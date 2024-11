Slovan diktoval tempo väčšinu hry, no v útoku zlyhával. Prvé body nezískal ani proti Dinamu

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Je to veľká škoda, pretože sme hrali na úvod výborne a dostali sme sa do vedenia. Potom sme Záhrebu darovali dva góly, dostali sme hlúpy tretí gól. Súper si to svojou kvalitou uhral. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Robili sme však naivné chyby v rozohrávke, čo súper potrestal."

Dávid Strelec, útočník Slovana a autor gólu: "Myslím si, že sme hrali odvážne. Mali sme dobrý vstup, vyhrávali sme 1:0, no dostali sme smoliarsky gól. Potom bola škoda tej penalty, že ju neodpískal. Väčšinou, keď si to ide rozhodca pozrieť, tak to píska. Škoda aj tretieho inkasovaného gólu z brejku, ktoré sme chceli hrať my."

Nino Marcelli, krídelník Slovana: "Myslím si, že sme hrali doteraz najlepší zápas zo všetkých štyroch. Nechali sme tam všetko a je to škoda. Mali sme nejaké šance, zápas sme si prehrali v efektivite."