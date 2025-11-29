Košice ukončili čiernu sériu bez bodu. V Ružomberku im pomohol rýchly gól

Momentka zo zápasu Niké ligy FC Košice - MFK Ružomberok.
Momentka zo zápasu Niké ligy FC Košice - MFK Ružomberok. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 17:25
Tím z východu otvoril skóre už v 2. minúte.

Niké liga - 16. kolo

MFK Ružomberok - FC Košice 1:1 (1:1)

Góly: 25. Chrien - 2. Čerepkai

Rozhodovali: Ziemba - Roszbeck, Halíček, ŽK: Luterán, Köstl - Ďurko

Diváci: 676

Ružomberok: Ťapaj – Luterán, Endl, Köstl – Fila, Múdry (83. Chobot), Grygar, Selecký – Chrien (66. Bačík), Hladík, Tučný (59. Šašinka)

Košice: Dabrowski – Dimun (46. Ďurko), Krivák, Kružliak – Mátyás Kovács, Jakúbek, Zsigmund, Madleňák – Gallovič (80. Domik) – Rehuš (78. Sovič), Čerepkai

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v súboji dvoch tímov z konca tabuľky Niké ligy s poslednými Košicami 1:1.

Oba tímy tak natiahli dlhé série bez víťazstva, „Ruža“ sa po 16. kole posunula na desiatu priečku o bod pred Skalicu.

Hostia išli expresne do vedenia. Už v 2. minúte Oliver Luterán miesto odkopu nastrelil Milana Šimona Rehuša, ten poslal loptu pred bránu a Roman Čerepkai zblízka pohotovo otvoril skóre.

Ružomberská snaha o vyrovnanie priniesla efekt v 25. minúte, keď sa po prihrávke Adama Tučného presadil Martin Chrien, hoci bol tiesnený dvomi hráčmi súpera – 1:1.

V nadstavenom čase, po faule na Jana Hladíka v michalovskej šestnástke, po konzutácii so systémom VAR hlavný arbiter Peter Ziemba nariadil proti hosťom pokutový kop, ktorý však Hladík nepremenil, keď Dabrowski jeho pokus zneškodnil.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

