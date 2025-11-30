Podbrezová odkliala čaro dominantnej Žiliny. Výhru nad favoritom spečatil kapitán

Sprava Kristián Bari (Žilina) a Roland Galčík (Podbrezová)
Sprava Kristián Bari (Žilina) a Roland Galčík (Podbrezová) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|30. nov 2025 o 20:11
Žilina prehrala po sérii šiestich víťazstiev.

Niké liga - 16. kolo

FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 2:0 (0:0)

Góly: 48. Šiler, 52. Štefánik

Rozhodovali: Kružliak - Straka, Hrebeňár, ŽK: Chyla, Palumets, Paraj - Káčer.

Podbrezová: Jurička - Markovic, Luka, Mielke - Kováčik, Chyla (66. Paraj), Štefánik (89. Dumbuya), Palumets - Kujabi (66. Gavrylenko), Šiler (90.+1 Řehák), Deml (90.+1 Sallah)

Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek, Káčer (72. Škvarka), Adang, Bari (72. Hranica) - Faško (81. Kóša), Roginič (81. Prokop), Ďatko (57. Iľko)

Futbalisti MŠK Žilina už nie sú lídrom Niké ligy. V nedeľnom dueli 16. kola prehrali na pôde FK Železiarne Podbrezová 0:2.

V tabuľke zaostávajú o dva body za Slovanom Bratislava, ktorý doma zdolal Michalovce 3:2 a navyše má zápas k dobru. „Železiari“ sa posunuli na šiestu priečku.

V Podbrezovej boli mierne aktívnejší domáci hráči, ale v priebehu prvého polčasu sa presadiť nedokázali.

Skóre napokon otvoril po zmene strán český útočník Radek Šiler a vzápätí zvýšil kapitán Samuel Štefánik.

Hostia na dva rýchle góly odpovedať nedokázali, a tak sa zo zisku troch bodov tešila Podbrezová.

Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner FK Železiarne Podbrezová: „Už v prvom dejstve sme mali dve až tri výborné gólové príležitosti, no presadili sme sa až po zmene strán. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre a podarilo sa nám udržať čisté konto. Dokázali sme eliminovať Žilinu v jej silných stránkach. Tentoraz sa nám výkon spojil aj s výsledkom. Som rád, potrebovali sme to.“

Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Mrzí nás koniec víťaznej šnúry, dnes nám toho nefungovalo viac. Bol veľmi ťažký terén, na ktorom sa lepšie pohybovali domáci. Navyše sme dnes strácali veľa ľahkých lôpt, čím sme sa nedokázali oprieť o vrchných hráčov. V prvom polčase to bolo viac taktické, v druhom sme chceli zvýšiť intenzitu, no dva inkasované góly nás stopli. Následne súper chytil krídla, nedokázali sme sa dostať späť do zápasu a súper to mal vzadu dobre organizované. Prehrali sme, no treba sa pozerať na ďalšie duely pozitívne. Dnes sme do toho nedali toľko srdca. Jedna séria sa skončila a treba naštartovať ďalšiu. Verím, že už domácim zápasom proti Ružomberku prídu tri body a naštartujeme sa znova.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
11
3
1
34:20
36
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
23:24
21
V
P
V
P
V
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

