Hral za Slovan i za Dinamo. Nebude to huráfutbal, ale čakám aspoň štyri góly, vraví

Chorvátsky klub je vyššie, ale to neznamená, že Slovan nemá šancu. Práveže si myslím, že ju má, ale súper je kvalitný a bude to náročný zápas. Treba si len veriť, ísť dopredu a využiť šance, ktoré sa naskytnú.

Keď sa na to pozrieme tak, aká je sila ďalších súperov, tak šance sú najvyššie asi proti Dinamu. Stále je to však asi väčší súper ako samotný Slovan.

Po zápase s Gironou sa viacerí experti vyjadrili v tom duchu, že Slovan mohol hrať aj odvážnejšie, najmä po inkasovaní prvého gólu. Ako to vidíte proti Dinamu?

Po zápase s Gironou sú všetci generáli, no možno ak by belasí šli do väčšej ofenzívy, tak by dostali viac gólov.