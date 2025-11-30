Víkendové kolo mení tabuľku. Žilina zaváhala a kontrolu nad ligou prebral Slovan

Zľava Matej Čurma (Michalovce) a Nino Marcelli (Slovan)
Zľava Matej Čurma (Michalovce) a Nino Marcelli (Slovan)
TASR|30. nov 2025 o 21:23
Pozrite si súhrn výsledkov 16. kola Niké ligy.

Futbalová Niké liga má po víkendových zápasoch 16. kola nového lídra. Je ním obhajca titulu ŠK Slovan Bratislava, ktorý zdolal Michalovce 3:2 a na čele tabuľky predbehol hráčov MŠK Žilina. Tí prehrali v Podbrezovej 0:2.

Víťazstvo „belasých“ sa nerodilo ľahko, na Tehelnom poli rozhodol o zisku troch bodov v nadstavenom čase druhého polčasu dvojgólový Marko Tolič.

Slovanu zahralo do karát aj nedeľné zaváhanie Žiliny, ktorá utrpela len druhú prehru v sezóne. Na lídra, ktorý má navyše zápas k dobru, stráca dva body.

Na tretej priečke zostala Dunajská Streda po hladkom triumfe v Trenčíne 3:0. Za ňou nasleduje trnavský Spartak, ktorý doma zdolal Komárno 2:0. Hornú šesticu uzatvárajú Michalovce a Podbrezová.

V druhej polovici tabuľky si pozície vymenili Prešov s Komárnom, po víťazstve nad Skalicou 3:2 poskočil nováčik súťaže. Košice sú aj po remíze v Ružomberku 1:1 naďalej posledné.

Niké liga - 16. kolo:

FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 2:0 (0:0)

Góly: 48. Šiler, 52. Štefánik

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:0)

Góly: 90.+2 a 90.+6 Tolič, 69. Kašia - 53. Ahl, 85. Paulauskas

zľava Kai Brosnan, Matej Čurma (obaja Michalovce) a Vladimír Weiss ml. (Slovan)
zľava Matej Čurma (Michalovce) a Nino Marcelli (Slovan)
sprava Alasana Yirajang (Slovan) a Matej Čurma (Michalovce)
sprava Alasana Yirajang (Slovan), Matej Čurma (Michalovce) a Rahim Ibrahim (Slovan)
brankár Dominik Takáč (Slovan) po inkasovaní góluVľavo brankár Patrik Lukáč (Michalovce) po inkasovaní gólu

AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)

Góly: 21. Corr, 57. Ouro, 75. Ramadan

FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:2 (2:1)

Góly: 6. a 27. Regáli, 53. Masaryk – 38. Smejkal, 85. Pudhorocký

FC Spartak Trnava - KFC Komárno 2:0 (0:0)

Góly: 56. Taiwo, 90.+4 Metsoko

MFK Ružomberok - FC Košice 1:1 (1:1)

Góly: 25. Chrien - 2. Čerepkai

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
11
3
1
34:20
36
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
23:24
21
V
P
V
P
V
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

