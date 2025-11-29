Dunajská Streda si pripísala hladké víťazstvo, na pôde Trenčína dominovala

Niké liga - 16. kolo
AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 21. Corr, 57. Ouro, 75. Ramadan
Rozhodcovia: Smolák – Štrbo, Juhos, bez kariet
Trenčín: Katič – Pavek, Šimič, Bessilé, Brandis – Hájovský, Bazdarič (62. Holúbek) – Adyrbekov (46. Suleiman), Kasana (46. Kam), Mathurin (62. Doesburg) – Sabljič (73. Adamkovič)
Dunajská Streda: Popovič – Blažek (37. Kapanadze), Kačaraba, Nemanič, Modesto - Gruber, Tuboly, Ouro (76. Sylla) - Ramadan (76. Udvaros), Corr (46. Gagua), Djukanovič (76. Blaško)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 16. kola Niké ligy na pôde AS Trenčín 3:0.
Mužstvo zo Žitného ostrova zaznamenalo tretí triumf na ihriskách súperov a s 32 bodmi mu patrí priebežné 3. miesto. Trenčania sú v neúplnej tabuľke so 16 bodmi na 9. priečke.
Hostí poslal do vedenia v 21. minúte gambijský útočník Assan Corr. Dunajskú Stredu upokojil pred uplynutím hodiny hry druhým presným zásahom Samsindin Ouro, ktorý mal prsty aj v prvom góle svojho tímu.
Skóre uzavrel v 75. minúte Ammar Ramadan.