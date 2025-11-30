Slovan sa trápil napriek výhode. Drámu s Michalovcami zachránil v nadstavení

Niké liga - 16. kolo
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:0)
Góly: 90.+2 a 90.+6 Tolič, 69. Kašia - 53. Ahl, 85. Paulauskas
Rozhodovali: Dzivjak - Košecký, Bobko, ŽK: Gajdoš, Marcelli, Tolič, ČK: 62. Čurma.
Slovan: Takáč - Mustafič (46. Blackman), Kašia, Bajrič, Wimmer - Ibrahim (72. Tolič), Savvidis (85. Ignatenko) - Ofori (59. Mak), Weiss, Yirajang (59. Gajdoš) - Marcelli
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Pauschek - Šimamura, Zubairu, Ramos (66. Bahi) - Ahl, Paulauskas, Brosnan (90.+2 Lemiško)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú novým lídrom Niké ligy.
V nedeľnom stretnutí 16. kola zdolali na Tehelnom poli MFK Zemplín Michalovce 3:2 vďaka dvom gólom v nadstavenom čase a na čele tabuľky vystriedali Žilinu, pred ktorou majú dvojbodový náskok. Michalovce sú piate.
„Belasí“ doma prehrávali od 53. minúty, keď sa po brejku presadil švédsky stredopoliar Hugo Ahl.
Krátko po hodine hry hosťujúci obranca Matej Čurma videl červenú kartu po faule na Vladimíra Weissa ml.
O pár minút zužitkoval početnú výhodu Gruzínec Guram Kašia. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času poslal hostí do vedenia Litovčan Gytis Paulauskas, ale hrdinom domácich sa stal chorvátsky stredopoliar Marko Tolič.
V nadstavenom čase sa blysol dvoma gólmi a rozhodol o triumfe Slovana.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Bol to ťažký zápas. Ďakujem mužstvu, že to ku koncu zvládlo a striedajúci Marko Tolič rozhodol dvomi perfektnými gólmi. Boli sme veľmi unavení. V zostave sme urobili päť zmien a hráči, od ktorých som čakal, že budú po štvrtku čerství a svieži, sa nepresadili. Až na Marka a Cesara Blackmana po prestávke. Po červenej karte sme tlačili súpera, čo je prirodzené. Aj napriek tomu mali Michalovce dva-tri dobré brejky a dali nám gól zo štandardky, kde sa niekto uhol v múre, čo by sa nemalo stávať. Pozitívne zistenie je, že sme to otočili a morálka tu je, aj keď sa nedarí, tak tí skúsenejší potiahnu bojovnosťou a pridajú kvalitu, ako práve Marko, ktorý nám veľmi pomohol. Na konci som sa veľmi tešil, takýchto zápasov je v živote málo, keď v úvode nadstaveného času prehrávate 1:2, a vyhráte 3:2. Hráči sú totálne vyšťavení a unavení, preto si toto víťazstvo cením.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Chceli sme využiť nahustený program Slovana, čo sa nám myslím si aj darilo. Už v prvom polčase sme mohli využiť niektorú z našich šancí. Chalani hrali perfektne, pokiaľ sme hrali v plnom počte, tak im nemám čo vyčítať. Samozrejme, vylúčenie ovplyvnilo zápas. Dovolím si tvrdiť, že dovtedy sme boli lepší než Slovan. Chýbala nám lepšia finálna fáza, kde potrebujeme viac pokoja a kumštu, aby sme premenili šance. Takúto kvalitu ukázali domáci v závere. Z pohľadu výkonu to bolo aj v početnom oslabení veľmi dobré, šli sme do vedenia, chlapci sa vydali, a teraz sú smutní. Odovzdali totiž všetko. Futbal býva niekedy krutý, verím, že nabudúce nám to vráti a budeme sa tešiť.“