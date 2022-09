Bývalému treťoligistovi dali dvanásť gólov. V pohári vyzvú Ružomberok

„V tejto sezóne máme dosť kvalitné mužstvo. Súper prišiel zväčša s dorastencami a my sme nič nepodcenili. Predsa len, dorastenecký futbal je iný ako mužský, sila a kvalita boli na našej strane a prejavilo sa to aj gólovo,“ zhodnotil stretnutie tréner Makova Filip Racko.

Liptovský Hrádok v uplynulej sezóne figuroval ešte v III. lige Stred, no po reorganizácii sa nedostal do novej III. ligy Východ.

„Ak by sme zostali v tretej lige, bolo by to iné, mančaft by zostal pokope. Lenže v priebehu leta od nás odišlo dvanásť hráčov a hráme s dorastencami, z toho traja majú šestnásť. Navyše to nie sú chlapci, čo hrali prvú či druhú dorasteneckú ligu, ale okresnú súťaž,“ opísal realitu v Liptovskom Hrádku predseda klubu Ján Hanula.