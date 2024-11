Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia v 4. kole hlavnej fázy Ligy majstrov na Tehelnom poli proti chorvátskemu Dinamu Záhreb. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45.



Slovan sa pokúsi prvýkrát zabodovať. Čaká ho papierovo najslabší súper, no zďaleka nie slabý súper. Dinamo síce v prvom zápase podľahlo Bayernu Mníchov vysoko 2:9, no potom remizovalo s Monakom 2:2 a následne zdolalo Salzburg na jeho ihrisku 2:0.



Slovan najprv prehral s Celticom Glasgow 1:5, potom s Manchesterom City 0:4 a naposledy nestačil ani na Gironu a podľahol jej 0:2.



Hlavný tréner Slovana Vladimír Weiss st. nebude môcť dnes počítať so zranenými Wimmerom, Kuckom, Zuberuom ani Szökem. K dispozícii už ale budú Mak a Medveděv.



Belasí sa na dnešný duel naladili ligovým víťazstvom 3:1 nad Podbrezovou, Záhreb zdolal v domácej súťaži Šibenik 4:0.