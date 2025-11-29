Trnava potvrdila, že proti Komárnu sa jej darí. Úradoval najlepší strelec

Abdulrahman Taiwo (vľavo) a Patrick Nwadike sa tešia po strelení gólu
Fotogaléria (3)
Abdulrahman Taiwo (vľavo) a Patrick Nwadike sa tešia po strelení gólu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 17:25
Spartak vyhral doma tretíkrát v rade.

Niké liga - 16. kolo

FC Spartak Trnava - KFC Komárno 2:0 (0:0)

Góly: 56. Taiwo, 90.+4 Metsoko

Rozhodcovia: Benedik – Ferenc, Jánošík, ŽK: Kudlička - Rudzan, 3112 divákov.

Trnava: Frelih – Karhan (90. Jureškin), Stojsavljevič, Twardzik – Skrbo, Kratochvíl, Sabo, Mikovič – Khorkheli (72. M. Ďuriš), Taiwo (82. Metsoko), Kudlička (82. Holík)

Komárno: Száraz – Krčík (70. Gamboš), Špiriak, Pillár, Rudzan (80. T. Németh) – M. Šimko – Šmehyl, Žák, Kiss (70. Ganbold), Tamás (46. Bayemi) – Mashike (60. Boďa)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali v Niké lige tretie domáce víťazstvo za sebou.

V sobotňajšom zápase 16. kola zdolali KFC Komárno 2:0 a v neúplnej tabuľke poskočili na 3. miesto pred Dunajskú Stredu, ktorú čakal v rovnaký deň duel v Trenčíne.

Trnavčania sa pomalšie rozbiehali, v prvom dejstve neprešla na bránu hostí žiadna strela. Krátko pred uplynutím hodiny hry sa však presadil Abdulrahman Taiwo, ktorý zužitkoval center Stefana Skrba.

Nigérijského útočníka nahradil v 82. minúte Idjessi Metsoko a ten si v štvrtej minúte nadstavenia otvoril strelecký účet v drese Spartaka.

Do klubu prišiel počas leta po roku strávenom v Slovane Bratislava, no pod vedením už bývalého kouča Michala Ščasného miesto v kádri nemal. Dôveru súčasnému kormidelníkovi Martinovi Škrtelovi splatil po prihrávke Miloša Kratochvíla.

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - KFC Komárno (Niké liga - 16. kolo)
Vpravo hráč Trnavy Stefan Škrbo a hráč Komárna Dominik Žák
Tréner Komárna Mikuláš Radványi
Vpravo hráč Trnavy Stefan Škrbo a hráč Komárna Filip Kiss
3 fotografií

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

