretej priečke zostala Dunajská Streda po hladkom triumfe v Trenčíne 3:0. Za ňou nasleduje trnavský Spartak, ktorý doma zdolal Komárno 2:0. Hornú šesticu uzatvárajú Michalovce a Podbrezová.
V druhej polovici tabuľky si pozície vymenili Prešov s Komárnom, po víťazstve nad Skalicou 3:2 poskočil nováčik súťaže. Košice sú aj po remíze v Ružomberku 1:1 naďalej posledné.
Niké liga - 16. kolo:
FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 2:0 (0:0)
Góly: 48. Šiler, 52. Štefánik
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:0)
Góly: 90.+2 a 90.+6 Tolič, 69. Kašia - 53. Ahl, 85. Paulauskas
AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 21. Corr, 57. Ouro, 75. Ramadan
FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:2 (2:1)
Góly: 6. a 27. Regáli, 53. Masaryk – 38. Smejkal, 85. Pudhorocký
FC Spartak Trnava - KFC Komárno 2:0 (0:0)
Góly: 56. Taiwo, 90.+4 Metsoko
MFK Ružomberok - FC Košice 1:1 (1:1)
Góly: 25. Chrien - 2. Čerepkai
