Košice ukončili čiernu sériu bez bodu. V Ružomberku im pomohol rýchly gól

Niké liga - 16. kolo
MFK Ružomberok - FC Košice 1:1 (1:1)
Góly: 25. Chrien - 2. Čerepkai
Rozhodovali: Ziemba - Roszbeck, Halíček, ŽK: Luterán, Köstl - Ďurko
Diváci: 676
Ružomberok: Ťapaj – Luterán, Endl, Köstl – Fila, Múdry (83. Chobot), Grygar, Selecký – Chrien (66. Bačík), Hladík, Tučný (59. Šašinka)
Košice: Dabrowski – Dimun (46. Ďurko), Krivák, Kružliak – Mátyás Kovács, Jakúbek, Zsigmund, Madleňák – Gallovič (80. Domik) – Rehuš (78. Sovič), Čerepkai
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v súboji dvoch tímov z konca tabuľky Niké ligy s poslednými Košicami 1:1.
Oba tímy tak natiahli dlhé série bez víťazstva, „Ruža“ sa po 16. kole posunula na desiatu priečku o bod pred Skalicu.
Hostia išli expresne do vedenia. Už v 2. minúte Oliver Luterán miesto odkopu nastrelil Milana Šimona Rehuša, ten poslal loptu pred bránu a Roman Čerepkai zblízka pohotovo otvoril skóre.
Ružomberská snaha o vyrovnanie priniesla efekt v 25. minúte, keď sa po prihrávke Adama Tučného presadil Martin Chrien, hoci bol tiesnený dvomi hráčmi súpera – 1:1.
V nadstavenom čase, po faule na Jana Hladíka v michalovskej šestnástke, po konzutácii so systémom VAR hlavný arbiter Peter Ziemba nariadil proti hosťom pokutový kop, ktorý však Hladík nepremenil, keď Dabrowski jeho pokus zneškodnil.