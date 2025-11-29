Trnava potvrdila, že proti Komárnu sa jej darí. Úradoval najlepší strelec

Niké liga - 16. kolo
FC Spartak Trnava - KFC Komárno 2:0 (0:0)
Góly: 56. Taiwo, 90.+4 Metsoko
Rozhodcovia: Benedik – Ferenc, Jánošík, ŽK: Kudlička - Rudzan, 3112 divákov.
Trnava: Frelih – Karhan (90. Jureškin), Stojsavljevič, Twardzik – Skrbo, Kratochvíl, Sabo, Mikovič – Khorkheli (72. M. Ďuriš), Taiwo (82. Metsoko), Kudlička (82. Holík)
Komárno: Száraz – Krčík (70. Gamboš), Špiriak, Pillár, Rudzan (80. T. Németh) – M. Šimko – Šmehyl, Žák, Kiss (70. Ganbold), Tamás (46. Bayemi) – Mashike (60. Boďa)
Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali v Niké lige tretie domáce víťazstvo za sebou.
V sobotňajšom zápase 16. kola zdolali KFC Komárno 2:0 a v neúplnej tabuľke poskočili na 3. miesto pred Dunajskú Stredu, ktorú čakal v rovnaký deň duel v Trenčíne.
Trnavčania sa pomalšie rozbiehali, v prvom dejstve neprešla na bránu hostí žiadna strela. Krátko pred uplynutím hodiny hry sa však presadil Abdulrahman Taiwo, ktorý zužitkoval center Stefana Skrba.
Nigérijského útočníka nahradil v 82. minúte Idjessi Metsoko a ten si v štvrtej minúte nadstavenia otvoril strelecký účet v drese Spartaka.
Do klubu prišiel počas leta po roku strávenom v Slovane Bratislava, no pod vedením už bývalého kouča Michala Ščasného miesto v kádri nemal. Dôveru súčasnému kormidelníkovi Martinovi Škrtelovi splatil po prihrávke Miloša Kratochvíla.