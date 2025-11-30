Podbrezová odkliala čaro dominantnej Žiliny. Výhru nad favoritom spečatil kapitán

Niké liga - 16. kolo
FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 2:0 (0:0)
Góly: 48. Šiler, 52. Štefánik
Rozhodovali: Kružliak - Straka, Hrebeňár, ŽK: Chyla, Palumets, Paraj - Káčer.
Podbrezová: Jurička - Markovic, Luka, Mielke - Kováčik, Chyla (66. Paraj), Štefánik (89. Dumbuya), Palumets - Kujabi (66. Gavrylenko), Šiler (90.+1 Řehák), Deml (90.+1 Sallah)
Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek, Káčer (72. Škvarka), Adang, Bari (72. Hranica) - Faško (81. Kóša), Roginič (81. Prokop), Ďatko (57. Iľko)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina už nie sú lídrom Niké ligy. V nedeľnom dueli 16. kola prehrali na pôde FK Železiarne Podbrezová 0:2.
V tabuľke zaostávajú o dva body za Slovanom Bratislava, ktorý doma zdolal Michalovce 3:2 a navyše má zápas k dobru. „Železiari“ sa posunuli na šiestu priečku.
V Podbrezovej boli mierne aktívnejší domáci hráči, ale v priebehu prvého polčasu sa presadiť nedokázali.
Skóre napokon otvoril po zmene strán český útočník Radek Šiler a vzápätí zvýšil kapitán Samuel Štefánik.
Hostia na dva rýchle góly odpovedať nedokázali, a tak sa zo zisku troch bodov tešila Podbrezová.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner FK Železiarne Podbrezová: „Už v prvom dejstve sme mali dve až tri výborné gólové príležitosti, no presadili sme sa až po zmene strán. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre a podarilo sa nám udržať čisté konto. Dokázali sme eliminovať Žilinu v jej silných stránkach. Tentoraz sa nám výkon spojil aj s výsledkom. Som rád, potrebovali sme to.“
Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Mrzí nás koniec víťaznej šnúry, dnes nám toho nefungovalo viac. Bol veľmi ťažký terén, na ktorom sa lepšie pohybovali domáci. Navyše sme dnes strácali veľa ľahkých lôpt, čím sme sa nedokázali oprieť o vrchných hráčov. V prvom polčase to bolo viac taktické, v druhom sme chceli zvýšiť intenzitu, no dva inkasované góly nás stopli. Následne súper chytil krídla, nedokázali sme sa dostať späť do zápasu a súper to mal vzadu dobre organizované. Prehrali sme, no treba sa pozerať na ďalšie duely pozitívne. Dnes sme do toho nedali toľko srdca. Jedna séria sa skončila a treba naštartovať ďalšiu. Verím, že už domácim zápasom proti Ružomberku prídu tri body a naštartujeme sa znova.“