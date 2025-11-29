Dunajská Streda si pripísala hladké víťazstvo, na pôde Trenčína dominovala

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: MILAN ILLIK)
Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 19:53
DAC zdolal Trenčín druhýkrát v sezóne.

Niké liga - 16. kolo

AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)

Góly: 21. Corr, 57. Ouro, 75. Ramadan

Rozhodcovia: Smolák – Štrbo, Juhos, bez kariet

Trenčín: Katič – Pavek, Šimič, Bessilé, Brandis – Hájovský, Bazdarič (62. Holúbek) – Adyrbekov (46. Suleiman), Kasana (46. Kam), Mathurin (62. Doesburg) – Sabljič (73. Adamkovič)

Dunajská Streda: Popovič – Blažek (37. Kapanadze), Kačaraba, Nemanič, Modesto - Gruber, Tuboly, Ouro (76. Sylla) - Ramadan (76. Udvaros), Corr (46. Gagua), Djukanovič (76. Blaško)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 16. kola Niké ligy na pôde AS Trenčín 3:0.

﻿Mužstvo zo Žitného ostrova zaznamenalo tretí triumf na ihriskách súperov a s 32 bodmi mu patrí priebežné 3. miesto. Trenčania sú v neúplnej tabuľke so 16 bodmi na 9. priečke.

Hostí poslal do vedenia v 21. minúte gambijský útočník Assan Corr. Dunajskú Stredu upokojil pred uplynutím hodiny hry druhým presným zásahom Samsindin Ouro, ktorý mal prsty aj v prvom góle svojho tímu.

Skóre uzavrel v 75. minúte Ammar Ramadan.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

