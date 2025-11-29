Prešov si drží formu. Regáli zostrelil Skalicu, potom sa nechal vylúčiť

Martin Regáli oslavuje gól
Martin Regáli oslavuje gól (Autor: Facebook FC Tatran Prešov)
Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 17:29
Tatran ubránil polhodinové oslabenie.

Niké liga - 16. kolo

FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:2 (2:1)

Góly: 6. a 27. Regáli, 53. Masaryk – 38. Smejkal, 85. Pudhorocký

Rozhodcovia: Marhefka – Hrmo, Čajka, ŽK: Kotula, Regáli - Pudhorocký, ČK: 63. Regáli (Prešov) po druhej ŽK

Diváci: 5356

Prešov: Bajza – Menich, Bondarenko, Sipľak – Kotula, P. Šimko, R. Begala, Simon (37. Masaryk, 71. Sagna), Revenco (71. Balodis) – Olejník (79. Krasniqi), Regáli

Skalica: Junas – Suľa, Šuver, Podhorin, Černek – Pudhorocký, Mášik (69. M. Nagy) – E. Daniel, Smejkal, Morong (79. Švec) – Potočný (69. Seitz)

Futbalisti Tatrana Prešov nadviazali na svoj prvý domáci triumf v Niké lige a pri najbližšej možnej príležitosti pridali druhý.

V sobotňajšom súboji 16. kola zvíťazili nad MFK Skalica 3:2 a v neúplnej tabuľke poskočili na 6. miesto, mužstvu zo Záhoria patrí predposledná 11. priečka.

Nováčik súťaže mal výborný vstup do duelu, keď sa dvakrát presadil v úvodnej polhodine Martin Regáli.

Do prestávky znížil Tomáš Smejkal, no dvojgólové vedenie vrátil Tatranu krátko po zmene strán Andy Masaryk.

Komplikácie pre Prešovčanov nastali v 62. minúte po vylúčení Regáliho, Skaličania však dokázali iba upraviť na konečných 3:2 po presnom zásahu Petra Pudhorockého.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

