Prešov si drží formu. Regáli zostrelil Skalicu, potom sa nechal vylúčiť

Niké liga - 16. kolo
FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:2 (2:1)
Góly: 6. a 27. Regáli, 53. Masaryk – 38. Smejkal, 85. Pudhorocký
Rozhodcovia: Marhefka – Hrmo, Čajka, ŽK: Kotula, Regáli - Pudhorocký, ČK: 63. Regáli (Prešov) po druhej ŽK
Diváci: 5356
Prešov: Bajza – Menich, Bondarenko, Sipľak – Kotula, P. Šimko, R. Begala, Simon (37. Masaryk, 71. Sagna), Revenco (71. Balodis) – Olejník (79. Krasniqi), Regáli
Skalica: Junas – Suľa, Šuver, Podhorin, Černek – Pudhorocký, Mášik (69. M. Nagy) – E. Daniel, Smejkal, Morong (79. Švec) – Potočný (69. Seitz)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Tatrana Prešov nadviazali na svoj prvý domáci triumf v Niké lige a pri najbližšej možnej príležitosti pridali druhý.
V sobotňajšom súboji 16. kola zvíťazili nad MFK Skalica 3:2 a v neúplnej tabuľke poskočili na 6. miesto, mužstvu zo Záhoria patrí predposledná 11. priečka.
Nováčik súťaže mal výborný vstup do duelu, keď sa dvakrát presadil v úvodnej polhodine Martin Regáli.
Do prestávky znížil Tomáš Smejkal, no dvojgólové vedenie vrátil Tatranu krátko po zmene strán Andy Masaryk.
Komplikácie pre Prešovčanov nastali v 62. minúte po vylúčení Regáliho, Skaličania však dokázali iba upraviť na konečných 3:2 po presnom zásahu Petra Pudhorockého.